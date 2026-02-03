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Grau Online en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Presentació

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC i la UdL està dissenyat per formar-te en la comprensió multidisciplinària del nostre món. D'aquesta manera, podràs respondre a una demanda creixent de contextualització i continguts per part de la societat i de les indústries de la comunicació.
Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen pels teus reptes professionals.

Facilitats de pagament

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Més informació

 

Per què estudiar el grau d'Història, Geografia i Història de l'Art online de la UOC i la UdL?

El programa t'ofereix la possibilitat de sumar l'experiència i el prestigi dels dos centres amb una trajectòria de dècades d'experiència docent i investigadora.

Estudiar el grau d'Història, Geografia i Història de l'art et permetrà:

  • Aprofundir en el coneixement racional i crític del passat i en el llegat de les diferents cultures, la combinació de les tres disciplines és la millor estratègia per entendre la complexitat del present.
  • Definir l'itinerari que s'adapti millor als teus interessos, necessitats i expectatives, i també prioritzar una disciplina (o una combinació de disciplines).
  • Desenvolupar una mirada interdisciplinària del món en què vivim. 

    Aprendre a dominar eines metodològiques i adquirir la capacitat d'analitzar, comprendre i interpretar la diversitat històrica, cultural i artística.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntament amb:

Sessió informativa del grau video link

Sessió informativa del grau

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
78
ECTS
Optativa
96
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsica (60 ECTS)
Crèdits
6
6
6
6
6
6
Idioma modern I: anglès / francès / alemany
6
Idioma modern II: anglès / francès / alemany
6
6
6
Assignatures obligatòries (96 ECTS)Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Assignatures optatives (138 ECTS)Crèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Primera matrícula

Si et matricules per primera vegada, o estàs en els semestres inicials del grau d'Història, Geografia i Història de l'art (UOC, UdL), et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents. Tingues en compte que el Paquet 1 és el més bàsic i, per tant, es recomanable completar-lo abans de fer els paquests 2 o 3.
 

Assignatures Paquet 1 (s'ofereix tots els semestres)
Crèdits
6
6
6
Assignatures Paquet 2 (s'ofereix només el primer semestre)
Crèdits
6
6
6
Assignatures Paquet 3 (s'ofereix només el segon semestre)
Crèdits
6
6
6

 

Semestres

AssignaturesCrèdits
Semestre 1
30
Introducció a la geografia
6
Introducció a la història
6
Art de l'antiguitat
6
Prehistòria
Semestre 2
30
Geografia d'Europa
6
Idioma modern I: anglès/francès/alemany
6
Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials
6
Geografia física
6
Iconografia i anàlisi de la imatge
6
Semestre 3
30
Idioma modern II: anglès/francès/alemany
6
Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials
6
Geografia de la població
6
Història antiga
6
Història moderna
6
Semestre 4
 
30
Història medieval
6
Antropologia social i cultural
6
Geografia econòmica
6
Art medieval
6
Art de l'època moderna
6
Semestre 5
30
Història contemporània I
6
Història política
6
Història econòmica
6
Optativa 1
6
Optativa 2
6
Semestre 6
30
Història contemporània II
6
Món clàssic
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6
Optativa 5
6
Semestre 7
30
Pensament social modern i contemporani
6
Optativa 6
6
Optativa 7
6
Optativa 8
6
Optativa 9
6
Semestre 8
30
Treball final de grau
6
Optativa 10
6
Optativa 11
6
Optativa 12
6
Optativa 13
6

 

Optativitat

Història

  • Món clàssic
  • Història de l'Amèrica del Nord
  • Història de l'Amèrica Llatina
  • Història i cultura africanes
  • Grans imperis euroasiàtics
  • Món actual
  • Història de l'Àsia oriental
  • Corrents historiogràfics
  • Mundialització
  • Història de la Unió Europea

Geografia

  • Geografia urbana
  • Geografia de Catalunya
  • Cartografia
  • Geografia rural i de muntanya
  • Pensament i història de la geografia
  • Ordenació del territori

Art

  • Art contemporani
  • Art digital i de la postmodernitat
  • Cinema i arts audiovisuals
  • Història de la música
  • Museologia i espais expositius
  • Història de l'arquitectura contemporània

Càrrega lectiva

Per a obtenir el títol del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC, UdL), calen 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans blocs:

  • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
    • 36 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement,
    • 24 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat;
  • 96 crèdits ECTS obligatoris, dels quals:
    • 18 corresponen a matèries metodològiques i epistemològiques,
    • 30 corresponen a matèries cronològiques,
    • 48 corresponen a matèries troncals;
  • 78 crèdits ECTS optatius;
  • 6 crèdits ECTS corresponents al Treball final de grau (TFG).

