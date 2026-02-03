El TF consistirá en la elaboración de un trabajo individual siguiendo la estructura formal de un artículo académico. Es decir, en base a las diversas normas de publicación y guidelines editoriales de revistas académicas de reconocido prestigio en las áreas de conocimiento de Historia, de Historia del arte y Geografía disponibles en los recursos de la asignatura, el estudiante deberá elaborar su ensayo.

El TF quiere posibilitar una evaluación global y sintética de las competencias generales, básicas y transversales del grado. El trabajo puede abordar cualquiera de los temas tratados o relacionados con la titulación correspondiente de Historia, Historia del arte y Geografía previo acuerdo con el profesor o profesora responsable del aula.

El Grado de Historia, Geografía e Historia del arte concluye con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

Trabajo final

El Grado de Historia, Geografía e Historia del arte concluye con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.

El TF quiere posibilitar una evaluación global y sintética de las competencias generales, básicas y transversales del grado. El trabajo puede abordar cualquiera de los temas tratados o relacionados con la titulación correspondiente de Historia, Historia del arte y Geografía previo acuerdo con el profesor o profesora responsable del aula.

El TF consistirá en la elaboración de un trabajo individual siguiendo la estructura formal de un artículo académico. Es decir, en base a las diversas normas de publicación y guidelines editoriales de revistas académicas de reconocido prestigio en las áreas de conocimiento de Historia, de Historia del arte y Geografía disponibles en los recursos de la asignatura, el estudiante deberá elaborar su ensayo. La búsqueda bibliográfica, la selección y análisis crítico de la literatura específica del tema escogido, el planteamiento del marco teórico, hipótesis y conclusiones y la presentación escrita y oral del trabajo serán las partes fundamentales de su elaboración.

Para matricular el TF es necesario haber superado un número determinados de créditos ECTS del programa (60 créditos básicos y 96 créditos ECTS obligatorios). Con estos requisitos cumplidos, la asignatura del TF aparecerá al potencial de matrícula del estudiante y podrá matricularla.

El TF es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del TF es el encargado de orientar al estudiante, hacer el seguimiento del proyecto y el asesoramiento en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. El director, por tanto, velará por el progreso y la calidad del TF.

El TF concluye con una defensa en el espacio público del aula habilitado para tal fin, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo en línea ante una comisión de evaluación. Esta comisión esta formada por hasta tres miembros que plasmarán los comentarios y argumentos de la nota final obtenida por el estudiante. La calificación del TF consta de dos partes: en primer lugar, del proyecto final realizado en formato artículo; en segundo lugar, de la defensa en línea del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de sol·licitud, se debe consultar el plan docente, en el apartado Planes de estudios del campus una vez se ha pedido el acceso al programa.