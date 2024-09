Les millors sortides del batxillerat d'arts

El batxillerat d'arts no és només per als que voleu ser pintors o escultors. És la teva millor opció si la creativitat i l'expressió artística són el teu fort i la teva passió, i també si t'atreuen les humanitats. Lluny del que s'acostuma a pensar, estudiar aquest batxillerat t'obrirà moltes portes que potser desconeixes.

El que hi ha després del batxillerat artístic

El batxillerat artístic té una gran quantitat d'assignatures que et permetran triar el camí que més s'adapti als teus desitjos i necessitats. Filosofia, Dibuix tècnic, Comunicació i informació o Disseny industrial són algunes de les matèries que formen aquests estudis.

Gràcies a aquesta gran varietat de temes, les sortides d'aquest batxillerat van des d'estudis plenament humanístics fins a graus d'enginyeria. De fet, molts dels estudis als quals podries accedir a través del Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials també són accessibles a través del batxillerat d'arts.

El batxillerat d'arts t'obre les portes a la universitat

Res de blanc i negre. Pinta el teu futur! Pots començar sospesant l'opció de cursar estudis que et formin en ensenyaments artístics, com ara Arts Escèniques, Arts Visuals i Dansa, Música, Composició de Músiques Contemporànies o Ciències de la Dansa. Però, segurament, una de les opcions que posarà color al teu futur serà la universitat. T'expliquem totes les opcions universitàries preferents que tens amb el batxillerat artístic.

Aquest batxillerat et dóna accés a estudis universitaris que et formen de manera crítica i completa en el món de l'art, com el grau d'Arts o el grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL).

Altres estudis als quals tens accés són els relacionats amb les Humanitats, com ara els graus de Filosofia per als Reptes Contemporanis, de Psicologia, de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UOC, UVic-UCC); o graus de llengües, com el grau de Llengua i Literatura Catalanes; etcètera.

També pots triar formació universitària en àmbits relacionats amb la Comunicació, com ara Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques, o el grau de Disseny i Creació Digitals, entre altres opcions. O, fins i tot, una enginyeria, com l'enginyeria en Disseny Industrial.

A la UOC trobaràs una gran quantitat d'estudis universitaris als quals podràs accedir des del batxillerat artístic.

Cicles formatius de grau superior per a les persones formades en art

Si, de moment, la universitat no és per a tu, has de saber que els cicles formatius de grau superior als quals tindràs accés són múltiples i molt variats. Per descomptat, podràs cursar tots els cicles formatius que exigeixen una formació en arts, com ara escultura, moda, tèxtil, tècniques aplicades al llibre —com enquadernació—, ceràmica, comunicació, disseny d'interiors, disseny industrial… Però també molts altres!

Si dones un cop d'ull a la gran oferta de cicles relacionats amb les arts, deixaràs enrere aquest prejudici que diu que les sortides del batxillerat d'arts són molt poques i amb molt poc futur. Si l'FP és el teu camí, descobreix els cicles de l'FP online de Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC.