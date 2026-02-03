Grado Online en Historia, Geografía e Historia del Arte (interuniversitario: UOC, UdL)
Presentación
El Grado de Historia, Geografía e Historia del Arte de la UOC y la UdL está diseñado para formarte en la comprensión multidisciplinar de nuestro mundo. Así, podrás responder a una demanda creciente de contextualización y contenidos por parte de la sociedad y de las industrias de la comunicación.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
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¿Por qué estudiar el grado de Historia, Geografía e Historia del Arte online de la UOC y la UdL?
El programa te ofrece la oportunidad de sumar la experiencia y el prestigio del profesorado de los dos centros con una trayectoria de décadas de experiencia docente e investigadora.
Estudiar el grado online de Historia, Geografía e Historia del Arte te permitirá:
- Profundizar en el conocimiento racional y crítico del pasado y en el legado de las diferentes culturas, la combinación de las tres disciplinas es la mejor estrategia para entender la complejidad del presente.
- Definir el itinerario que se adapte mejor a tus intereses, necesidades y expectativas, y priorizar una disciplina o la combinación de ellas.
- Desarrollar una mirada interdisciplinar del mundo en que vivimos.
- Aprender a dominar herramientas metodológicas y adquirir la capacidad de analizar, comprender e interpretar la diversidad histórica, cultural y artística.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
23 sept 2026
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100%
Online
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240
Créditos
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.