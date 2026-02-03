La Universitat Oberta de Catalunya convoca becas de matrícula para promover la formación de posgrado de especialistas del ámbito de la integración laboral de personas con discapacidad. El objetivo último de estas becas es promover la sensibilización hacia este colectivo y su integración en el mercado de trabajo y la sociedad.

Las becas están destinadas a financiar los gastos derivados de la matrícula en un programa formativo de posgrado de la UOC del primer semestre del curso académico 2021-2022.

Plazo de solicitud cerrado.