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

El Grau d'Història, Geografia i Història de l'art conclou amb l'elaboració d'un treball final (TF) amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada per l'equivalència de 25 hores de dedicació per cada crèdit.


Finalitat del TF

El TF vol possibilitar una avaluació global i sintètica de les competències generals, bàsiques i transversals del grau. El treball pot abordar qualsevol dels temes tractats o relacionats amb la titulació corresponent d'Història, Història de l'art i Geografia previ acord amb el professor o professora responsable de l'aula.

El TF consistirà en l'elaboració d'un treball individual seguint l'estructura formal d'un article acadèmic. És a dir, en base a les diverses normes de publicació i guidelines editorials de revistes acadèmiques de reconegut prestigi en les àrees de coneixement d'Història, d'Història de l'art i Geografia disponibles als recursos de l'assignatura, l'estudiant haurà d'elaborar el seu assaig.

Treball final


El Grau d'Història, Geografia i Història de l'art conclou amb l'elaboració d'un treball final (TF) amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada per l'equivalència de 25 hores de dedicació per cada crèdit.


Finalitat del TF

El TF vol possibilitar una avaluació global i sintètica de les competències generals, bàsiques i transversals del grau. El treball pot abordar qualsevol dels temes tractats o relacionats amb la titulació corresponent d'Història, Història de l'art i Geografia previ acord amb el professor o professora responsable de l'aula.

El TF consistirà en l'elaboració d'un treball individual seguint l'estructura formal d'un article acadèmic. És a dir, en base a les diverses normes de publicació i guidelines editorials de revistes acadèmiques de reconegut prestigi en les àrees de coneixement d'Història, d'Història de l'art i Geografia disponibles als recursos de l'assignatura, l'estudiant haurà d'elaborar el seu assaig. La recerca bibliogràfica, la selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit, el plantejament del marc teòric, hipòtesis i conclusions i la presentació escrita i oral del treball seran les parts fonamentals de la seva elaboració.


Matrícula

Per matricular el TF cal haver superat un número determinats de crèdits ECTS del programa (60 crèdits bàsics i 96 crèdits ECTS obligatoris). Amb aquests requisits complerts, l'assignatura del TF apareixerà al potencial de matrícula de l'estudiant i podrà matricular-la.


L'acompanyament d'un docent especialitzat

El TF és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del TF és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i l'assessorament en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. El director, per tant, vetllarà pel progrés i la qualitat del TF.


La defensa i avaluació

El TF conclou amb una defensa en l'espai públic de l'aula en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme en línia davant d'una comissió d'avaluació formada per fins a tres membres, que plasmaran els comentaris i arguments de la nota final obtinguda per l'estudiant. La qualificació del TF consta de dues parts: en primer lloc, del projecte final realitzat en format article; en segon lloc, de la defensa en línia del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a l'apartat Plans d'estudis del campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Els estudiants podran posar a disposició pública els seus TF a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les seves assignatures que els permetrà aconseguir cada un dels objectius i les competències definits en el programa del grau.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement. L'origen d'aquests recursos és molt divers: materials docents encarregats específicament a experts, articles especialitzats, guies d'aprenentatge, llibres, bases de dades... El material inclou una tipologia àmplia de suports.

Durada

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. El grau ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre.

Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri d'elecció, que pugui ajustar, però, a les seves preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats per a decidir quins crèdits tria cada semestre. Per fer-ho possible, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa al seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior, pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs Claus de la IA generativa en humanitats
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa

  • Comprèn com transforma el sector de les humanitats: oportunitats, reptes i límits

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa en humanitats” i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

 

Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Administració i finances (LOE)6 crèdits
Administració i finances (LOGSE)6 crèdits
Arquitectura efímera (LOGSE)6 crèdits
Assistència a la direcció (LOE)12 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)6 crèdits
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE)6 crèdits
Gestió comercial i Màrqueting (LOGSE)12 crèdits
Gestió forestal i del medi natural (LOE)6 crèdits
Guia, Informació i Assistència turístiques (LOE)12 crèdits
Informació i comercialització turístiques (LOGSE)6 crèdits
Paisatgisme i medi rural (LOE)6 crèdits
Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)6 crèdits
Secretariat (LOGSE)12 crèdits
Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOE)6 crèdits
Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (LOGSE)6 crèdits
So (LOGSE)6 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Professorat

Direcció del programa

  • Marc Gil Garrusta

    Doctor en Història (Universitat de Barcelona). És especialista en història contemporània d'Espanya (franquisme i transició) i història del món actual (història internacional). Ha estat guardonat amb el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca 2018 en la categoria Humanitats en reconeixement de la seva recerca "Barcelona al servei del Nuevo Estado. Depuració de l'Ajuntament durant el primer franquisme". És membre del Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA) de la Universitat de Barcelona.

