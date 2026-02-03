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Grado Online en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)

Presentación

El Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte de la UOC y la UdL está diseñado para formarte en la comprensión multidisciplinar de nuestro mundo. Así, podrás responder a una demanda creciente de contextualización y contenidos por parte de la sociedad y de las industrias de la comunicación.
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Más información

 

¿Por qué estudiar el grado de Historia, Geografía e Historia del Arte online de la UOC y la UdL?

El programa te ofrece la oportunidad de sumar la experiencia y el prestigio del profesorado de los dos centros con una trayectoria de décadas de experiencia docente e investigadora.

Estudiar el grado online de Historia, Geografía e Historia del Arte te permitirá:

  • Profundizar en el conocimiento racional y crítico del pasado y en el legado de las diferentes culturas, la combinación de las tres disciplinas es la mejor estrategia para entender la complejidad del presente.
  • Definir el itinerario que se adapte mejor a tus intereses, necesidades y expectativas, y priorizar una disciplina o la combinación de ellas.
  • Desarrollar una mirada interdisciplinar del mundo en que vivimos. 
  • Aprender a dominar herramientas metodológicas y adquirir la capacidad de analizar, comprender e interpretar la diversidad histórica, cultural y artística.

 

 

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Juntamente con:

Sesión informativa del grado video link

Sesión informativa del grado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
78
ECTS
Optativa
96
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica (60 ECTS)Créditos
6
6
6
6
6
6
Idioma moderno I: inglés/ francés/ alemán
6
Idioma moderno II: inglés/ francés/ alemán
6
6
6
6
Asignaturas obligatorias (96 ECTS)Créditos
6
6
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6
6
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6
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6
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Asignaturas optativas (138 ECTS)Créditos
6
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Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Primera matrícula

Si te matriculas por primera vez o estás en los semestres iniciales del grado de Historia, Geografía e Historia del arte (UOC, UdL), te recomendamos que lo hagas de uno o de una parte de los siguientes paquetes de asignaturas. Ten en cuenta que el Paquete 1 es el más básico y, por tanto, es recomendable completarlo antes de hacer los paquetes 2 o 3.
 

Asignaturas Paquete 1 (se ofrece todos los semestres)
Créditos
6
6
6
Asignaturas Paquete 2 (se ofrece el primer semestre)
Créditos
6
6
6
Asignaturas Paquete 3 (se ofrece el segundo semestre)
Créditos
6
6
6

 

Semestres

AsignaturasCréditos
  

Semestre 1
30
Introducción a la geografía
6
Introducción a la historia
6
Introducción a la historia del arte
6
Arte de la antigüedad
6
Prehistoria
6

Semestre 2
30
Geografía de Europa
6
Idioma moderno I: inglés/francés/alemán
6
Tecnologías aplicadas a las ciencias humanas y sociales
6
Geografía física
6
Iconografía y análisis de la imagen
6

Semestre 3
30
Idioma moderno II: inglés/francés/alemán
6
Métodos cualitativos y cuantitativos de las ciencias humanas y sociales
6
Geografía de la población
6
Historia antigua
6
Historia moderna
6

Semestre 4
30
Historia medieval
6
Antropología social y cultural
6
Geografía económica
6
Arte medieval
6
Arte de la época romana
6

Semestre 5
30
Historia contemporánea I
 6
Historia política
6
Historia económica
6
Optativa 1
6
Optativa 2
6

Semestre 6
30
Historia contemporánea II
6
Mundo clásico
6
Optativa 3
6
Optativa 4
6
Optativa 5
6

Semestre 7
30
Pensamiento social moderno y contemporáneo
6
Optativa 6
6
Optativa 7
6
Optativa 8
6
Optativa 9
6

Semestre 8
30
Trabajo final de grado
6
Optativa 10
6
Optativa 11
6
Optativa 12
6
Optativa 13
6
 

 

Optatividad

Historia

  • Mundo clásico
  • Historia de América del Norte
  • Historia de Latinoamérica
  • Historia y cultura africanas
  • Grandes imperios euroasiáticos
  • Mundo actual
  • Historia de Asia oriental
  • Corrientes historiográficas
  • Mundialización
  • Historia de la Unión Europea

