¿Has oído hablar de las profesiones STEM pero no tienes claro qué significa exactamente? En un contexto en el que la tecnología avanza a gran velocidad y la inteligencia artificial (IA) está transformando sectores enteros, cada vez más empresas buscan perfiles vinculados a estas áreas.

Las profesiones STEM no solo están en auge, sino que también concentran muchas de las mejores oportunidades laborales actuales. En este artículo descubrirás qué son, qué tipos de empleos incluyen y por qué se han convertido en una apuesta de futuro.

Qué son las profesiones STEM

El término STEM proviene del inglés: science, technology, engineering y mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Agrupa disciplinas clave para la innovación y el desarrollo tecnológico.

Estas áreas están directamente relacionadas con la transformación digital que viven las empresas. Desde el desarrollo de software hasta el análisis de datos o la ciberseguridad, las profesiones STEM son la base de muchos de los avances actuales.

Además, con la aparición de la IA, su importancia ha crecido todavía más. Hoy en día, entender cómo funcionan los datos, los algoritmos o los sistemas digitales no es solo cosa de especialistas, sino una competencia cada vez más transversal.

Ejemplos de profesiones STEM

Las profesiones STEM abarcan un amplio abanico de perfiles. Algunos de los más solicitados actualmente son:

Desarrollador/a de software : crea aplicaciones, webs y sistemas digitales.

: crea aplicaciones, webs y sistemas digitales. Especialista en datos (macrodatos e IA) : analiza información para tomar decisiones estratégicas.

: analiza información para tomar decisiones estratégicas. Ingeniero/a en diferentes áreas: desde industrial hasta informática.

en diferentes áreas: desde industrial hasta informática. Especialista en ciberseguridad: protege sistemas y datos frente a amenazas.

Muchos de estos perfiles están directamente vinculados al crecimiento de la IA, ya que requieren trabajar con automatización, análisis de datos y desarrollo de soluciones inteligentes.

Por qué tienen tantas oportunidades laborales

Las profesiones STEM destacan por su alta empleabilidad. Esto se debe a varios factores clave.

Por un lado, las empresas de todos los sectores están en pleno proceso de digitalización. Ya no se trata solo de empresas tecnológicas: la banca, la salud, la educación o el comercio necesitan perfiles digitales.

Por otro lado, la demanda de perfiles STEM crece más rápido que la oferta. Según el III informe de INGITE sobre estudios universitarios de ingeniería en España, existe una creciente preocupación por el déficit de talento técnico y la dificultad de muchas empresas para cubrir perfiles tecnológicos.

Además, la evolución constante de la tecnología —especialmente con la expansión de la IA— hace que estos perfiles sean cada vez más estratégicos. Las organizaciones necesitan personas capaces de entender, aplicar y desarrollar soluciones tecnológicas.

Competencias clave en el ámbito STEM

Más allá de los conocimientos técnicos, trabajar en profesiones STEM implica desarrollar ciertas habilidades.

Entre las más importantes, destacan:

Pensamiento lógico y analítico para resolver problemas complejos.

para resolver problemas complejos. Capacidad de adaptación en un entorno que cambia constantemente.

en un entorno que cambia constantemente. Competencias digitales , cada vez más vinculadas a herramientas de IA.

, cada vez más vinculadas a herramientas de IA. Resolución de problemas, aplicada a situaciones reales.

Estas competencias no solo son útiles en el ámbito tecnológico, sino que también se valoran en muchos otros sectores.

Cómo formarse en profesiones STEM

Formarse en el ámbito STEM no significa solo adquirir conocimientos técnicos, sino también entender cómo aplicarlos en contextos reales.

Hoy en día, la formación ha evolucionado hacia modelos más prácticos, en los que el aprendizaje se basa en resolver problemas, trabajar con herramientas reales y desarrollar competencias aplicadas.

Además, la IA se ha incorporado como un elemento clave en la formación: entender cómo funciona, cómo se utiliza y cómo impacta en diferentes sectores es ya una parte fundamental del aprendizaje.

También es importante tener en cuenta que la formación en STEM no es algo puntual. La actualización constante es clave en un entorno en el que la tecnología evoluciona de forma continua.

Una apuesta clara por el futuro digital

Entender qué son las profesiones STEM es comprender hacia dónde evoluciona el mercado laboral. La tecnología, los datos y la IA están redefiniendo la forma de trabajar, y las empresas necesitan perfiles preparados para este cambio.

En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) apostamos claramente por las disciplinas STEM. Integramos estas competencias en nuestros programas formativos y los adaptamos a la realidad del actual entorno digital. La formación está pensada para que desarrolles habilidades prácticas, trabajes con herramientas reales y entiendas cómo aplicar la tecnología en el mundo profesional.

Prepararte en este ámbito no solo te abre puertas laborales, sino que te permite formar parte activa de la transformación digital que ya está en marcha.