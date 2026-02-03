Asignatura de Alimentos, cocina y deporte

Asignatura Online de Alimentos, cocina y deporte
Presentación
Con la asignatura Alimentos, cocina y deporte, descubrirás el potencial de los alimentos y conocerás propuestas culinarias que marcan la diferencia. Desde barritas energéticas y batidos recuperadores hasta la aplicación de técnicas gastronómicas innovadoras, este curso te da las herramientas para liderar el sector de la nutrición deportiva con seguridad y creatividad.
Este curso otorga una microcredencial.
¿Por qué estudiar Alimentos, cocina y deporte en la UOC?
Estudiando este programa puedes:
- Conocer las técnicas culinarias más innovadoras para optimizar las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos para deportistas.
- Experimentar, a partir de la teoría, tus propios productos caseros, como barritas, batidos recuperadores y bebidas isotónicas de alta calidad.
- Preservar el etiquetado nutricional para comparar y valorar críticamente los productos comerciales frente a las opciones caseras.
Con la asignatura Alimentos, cocina y deporte, descubrirás el potencial de los alimentos y conocerás propuestas culinarias que marcan la diferencia. Desde barritas energéticas y batidos recuperadores hasta la aplicación de técnicas gastronómicas innovadoras, este curso te da las herramientas para liderar el sector de la nutrición deportiva con seguridad y creatividad.
Este curso otorga una microcredencial.
¿Por qué estudiar Alimentos, cocina y deporte en la UOC?
Estudiando este programa puedes:
- Conocer las técnicas culinarias más innovadoras para optimizar las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos para deportistas.
- Experimentar, a partir de la teoría, tus propios productos caseros, como barritas, batidos recuperadores y bebidas isotónicas de alta calidad.
- Preservar el etiquetado nutricional para comparar y valorar críticamente los productos comerciales frente a las opciones caseras.
- Diseñar programas de promoción de la salud y planificar menús adaptados a colectividades que desarrollan actividad deportiva.
- Garantizar la seguridad alimentaria dominando los parámetros de control y prevención de la contaminación en la cocina profesional.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
-
Inicio
-
100%
Online
-
Idiomas:
-
Precio:
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.