Geografía

  • Geografía urbana
  • Geografía de Cataluña
  • Cartografía
  • Geografía rural y de montaña
  • Pensamiento e historia de la geografía
  • Ordenación del territorio

Arte

  • Arte contemporáneo
  • Arte digital y de la postmodernidad
  • Cine y artes audiovisuales
  • Historia de la música
  • Museología y arte de vanguardias en Cataluña
  • Historia de la arquitectura contemporánea

Carga lectiva

Para obtener el título del Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC, UdL), se necesitan 240 créditos ECTS, que se organizan en tres grandes bloques:

  • 60 créditos ECTS de formación básica, de los que:
    • 36 corresponden a materias básicas de la rama de conocimiento,
    • 24 a materias comunes consideradas transversales por la Universidad;
  • 96 créditos ECTS obligatorios, de los que:
    • 18 corresponden a materias metodológicas y epistemológicas,
    • 30 corresponden a materias cronológicas,
    • 48 corresponden a materias troncales;
  • 78 créditos ECTS optativos;
  • 6 créditos ECTS correspondientes al Trabajo final de grado (TFG).

Trabajo final

El Grado de Historia, Geografía e Historia del arte concluye con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.


Finalidad del TF

El TF quiere posibilitar una evaluación global y sintética de las competencias generales, básicas y transversales del grado. El trabajo puede abordar cualquiera de los temas tratados o relacionados con la titulación correspondiente de Historia, Historia del arte y Geografía previo acuerdo con el profesor o profesora responsable del aula.

El TF consistirá en la elaboración de un trabajo individual siguiendo la estructura formal de un artículo académico. Es decir, en base a las diversas normas de publicación y guidelines editoriales de revistas académicas de reconocido prestigio en las áreas de conocimiento de Historia, de Historia del arte y Geografía disponibles en los recursos de la asignatura, el estudiante deberá elaborar su ensayo.

Trabajo final


El Grado de Historia, Geografía e Historia del arte concluye con la elaboración de un trabajo final (TF) con una carga docente de 6 créditos ECTS. La dedicación del estudiante está determinada por la equivalencia de 25 horas de dedicación por cada crédito.


Finalidad del TF

El TF quiere posibilitar una evaluación global y sintética de las competencias generales, básicas y transversales del grado. El trabajo puede abordar cualquiera de los temas tratados o relacionados con la titulación correspondiente de Historia, Historia del arte y Geografía previo acuerdo con el profesor o profesora responsable del aula.

El TF consistirá en la elaboración de un trabajo individual siguiendo la estructura formal de un artículo académico. Es decir, en base a las diversas normas de publicación y guidelines editoriales de revistas académicas de reconocido prestigio en las áreas de conocimiento de Historia, de Historia del arte y Geografía disponibles en los recursos de la asignatura, el estudiante deberá elaborar su ensayo. La búsqueda bibliográfica, la selección y análisis crítico de la literatura específica del tema escogido, el planteamiento del marco teórico, hipótesis y conclusiones y la presentación escrita y oral del trabajo serán las partes fundamentales de su elaboración.


Matrícula

Para matricular el TF es necesario haber superado un número determinados de créditos ECTS del programa (60 créditos básicos y 96 créditos ECTS obligatorios). Con estos requisitos cumplidos, la asignatura del TF aparecerá al potencial de matrícula del estudiante y podrá matricularla.


El acompañamiento de un docente especializado

El TF es un trabajo individual que se hace con la tutorización y la guía del director del trabajo, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del TF es el encargado de orientar al estudiante, hacer el seguimiento del proyecto y el asesoramiento en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. El director, por tanto, velará por el progreso y la calidad del TF.


La defensa y la evaluación

El TF concluye con una defensa en el espacio público del aula habilitado para tal fin, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo en línea ante una comisión de evaluación. Esta comisión esta formada por hasta tres miembros que plasmarán los comentarios y argumentos de la nota final obtenida por el estudiante. La calificación del TF consta de dos partes: en primer lugar, del proyecto final realizado en formato artículo; en segundo lugar, de la defensa en línea del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de sol·licitud, se debe consultar el plan docente, en el apartado Planes de estudios del campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

Recursos para el aprendizaje

Los estudiantes del grado de Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC, UdL) tienen a su disposición los recursos de aprendizaje vinculados a cada una de sus asignaturas que les permitirá conseguir cada uno de los objetivos y competencias definidos en el programa del grado.

