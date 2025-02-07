Neix "Un cafè amb…", el programa d'acompanyament que connectarà alumnis amb expertesa amb altres membres de la comunitat UOCMitjançant trobades en línia, la iniciativa facilitarà a les persones participants iniciar-se en el món laboral o dur a terme una transició professional
Arrenca la primera edició del programa d'acompanyament Alumni "Un cafè amb…", una prova pilot que compta amb la participació d'una trentena d'alumnis amb expertesa en diferents sectors. La iniciativa fomentarà l'intercanvi d'experiències i l'assessorament professional dins de la comunitat.
Un total de deu alumnis sèniors compartiran amb les persones participants el seu coneixement i àmbit d'expertesa en un màxim de tres trobades en línia, anomenades "cafès". Les sessions, que tindran lloc entre els mesos d'abril i juny, seran un espai proper i pràctic per resoldre dubtes, rebre acompanyament en els primers passos en el món laboral o conèixer diferents trajectòries professionals.
La iniciativa, emmarcada en el programa UOC Alumni i promoguda pel Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura, es planteja com una prova pilot. Un cop acabi, se n'avaluarà l'impacte per continuar amb noves edicions adaptades, si escau, a les necessitats de la comunitat.
Una manera de fer comunitat
Manel Jiménez, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, remarca la necessitat que hi hagi projectes com aquest, que tenen com a objectiu principal optimitzar les experiències d'aprenentatge i ocupabilitat mitjançant els vincles de la comunitat. "'Un cafè amb…' permetrà connectar i enfortir el vincle entre els diferents col·lectius de la comunitat universitària mitjançant la transferència del coneixement i generarà espais de confiança on compartir experiències, aprenentatges i consells pràctics", destaca Jiménez, impulsor del Pla director de comunitat i del nou programa UOC Alumni.
Per la seva banda, Anna Armengol, presidenta del Consell Alumni, assenyala que el programa representa "un clar exemple del valor que els alumnis de la UOC poden aportar per enfortir la comunitat universitària, accentuar l'intercanvi d'experiències vitals i esdevenir un model a seguir per refermar el paper dels alumnis a la UOC".
Com funciona
Les persones participants podran programar, des d'un web, un cafè amb l'alumni expert o experta que encaixi més bé amb les seves necessitats en diferents àmbits professionals. En aquesta edició, es podrà escollir entre els temes següents: (1) institucions europees; (2) enginyeria i emprenedoria; (3) direcció d'empreses i assessorament tecnològic a alta direcció; (4) comunicació corporativa i relacions públiques; (5) comunicació en institucions culturals públiques; (6) intel·ligència artificial en el sector financer; (7) estratègia de negocis; (8) accés a la psicologia clínica; (9) transició al sector IT, i (10) recursos humans.
