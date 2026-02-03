Asignatura de Estratificación social

Asignatura Online de Estratificación social
Presentación
La asignatura analiza las desigualdades sociales desde una perspectiva crítica e histórica a partir de conceptos como clase, interseccionalidad o diversidad. A través de teorías clásicas y contemporáneas, se reflexiona sobre la desigualdad, la estratificación y las formas de concebirla y estudiarla en toda su complejidad. Forma parte del grado de Sociología y conecta con otras asignaturas de la disciplina.
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¿Por qué estudiar la asignatura libre Estratificación social en la UOC?
Si cursas la asignatura Estratificación social, obtendrás conocimientos sobre las siguientes temáticas:
- Estudio crítico de las desigualdades sociales.
- Herramientas teóricas y empíricas para analizar la estratificación social.
- Conexión con teorías clásicas y contemporáneas de la sociología.
- Conceptos clave como clase, interseccionalidad o diversidad.
- Fomento del pensamiento analítico ante los cambios y retos sociales actuales.
Además, adquirirás una base fundamental para asignaturas centrales del grado.
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