Cada asignatura dispone de recursos de aprendizaje actualizados y de aportaciones de los principales autores de cada ámbito de conocimiento. El origen de estos recursos es múltiple: materiales docentes encargados específicamente a expertos, artículos especializados, guías de aprendizaje, libros, bases de datos... El material incluye una tipología amplia de soportes.

Duración

El grado de Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC, UdL) tiene una duración mínima de cuatro años académicos distribuidos en ocho cuatrimestres, con una carga total de 240 créditos ECTS. El grado ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de manera progresiva, diseñado de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre.

Esta distribución facilita que el estudiante disponga de un criterio de elección, pero que pueda ajustar a sus preferencias y cualidades personales. La flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite disponer de un amplio abanico de posibilidades para decidir qué créditos elige cada semestre. Para ello, en el momento de la matrícula la UOC pone a disposición del estudiante un tutor que le ofrecerá asistencia directa y el asesoramiento necesario.
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en humanidades
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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
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Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

﻿

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Administración y finanzas (LOE)6 créditos
Administración y finanzas (LOGSE)6 créditos
Arquitectura efímera (LOGSE)6 créditos
Asistencia a la dirección (LOE)12 créditos
Desarrollo de aplicaciones informáticas (LOGSE)6 créditos
Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas (LOGSE)6 créditos
Gestión comercial y Márqueting (LOGSE)12 créditos
Gestión forestal y del medio natural (LOE)6 créditos
Guía, Información y Asistencia turísticas (LOE)12 créditos
Información y comercialización turísticas (LOGSE)6 créditos
Paisajismo y medio rural (LOE)6 créditos
Proyectos y dirección de obras de decoración(LOGSE)6 créditos
Secretariado (LOGSE)12 créditos
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos(LOE)6 créditos
Sistemas de Telecomunicación e Informáticos(LOGSE)6 créditos
Sonido (LOGSE)6 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)

Profesorado

Dirección del programa

  • Marc Gil Garrusta

    Doctor en Historia (Universitat de Barcelona). Es especialista en historia contemporánea de España (franquismo y transición) e historia del mundo actual (historia internacional). Ha sido galardonado con el Premio Crítica Serra d'Or de Investigación 2018 en la categoría Humanidades en reconocimiento de su investigación "Barcelona al servicio del Nuevo Estado. Depuración del Ayuntamiento durante el primer franquismo". Es miembro del Grupo de Investigación y Análisis del Mundo Actual (Granma) de la Universitat de Barcelona.

  • Mònica Bouso García

    Doctora en Historia Antigua por la Universidad de Barcelona. Su investigación se centra en la formación y desarrollo de las sociedades complejas, especialmente en el proceso de urbanización, la difusión de la escritura y el análisis de la cultura material; la intertextualidad, las prácticas funerarias y la memoria cultural; arqueología del Mediterráneo y Oriente Próximo e historiografía y metodologías de la arqueología.

Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El grado de Historia, Geografía e Historia del Arte capacita para el ejercicio de un amplio abanico de actividades profesionales, entre las que destacan las siguientes:

1. Docente de Secundaria y Bachillerato (Especialidad Geografía e Historia)

Este grado te habilita para la bolsa de trabajo de "Geografía e Historia", que incluye las tres ramas: Historia, Geografía e Historia del Arte. No solo podrás transmitir hechos, sino que podrás enseñar al alumnado a analizar su entorno y a ser críticos con la información.

2. Técnico en SIG (Sistemas de Información Geográfica) y Análisis Territorial

Esta salida más "tecnológica" se encuentra actualmente en un momento de alto crecimiento de oportunidades tanto en el sector privado como en la administración pública. El conocimiento del grado te permitirá utilizar software especializado para cruzar datos geográficos con datos sociales, económicos o medioambientales para trabajar en planes de urbanismo, gestión de redes de transporte o análisis de riesgos de incendios.

