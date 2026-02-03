Has sentit parlar de les professions STEM però no tens clar què significa exactament? En un context en què la tecnologia avança a gran velocitat i la intel·ligència artificial (IA) està transformant sectors sencers, cada vegada més empreses busquen perfils vinculats a aquestes àrees.
Les professions STEM no només estan en auge, sinó que també concentren moltes de les millors oportunitats laborals actuals. En aquest article descobriràs què són, quins tipus de feines inclouen i per què s'han convertit en una aposta de futur.
Què són les professions STEM
El terme STEM prové de l'anglès: science, technology, engineering i mathematics (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Agrupa disciplines clau per a la innovació i el desenvolupament tecnològic.
Aquestes àrees estan directament relacionades amb la transformació digital que viuen les empreses. Des del desenvolupament de programari fins a l'anàlisi de dades o la ciberseguretat, les professions STEM són la base de molts dels avenços actuals.
A més, amb l'aparició de la IA, la seva importància ha crescut encara més. Avui, entendre com funcionen les dades, els algoritmes o els sistemes digitals no és només cosa d'especialistes, sinó una competència cada vegada més transversal.
Exemples de professions STEM
Les professions STEM inclouen un ampli ventall de perfils. Alguns dels més sol·licitats actualment són:
- Desenvolupador/a de programari: crea aplicacions, webs i sistemes digitals.
- Especialista en dades (dades massives i IA): analitza informació per prendre decisions estratègiques.
- Enginyer/a en diferents àrees: des d'industrial fins a informàtica.
- Especialista en ciberseguretat: protegeix sistemes i dades davant d'amenaces.
Molts d'aquests perfils estan directament vinculats al creixement de la IA, ja que requereixen treballar amb automatització, anàlisi de dades i desenvolupament de solucions intel·ligents.
Per què tenen tantes oportunitats laborals
Les professions STEM destaquen per la seva alta ocupabilitat. Això es deu a diversos factors clau.
D'una banda, les empreses de tots els sectors estan en ple procés de digitalització. Ja no es tracta només d'empreses tecnològiques: la banca, la salut, l'educació o el comerç necessiten perfils digitals.
D'altra banda, la demanda de perfils STEM creix més de pressa que l'oferta. Segons el III informe de l'INGITE sobre estudis universitaris d'enginyeria a Espanya, hi ha una preocupació creixent pel dèficit de talent tècnic i la dificultat de moltes empreses per cobrir perfils tecnològics.
A més, l'evolució constant de la tecnologia —especialment amb l'expansió de la IA— fa que aquests perfils siguin cada vegada més estratègics. Les organitzacions necessiten persones capaces d'entendre, aplicar i desenvolupar solucions tecnològiques.
Competències clau en l'àmbit STEM
Més enllà dels coneixements tècnics, treballar en professions STEM implica desenvolupar certes habilitats.
Entre les més importants, destaquen:
- Pensament lògic i analític per resoldre problemes complexos.
- Capacitat d'adaptació en un entorn que canvia constantment.
- Competències digitals, cada vegada més vinculades a eines d'IA.
- Resolució de problemes aplicada a situacions reals.
Aquestes competències no només són útils en l'àmbit tecnològic, sinó que també es valoren en molts altres sectors.
Com formar-se en professions STEM
Formar-se en l'àmbit STEM no significa només adquirir coneixements tècnics, sinó també entendre com aplicar-los en contextos reals.
Avui dia, la formació ha evolucionat cap a models més pràctics, on l'aprenentatge es basa a resoldre problemes, treballar amb eines reals i desenvolupar competències aplicades.
A més, la IA s'ha incorporat com un element clau en la formació: entendre com funciona, com s'utilitza i com impacta en diferents sectors és ja una part fonamental de l'aprenentatge.
També és important tenir en compte que la formació en STEM no és puntual. L'actualització constant és clau en un entorn en què la tecnologia evoluciona de manera contínua.
Una aposta clara pel futur digital
Entendre què són les professions STEM és comprendre cap a on evoluciona el mercat laboral. La tecnologia, les dades i la IA estan redefinint la manera de treballar, i les empreses necessiten perfils preparats per a aquest canvi.
A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) apostem clarament per les disciplines STEM. Integrem aquestes competències en els nostres programes formatius i els adaptem a la realitat de l'entorn digital actual. La formació està pensada perquè desenvolupis habilitats pràctiques, treballis amb eines reals i entenguis com aplicar la tecnologia en el món professional.
Preparar-se en aquest àmbit no només obre portes laborals, sinó que permet formar part activa de la transformació digital que ja està en marxa.
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