  • Mònica Bouso García

    Doctora en Història Antiga per la Universitat de Barcelona. La seva recerca se centra en la formació i el desenvolupament de les societats complexes, especialment el procés d'urbanització, la difusió de l'escriptura i l'anàlisi de la cultura material; la intertextualitat, les pràctiques funeràries i la memòria cultural; arqueologia del Mediterrani i el Pròxim Orient i historiografia i metodologies de l'arqueologia.

Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Sortides professionals

Sortides professionals

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art capacita per a l'exercici d'un ampli ventall d'activitats professionals, entre les quals destaquen les següents:

1. Docents de Secundària i Batxillerat (Especialitat Geografia i Història)

Aquest grau t'habilita per a la borsa de treball de "Geografia i Història", que inclou les tres branques: Història, Geografia i Història de l'Art. No només podràs transmetre fets, podràs ensenyar a l'alumnat a analitzar el seu entorn i a ser crítics amb la informació.

2. Tècnic en SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) i Anàlisi Territorial

Aquesta sortida més "tecnològica" es troba actualment amb un creixement d'oportunitats alt en el sector privat i en l'administració pública. El coneixement del grau et permetrà utilitzar programari per creuar dades geogràfiques amb dades socials, econòmiques o mediambientals per treballar en plans d'urbanisme, gestió de xarxes de transport o anàlisi de riscos d'incendis.

Sortides professionals


El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art capacita per a l'exercici d'un ampli ventall d'activitats professionals, entre les quals destaquen les següents:

1. Docents de Secundària i Batxillerat (Especialitat Geografia i Història)

Aquest grau t'habilita per a la borsa de treball de "Geografia i Història", que inclou les tres branques: Història, Geografia i Història de l'Art. No només podràs transmetre fets, podràs ensenyar a l'alumnat a analitzar el seu entorn i a ser crítics amb la informació.

2. Tècnic en SIG (Sistema d'Informació Geogràfica) i Anàlisi Territorial

Aquesta sortida més "tecnològica" es troba actualment amb un creixement d'oportunitats alt en el sector privat i en l'administració pública. El coneixement del grau et permetrà utilitzar programari per creuar dades geogràfiques amb dades socials, econòmiques o mediambientals per treballar en plans d'urbanisme, gestió de xarxes de transport o anàlisi de riscos d'incendis.

3. Gestor de Patrimoni Cultural i Turisme Sostenible

Passem de la figura de l’arxiver passiu al gestor actiu. Actualment és un sector clau a Catalunya i Espanya pel pes del turisme. Podràs dissenyar projectes que donin vida al patrimoni: des de crear una ruta històrica digital en un poble fins a gestionar museus, fundacions o esdeveniments culturals. El focus és fer el patrimoni rendible i accessible sense fer-lo malbé.

4. Analista Geopolític i Assessor Internacional

Un perfil emergent per a organismes internacionals, ONGs i grans corporacions. Analitzar contextos de conflicte, moviments migratoris o relacions de poder basant-se en la història i la geografia. És la base per a la carrera diplomàtica o per a analistes de riscos que ajuden empreses a entendre si un país és segur per invertir-hi.     

Altres sortides professionals:

  • Documentalisme (arxius, biblioteques i museus).
  • Activitat editorial i mitjans de comunicació.
  • Comissariat d'exposicions.
  • Gestió de documentació històrica.
  • Recerca sobre el patrimoni històric, artístic i paisatgístic.
  • Diagnosis socioeconòmiques i territorials.
  • Creació de continguts en el sector de la comunicació, en Institucions culturals o politicoculturals.
  • Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades.