Salidas profesionales


El grado de Historia, Geografía e Historia del Arte capacita para el ejercicio de un amplio abanico de actividades profesionales, entre las que destacan las siguientes:

1. Docente de Secundaria y Bachillerato (Especialidad Geografía e Historia)

Este grado te habilita para la bolsa de trabajo de "Geografía e Historia", que incluye las tres ramas: Historia, Geografía e Historia del Arte. No solo podrás transmitir hechos, sino que podrás enseñar al alumnado a analizar su entorno y a ser críticos con la información.

2. Técnico en SIG (Sistemas de Información Geográfica) y Análisis Territorial

Esta salida más "tecnológica" se encuentra actualmente en un momento de alto crecimiento de oportunidades tanto en el sector privado como en la administración pública. El conocimiento del grado te permitirá utilizar software especializado para cruzar datos geográficos con datos sociales, económicos o medioambientales para trabajar en planes de urbanismo, gestión de redes de transporte o análisis de riesgos de incendios.

3. Gestor de Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible

Pasamos de la figura del archivero pasivo al gestor activo. Actualmente es un sector clave en Cataluña y España por el peso del turismo. Podrás diseñar proyectos que den vida al patrimonio: desde crear una ruta histórica digital en un pueblo hasta gestionar museos, fundaciones o eventos culturales. El enfoque principal es hacer el patrimonio rentable y accesible sin dañarlo.

4. Analista Geopolítico y Asesor Internacional

Un perfil emergente para organismos internacionales, ONG y grandes corporaciones. Consiste en analizar contextos de conflicto, movimientos migratorios o relaciones de poder basándose en la historia y la geografía. Es la base para la carrera diplomática o para analistas de riesgos que ayudan a las empresas a entender si un país es seguro para invertir en él.

Otras salidas profesionales relevantes:

  • Documentalismo (archivos, bibliotecas y museos).
  • Actividad editorial y medios de comunicación.
  • Comisariado de exposiciones.
  • Gestión de documentación histórica.
  • Investigación sobre el patrimonio histórico, artístico y paisajístico.
  • Diagnósticos socioeconómicos y territoriales.
  • Creación de contenidos en el sector de la comunicación, en instituciones culturales o político-culturales.
  • Asesoramiento cultural en instituciones públicas y empresas privadas.

Objetivos

Desde una perspectiva genérica, dentro del perfil de formación del grado de Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC, UdL), destaca la capacitación para ejercer profesionalmente en diferentes ámbitos de las ciencias históricas, geográficas y artísticas y, en el conjunto, de las ciencias humanas y sociales. Dicha formación se concreta y proyecta en los siguientes objetivos:

  • Formar expertos con unos conocimientos históricos, geográficos y artísticos que les permitan comprender el mundo que les rodea como una realidad global y compleja, y que complementen con conocimientos de otras disciplinas.
  • Formar expertos en el análisis y la interpretación de documentación histórica, textual, cartográfica, material i artística.
  • Formar profesionales expertos en sistemas de enseñanza y aprendizaje de los procesos históricos, geográficos y artísticos.
  • Formar profesionales expertos para la comprensión, la valoración y la interpretación del patrimonio histórico, paisajístico y cultural.

Objetivos


Desde una perspectiva genérica, dentro del perfil de formación del grado de Historia, Geografía e Historia del Arte (UOC, UdL), destaca la capacitación para ejercer profesionalmente en diferentes ámbitos de las ciencias históricas, geográficas y artísticas y, en el conjunto, de las ciencias humanas y sociales. Dicha formación se concreta y proyecta en los siguientes objetivos:

  • Formar expertos con unos conocimientos históricos, geográficos y artísticos que les permitan comprender el mundo que les rodea como una realidad global y compleja, y que complementen con conocimientos de otras disciplinas.
  • Formar expertos en el análisis y la interpretación de documentación histórica, textual, cartográfica, material i artística.
  • Formar profesionales expertos en sistemas de enseñanza y aprendizaje de los procesos históricos, geográficos y artísticos.
  • Formar profesionales expertos para la comprensión, la valoración y la interpretación del patrimonio histórico, paisajístico y cultural.
  • Formar expertos en la creación de contenidos para las industrias e instituciones culturales, en la difusión para las turísticas, y en la protección, gestión y difusión para las patrimoniales e histórico-artísticas.
  • Ofrecer instrumentos que capaciten para iniciar una carrera de investigación en el ámbito de la historia, la geografía y la historia del arte.
  • Capacitar a un posible futuro profesorado de secundaria o universitario.
  • Capacitar para trabajos vinculados con la conservación, exposición y mercado de obras de arte.

