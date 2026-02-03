Becas para la formación propia de especialistas en integración laboral de personas con discapacidad
La Universitat Oberta de Catalunya convoca becas de matrícula para promover la formación de posgrado de especialistas del ámbito de la integración laboral de personas con discapacidad. El objetivo último de estas becas es promover la sensibilización hacia este colectivo y su integración en el mercado de trabajo y la sociedad.
Las becas están destinadas a financiar los gastos derivados de la matrícula en un programa formativo de posgrado de la UOC del primer semestre del curso académico 2021-2022.
Plazo de solicitud cerrado.
El programa formativo de la UOC objeto de la presente beca es el programa de desarrollo profesional de la UOC, La diversidad funcional en las organizaciones, que empezará el 20 de octubre de 2021.
Los cursos de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno en línea donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
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La docencia se realiza en español.
La duración de la beca es para el programa formativo La Diversidad Funcional en las Organizaciones del primer semestre del curso académico 2021-2022.
La cuantía individual de la beca supone una bonificación del noventa por ciento (90%) sobre el importe de la matrícula del programa formativo becado al que el beneficiario quiera optar para iniciar los estudios en el primer semestre del curso académico 2021-2022.
La bonificación no será aplicable al importe a abonar en segundas y posteriores matrículas de un mismo crédito, ni será acumulable a otros descuentos de la UOC.
Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las bases deberán:
- Cumplimentar el formulario de solicitud de beca de la UOC.
- Enviar a la dirección de correo electrónico becafrandstad@uoc.edu con las siguientes especificaciones:
- Copia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.
- Copia del contrato de trabajo que certifique la actividad laboral de la persona interesada o, en su defecto, una carta acreditativa firmada por la dirección de la empresa contratante que certifique la actividad laboral en materia de integración laboral de personas con diversidad funcional.
- 5 de octubre de 2021: fecha límite para solicitar la beca.
- 8 de octubre de 2021: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-TABLÓN de la sede electrónica de la UOC.
- Del 9 al 10 de octubre de 2021: plazo de presentación de alegaciones.
- 11 de octubre de 2021: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-TABLÓN de la sede electrónica de la UOC.
- Del 13 al 17 de octubre de 2021: periodo de formalización de la matrícula.
Aquí tienes disponible el enlace directo a las bases legales de esta convocatoria.
Las bases legales de la convocatoria y, el listado provisional y definitivo de las personas seleccionadas, se publican siempre en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Beques, ajuts i premis.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
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