Grau Online en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)
Presentació
El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC i la UdL està dissenyat per formar-te en la comprensió multidisciplinària del nostre món. D'aquesta manera, podràs respondre a una demanda creixent de contextualització i continguts per part de la societat i de les indústries de la comunicació.
Estudis que et preparen pels teus reptes professionals.
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Per què estudiar el grau d'Història, Geografia i Història de l'Art online de la UOC i la UdL?
El programa t'ofereix la possibilitat de sumar l'experiència i el prestigi dels dos centres amb una trajectòria de dècades d'experiència docent i investigadora.
Estudiar el grau d'Història, Geografia i Història de l'art et permetrà:
- Aprofundir en el coneixement racional i crític del passat i en el llegat de les diferents cultures, la combinació de les tres disciplines és la millor estratègia per entendre la complexitat del present.
- Definir l'itinerari que s'adapti millor als teus interessos, necessitats i expectatives, i també prioritzar una disciplina (o una combinació de disciplines).
- Desenvolupar una mirada interdisciplinària del món en què vivim.
Aprendre a dominar eines metodològiques i adquirir la capacitat d'analitzar, comprendre i interpretar la diversitat històrica, cultural i artística.
Aprendre a dominar eines metodològiques i adquirir la capacitat d'analitzar, comprendre i interpretar la diversitat històrica, cultural i artística.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.