Más específicamente, se pone especial énfasis en una serie de enfoques y contenidos que permitan al estudiante:

  • Contrastar las perspectivas de la propia realidad y tradición histórica y geográfica con otras realidades.
  • Adoptar una perspectiva global y universal del conocimiento de los procesos históricos, geográficos, culturales y artísticos.
  • Comprender y valorar el patrimonio como un documento histórico y artístico.
  • Estudiar las prácticas artísticas a lo largo de la historia y sus procesos de creación, exhibición, recepción y conservación, y el propio discurso sobre el arte y la teoría artística.
  • Relacionar las prácticas artísticas con otros campos de la cultura en general.
  • Analizar y comprender la realidad de la historia y el medio geográfico más próximo como estudio de caso de un contexto mayor y global.
  • Pensar el presente en clave histórica, geográfica y cultural.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este grado se dirige a estudiantes con inquietudes diversas:

1. Profesionales en activo que quieren dar un giro hacia la docencia (Reskilling)

Personas que ya tienen una carrera (Derecho, Periodismo, Comunicación, Turismo o incluso ADE) y que, tras unos años en el mundo corporativo, buscan la estabilidad y la vocación de la enseñanza. Necesitan la base multidisciplinar para ganar puntos en las oposiciones de Geografía e Historia.

2. Profesionales del Turismo que quieren dar un paso más

Más allá del conocimiento práctico de muchos guías turísticos o trabajadores de agencias de viajes, una titulación oficial con rigor académico permitirá pasar de mostrar un monumento a ser quien "diseña la experiencia cultural". El grado te dará el respaldo de la Historia del Arte y la Geografía para crear productos turísticos de mayor valor añadido.

3. El perfil "Tech" que busca una especialización (SIG)

Personas que ya trabajan con datos, en tecnología o en gestión ambiental, y que ven en la Geografía y el Territorio un nicho de mercado.

Perfiles


Este grado se dirige a estudiantes con inquietudes diversas:

1. Profesionales en activo que quieren dar un giro hacia la docencia (Reskilling)

Personas que ya tienen una carrera (Derecho, Periodismo, Comunicación, Turismo o incluso ADE) y que, tras unos años en el mundo corporativo, buscan la estabilidad y la vocación de la enseñanza. Necesitan la base multidisciplinar para ganar puntos en las oposiciones de Geografía e Historia.

2. Profesionales del Turismo que quieren dar un paso más

Más allá del conocimiento práctico de muchos guías turísticos o trabajadores de agencias de viajes, una titulación oficial con rigor académico permitirá pasar de mostrar un monumento a ser quien "diseña la experiencia cultural". El grado te dará el respaldo de la Historia del Arte y la Geografía para crear productos turísticos de mayor valor añadido.

3. El perfil "Tech" que busca una especialización (SIG)

Personas que ya trabajan con datos, en tecnología o en gestión ambiental, y que ven en la Geografía y el Territorio un nicho de mercado.

  • El interés: No buscan saber "historia" por cultura general, sino dominar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para aplicarlos al urbanismo, la logística o la sostenibilidad. Como indicaba la memoria de la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la tecnología geográfica es una salida laboral potente.
  • El perfil: Analistas de datos o técnicos ambientales que quieren el título para certificar su experiencia territorial.

4. Personas motivadas por placer o activismo social

Personas con su trayectoria profesional ya resuelta y líderes sociales del ámbito local. Buscan cursar un grado por puro placer intelectual (el "saber por saber") o para defender el patrimonio de su entorno local. Son personas con inquietudes culturales profundas que buscan una universidad que se adapte a su ritmo de vida.

Otros perfiles que pueden estar interesados:

  • Profesionales del ámbito histórico, geográfico, cultural y artístico como expertos en el análisis y la interpretación de las diferentes disciplinas, en instituciones públicas y/o privadas.
  • Profesionales expertos en enseñanza y aprendizaje de los procesos históricos, geográficos y artístico-culturales.
  • Profesionales capacitados para la investigación científica, la conservación patrimonial y la producción de contenidos.