Objectius

  • Obtenir coneixements històrics, geogràfics i artístics avançats que permetin comprendre el món com una realitat global i complexa, complementats amb coneixements d'altres disciplines.
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi i interpretació de documentació històrica, textual, cartogràfica, material i artística.
  • Desenvolupar una perspectiva global i universal del coneixement dels processos històrics, geogràfics, culturals i artístics.
  • Obtenir coneixements dels sistemes d'ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artístics.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de comprensió, valoració i interpretació del patrimoni històric, paisatgístic i cultural.
  • Adquirir la capacitat de creació de continguts per a les indústries i institucions culturals, de difusió per a les indústries turístiques, i de protecció, gestió i difusió per a les patrimonials i historicoartístiques.

Objectius


  • Obtenir coneixements històrics, geogràfics i artístics avançats que permetin comprendre el món com una realitat global i complexa, complementats amb coneixements d'altres disciplines.
  • Adquirir la capacitat d'anàlisi i interpretació de documentació històrica, textual, cartogràfica, material i artística.
  • Desenvolupar una perspectiva global i universal del coneixement dels processos històrics, geogràfics, culturals i artístics.
  • Obtenir coneixements dels sistemes d'ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artístics.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de comprensió, valoració i interpretació del patrimoni històric, paisatgístic i cultural.
  • Adquirir la capacitat de creació de continguts per a les indústries i institucions culturals, de difusió per a les indústries turístiques, i de protecció, gestió i difusió per a les patrimonials i historicoartístiques.
  • Proporcionar el coneixement i els instruments necessaris per iniciar una carrera com a investigador en l'àmbit de la història, la geografia i la història de l'art.
  • Obtenir la capacitat de conservació, exposició i mercat d'obres d'art.
  • Desenvolupar la capacitat de contrastar les perspectives de la realitat i tradició històrica i geogràfica pròpies amb altres realitats.
  • Adquirir la capacitat de comprendre i valorar el patrimoni com un document històric i artístic.
  • Obtenir coneixements de les pràctiques artístiques al llarg de la història i els seus processos de creació, exhibició, recepció i conservació, i el discurs propi sobre l'art i la teoria artística.
  • Desenvolupar la capacitat de relacionar les pràctiques artístiques amb altres camps de la cultura en general.
  • Adquirir la capacitat d'analitzar i comprendre la realitat de la història i el mitjà geogràfic més proper com a estudi de cas d'un context més ampli i global.
  • Desenvolupar la capacitat d'analitzar el present en clau històrica, geogràfica i cultural.
  • Obtenir els coneixements necessaris i la capacitació per a exercir com a docent en l'ensenyament secundari i en l'universitari.
  • Consolidar i augmentar la capacitat d'expressió, tant verbal com escrita, i l'ús adequat de la terminologia específica.
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
  • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

 

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest grau es dirigeix a estudiants amb inquietuds diverses:

1. Professionals en actiu que volen fer un canvi cap a la docència (Reskilling)

Persones que ja tenen una carrera (Dret, Periodisme, Comunicació, Turisme o fins i tot ADE) i que, després d'uns anys al món corporatiu, volen l'estabilitat i la vocació de l'ensenyament. Necessiten la base multidisciplinària per guanyar punts a les oposicions de Geografia i Història.

2. Professionals del Turisme que volen donar una passa més

Més enllà del coneixement pràctic de molts guies turístics o treballadors d'agències de viatges una titulació oficial amb rigor acadèmic permetrà passar d'ensenyar un monument  a ser qui "dissenya l'experiència cultural". El grau et donarà el pes de la Història de l'Art i la Geografia per crear productes turístics de més valor afegit.

3. El perfil "Tech" que busca una especialització (GIS)

Gent que ja treballa amb dades, en tecnologia o en gestió ambiental i que veu en la Geografia i el Territori un nínxol de mercat.

Perfils


Aquest grau es dirigeix a estudiants amb inquietuds diverses:

1. Professionals en actiu que volen fer un canvi cap a la docència (Reskilling)

Persones que ja tenen una carrera (Dret, Periodisme, Comunicació, Turisme o fins i tot ADE) i que, després d'uns anys al món corporatiu, volen l'estabilitat i la vocació de l'ensenyament. Necessiten la base multidisciplinària per guanyar punts a les oposicions de Geografia i Història.

2. Professionals del Turisme que volen donar una passa més

Més enllà del coneixement pràctic de molts guies turístics o treballadors d'agències de viatges una titulació oficial amb rigor acadèmic permetrà passar d'ensenyar un monument  a ser qui "dissenya l'experiència cultural". El grau et donarà el pes de la Història de l'Art i la Geografia per crear productes turístics de més valor afegit.

