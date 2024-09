Has estudiat el batxillerat d'humanitats? Les carreres a les quals dona accés s'associen al món de les lletres. Davant de la resta de modalitats d'estudi, les sortides del batxillerat d'humanitats poden no estar del tot clares. Aclarim els teus dubtes i t'expliquem quines carreres podràs fer.

Els diferents tipus de batxillerat

Abans de res, farem un repàs dels diferents tipus de batxillerat que hi ha actualment en el nostre sistema educatiu:

Ciències i Tecnologia: s'orienta cap a la branca més científica del coneixement i inclou assignatures específiques com ara Dibuix tècnic o Matemàtiques.

Art: Filosofia, Història i Llatí són algunes de les assignatures que fan els que opten per aquest tipus de batxillerat.

Humanitats i Ciències Socials: podem dir que es troba entre les dues modalitats anteriors, perquè s'estudia tant Literatura i Història com Economia o Matemàtiques aplicades a les ciències socials.

El batxillerat d'humanitats: per a quines carreres serveix?

Els amants de les lletres tenen sort: en l'àrea d'Arts i Humanitats hi ha una infinitat d'opcions per triar. I és que les carreres que es poden cursar amb el batxillerat d'humanitats són moltes, encara que no totes són igual de conegudes. Pren-ne nota!

Periodisme

En l'àmbit de la Comunicació i Informació, té una importància vital el coneixement de la llengua, el seu bon ús i la seva història. Per aquest motiu, si has estudiat el batxillerat d'humanitats, una de les carreres a les quals pots optar és la de Periodisme.

Publicitat i Relacions Públiques

En la carrera de Publicitat i Relacions Públiques aprendràs a dissenyar estratègies de publicitat per a qualsevol sector, combinant accions tant de màrqueting com de relacions públiques.

Dret

Dins de l'àrea de Dret i Ciència Política hi ha un gran ventall d'opcions, però justament volem parlar-te de la possibilitat d'estudiar la carrera de Dret. Amb aquesta formació, podràs convertir-te en un jurista expert, amb amplis coneixements en dret penal, mercantil, laboral, etc.

ADE

A part, amb el batxillerat d'humanitats, una altra de les sortides professionals és la d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE). Sens dubte, una sortida per a les persones més interessades en el món de l'Economia i Empresa, que tenen com a principal objectiu contribuir a l'èxit de les empreses de la nostra societat.

Sociologia

Són moltes les matèries en què els alumnes de Sociologia aprofundeixen. Per exemple, economia, història i estadística. No en va, l'objectiu d'aquesta carrera és analitzar en profunditat les característiques de totes les societats.

Educació Social

Els estudis relacionats amb Psicologia i Ciències de l'Educació són apassionants per a les persones que busquen desenvolupar-se ajudant els altres. Centrant-nos en els estudis d'Educació Social, el que aprendràs és a treballar amb persones en situació de vulnerabilitat que necessiten un acompanyament tant social com educatiu.

Si tenies dubtes sobre el batxillerat d'humanitats i quines carreres es poden fer amb aquesta modalitat d'estudis, esperem que hagin desaparegut tots després de llegir aquest article. I, si no és així, pregunta'ns!