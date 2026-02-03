Asignatura de Alimentos, cocina y deporte

Con la asignatura Alimentos, cocina y deporte, descubrirás el potencial de los alimentos y conocerás propuestas culinarias que marcan la diferencia. Desde barritas energéticas y batidos recuperadores hasta la aplicación de técnicas gastronómicas innovadoras, este curso te da las herramientas para liderar el sector de la nutrición deportiva con seguridad y creatividad.

Este curso otorga una microcredencial.

¿Por qué estudiar Alimentos, cocina y deporte en la UOC?

Estudiando este programa puedes: