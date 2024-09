Sabies que els estudiants de la branca de Ciències i Tecnologia són curiosos i es pregunten el perquè de les coses? I que al voltant d'un 50 % s'inscriuen en alguna universitat? Sens dubte, és una de les modalitats de batxillerat amb més sortides laborals, però potser encara no has decidit què vols ser en el futur. Pren nota de les carreres que pots fer amb el batxillerat de ciències!

Tres tipus de batxillerat

Però, abans de continuar endavant, fem un incís. Creus que has fet el batxillerat correcte per a les teves capacitats i potencial? Actualment, a Espanya pots estudiar-ne tres modalitats:



Ciències: ideal si ets curiós i tens interessos en el camp científic i el de la salut.

Humanitats i ciències socials: la millor opció si tens habilitats amb la lectura i la comunicació, i et preocupen els temes socials, històrics, humanístics i polítics.

Arts: recomanat si ets creatiu, expressiu i sociable, i somies a dedicar-te a l'art i la cultura.

Si et sents identificat amb la definició del científic, vas per molt bon camí! Ara, estigues molt atent a totes les sortides del batxillerat de ciències!

He acabat el batxillerat de ciències. I ara què?

Una vegada acabat el batxillerat de ciències, a més d'accedir a cicles formatius de grau superior, pots cursar una infinitat de graus universitaris: Arquitectura, Matemàtiques, Biologia, Química, Física, Medicina, Estadística, Farmàcia, Infermeria, Ciències del Mar, Ecologia i Medi Ambient, Genètica, Nanotecnologia, Informàtica i un gran nombre d'enginyeries.



En realitat, pots exercir gairebé qualsevol carrera, ja que els científics són molt valorats en l'ensenyament i en el sector de les ciències socials i jurídiques, com ara en finances, economia, comptabilitat o el món empresarial, oficis en els quals es necessiten grans habilitats per a les matemàtiques.

Comences a tenir clara la decisió? Consulta el nostre ampli programa d'estudis de Ciències de la Salut i d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació per acabar de decidir-te!

Forma't online a la UOC amb els millors docents

El pas següent és, potser, un dels més excitants i decisius de tota l'etapa estudiantil: triar la universitat. Si busques un mètode diferent, reeixit i a distància, et proposem la UOC! A la nostra universitat apliquem una metodologia pròpia 100 % online i avalada internacionalment, amb docents molt qualificats i recursos digitals perquè estudiïs quan i on vulguis. Un procés en el qual no estaràs en cap moment sol o sola, ja que t'acompanyem i t'orientem per ajudar-te a complir els teus somnis professionals.