Resultados de Aprendizaje

Conocimientos o contenidos

  • Explicar los grandes procesos políticos, sociales y económicos de la historia desde una perspectiva sincrónica y diacrónica.
  • Identificar los diferentes factores que explican el inicio o el final de los grandes procesos históricos.
  • Caracterizar las especificidades del contexto histórico y de producción artística de nuestra tradición cultural y su aportación a las aproximaciones globales a la historia y a la historia del arte.
  • Examinar la historiografía, el pensamiento y las tendencias más recientes en el análisis de la historia, la historia del arte y la geografía.
  • Interpretar los conceptos, las teorías, los temas y los procedimientos de la investigación histórica, artística y geográfica, y su aplicación en cada una de las disciplinas.
  • Analizar críticamente obras, corrientes y movimientos artísticos en el marco de sus contextos culturales y sociales.
  • Describir las principales aportaciones artísticas y culturales, las influencias recibidas y las influencias ejercidas en cada periodo histórico.

Resultados de Aprendizaje


Conocimientos o contenidos

  • Explicar los grandes procesos políticos, sociales y económicos de la historia desde una perspectiva sincrónica y diacrónica.
  • Identificar los diferentes factores que explican el inicio o el final de los grandes procesos históricos.
  • Caracterizar las especificidades del contexto histórico y de producción artística de nuestra tradición cultural y su aportación a las aproximaciones globales a la historia y a la historia del arte.
  • Examinar la historiografía, el pensamiento y las tendencias más recientes en el análisis de la historia, la historia del arte y la geografía.
  • Interpretar los conceptos, las teorías, los temas y los procedimientos de la investigación histórica, artística y geográfica, y su aplicación en cada una de las disciplinas.
  • Analizar críticamente obras, corrientes y movimientos artísticos en el marco de sus contextos culturales y sociales.
  • Describir las principales aportaciones artísticas y culturales, las influencias recibidas y las influencias ejercidas en cada periodo histórico.
  • Analizar las bases de la iconografía para la interpretación de las imágenes en los diferentes periodos y corrientes.
  • Caracterizar la diversidad y la complejidad de los diferentes espacios territoriales en los que se desarrolla la actividad humana.
  • Interpretar el lenguaje gráfico y cartográfico y la aplicación de métodos de tratamiento de la información geográfica y SIG (nivel usuario).
  • Exponer las características de las políticas territoriales, ambientales y sobre desarrollo sostenible más recientes.
  • Examinar la relación artista-cliente-espectador y su rol en las diferentes interpretaciones del hecho artístico.

Habilidades o destrezas

  • Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional, y demostrar un nivel B2 (Marco común europeo de referencia para las lenguas) de inglés.
  • Construir un conocimiento crítico sobre los procesos históricos, artísticos y geográficos que contribuya a la comprensión del presente.
  • Desarrollar un marco conceptual y metodológico para plantear y discutir los diferentes problemas del mundo actual desde una perspectiva temporal y espacial.
  • Desarrollar análisis comparados en el estudio de la historia local, nacional e internacional.
  • Aplicar los métodos, las técnicas y los instrumentos de análisis y de interpretación de las fuentes y los documentos históricos, artísticos y geográficos.
  • Interpretar críticamente problemas paisajísticos, ambientales, demográficos y urbanísticos.
  • Aplicar de una manera combinada las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los procesos socioterritorials.

Competencias

  • Aplicar las tecnologías digitales al ámbito académico y profesional.
  • Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional, e incorporar la perspectiva de género.
  • Producir textos orales y escritos claros, precisos, estructurados, correctos y adecuados en los diversos contextos académicos y/o profesionales propios de la especialidad.
  • Evaluar de forma autónoma y crítica informaciones contenidas en textos, imágenes y discursos históricos y actuales.
  • Formular hipótesis y desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al conocimiento y el debate de problemas actuales o del pasado.
  • Interpretar la realidad desde una mirada interdisciplinaria y diversa que promueva la comprensión crítica del presente y del pasado.

 

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Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)

Requisitos de acceso

Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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