3. El perfil "Tech" que busca una especialització (GIS)

Gent que ja treballa amb dades, en tecnologia o en gestió ambiental i que veu en la Geografia i el Territori un nínxol de mercat.

  • L'interès: No busquen saber "història" per cultura general, sinó dominar els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) per aplicar-los a l'urbanisme, la logística o la sostenibilitat. Com deia la memòria de l'AQU, la tecnologia geogràfica és una sortida laboral potent.
  • El perfil: Analistes de dades o tècnics ambientals que volen el títol per certificar la seva expertesa territorial.

4. Persones que per plaer o activisme social

Persones amb la vida professional superada i líders socials del món local. Fer un grau per pur plaer intel·lectual (el "saber per saber") o per defensar el patrimoni del seu àmbit local.Persones amb inquietuds culturals profundes que volen una universitat que s'adapti al seu ritme de vida.

Altres perfil que poden estar interessats:

  • Professionals de l'àmbit històric, geogràfic, cultural i artístic com a experts en l'anàlisi i la interpretació de les diferents disciplines, en institucions públiques i/o privades.
  • Professionals experts en ensenyament i aprenentatge dels processos històrics, geogràfics i artisticoculturals.
  • Professionals capacitats per a la recerca científica, la conservació patrimonial i la producció de continguts.

Resultats d'Aprenentatge

Coneixements o continguts

  • Explicar els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.
  • Identificar els diferents factors que expliquen l'inici o el final dels grans processos històrics.
  • Caracteritzar les especificitats del context històric i de producció artística de la nostra tradició cultural i la seva aportació a les aproximacions globals a la història i a la història de l'art.
  • Examinar la historiografia, el pensament i les tendències més recents en l'anàlisi de la història, la història de l'art i la geografia.
  • Interpretar els conceptes, les teories, els temes i els procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica, i la seva aplicació en cadascuna de les disciplines.
  • Analitzar críticament obres, corrents i moviments artístics en el marc dels seus contextos culturals i socials.
  • Descriure les principals aportacions artístiques i culturals, les influències rebudes i les influències exercides en cada període històric.

Resultats d'Aprenentatge


Coneixements o continguts

  • Explicar els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica.
  • Identificar els diferents factors que expliquen l'inici o el final dels grans processos històrics.
  • Caracteritzar les especificitats del context històric i de producció artística de la nostra tradició cultural i la seva aportació a les aproximacions globals a la història i a la història de l'art.
  • Examinar la historiografia, el pensament i les tendències més recents en l'anàlisi de la història, la història de l'art i la geografia.
  • Interpretar els conceptes, les teories, els temes i els procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica, i la seva aplicació en cadascuna de les disciplines.
  • Analitzar críticament obres, corrents i moviments artístics en el marc dels seus contextos culturals i socials.
  • Descriure les principals aportacions artístiques i culturals, les influències rebudes i les influències exercides en cada període històric.
  • Analitzar les bases de la iconografia per a la interpretació de les imatges en els diferents períodes i corrents.
  • Caracteritzar la diversitat i la complexitat dels diferents espais territorials en els quals es desenvolupa l'activitat humana.
  • Interpretar el llenguatge gràfic i cartogràfic i l'aplicació de mètodes de tractament de la informació geogràfica i SIG (nivell usuari).
  • Exposar les característiques de les polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible més recents.
  • Examinar la relació artista-client-espectador i el seu rol en les diferents interpretacions del fet artístic.

Habilitats o destreses

  • Comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional, i demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'anglès.
  • Construir un coneixement crític sobre els processos històrics, artístics i geogràfics que contribueixi a la comprensió del present.
  • Desenvolupar un marc conceptual i metodològic per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual des d'una perspectiva temporal i espacial.
  • Desenvolupar anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional.
  • Aplicar els mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i els documents històrics, artístics i geogràfics.
  • Interpretar críticament problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics.
  • Aplicar d'una manera combinada les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.

Competències

  • Aplicar les tecnologies digitals als àmbits acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i incorporar-hi la perspectiva de gènere.
  • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
  • Avaluar de forma autònoma i crítica informacions contingudes en textos, imatges i discursos històrics i actuals.
  • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes de recerca que contribueixin al coneixement i el debat de problemes actuals o del passat.
  • Interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària i diversa que promogui la comprensió crítica del present i del passat.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Requisits d'accés

Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

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Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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