Asignatura de Estratificación social

Uno de los principales conceptos para concebir la estratificación es el de clase social. Se trata de un concepto que ha cambiado históricamente y que ha impulsado muchos debates, como el que está relacionado con las clases medias.

En la segunda unidad nos centraremos en la forma como se ha abordado la estratificación social en términos socioeconómicos desde el momento fundacional de la sociología como disciplina, y nos adentraremos en las aportaciones clásicas del pensamiento social de Marx, Weber y el funcionalismo.

En este primer reto nos aproximaremos a la asignatura y tomaremos conciencia de la aparición y la evolución histórica de la desigualdad entre humanos, así como de la aparición y la evolución histórica del concepto de estructura social.

Contenidos

Los contenidos de este curso se organizan en cuatro retos:

Reto 1. Evolución histórica de la desigualdad y de cómo la concebimos

En este primer reto nos aproximaremos a la asignatura y tomaremos conciencia de la aparición y la evolución histórica de la desigualdad entre humanos, así como de la aparición y la evolución histórica del concepto de estructura social.

Reto 2. Pensamientos clásicos sobre la estructura social

En la segunda unidad nos centraremos en la forma como se ha abordado la estratificación social en términos socioeconómicos desde el momento fundacional de la sociología como disciplina, y nos adentraremos en las aportaciones clásicas del pensamiento social de Marx, Weber y el funcionalismo.

Reto 3. ¿Qué es y qué sucede con la clase media?

Uno de los principales conceptos para concebir la estratificación es el de clase social. Se trata de un concepto que ha cambiado históricamente y que ha impulsado muchos debates, como el que está relacionado con las clases medias. En esta unidad haremos distintos ejercicios que nos situarán en las formas de pensar y abordar empíricamente el análisis de las clases medias en el contexto actual.

Reto 4. Ejes de estructuración e interseccionalidad

Finalmente, con el último reto complicaremos el análisis introduciendo la confluencia de distintos ejes de desigualdad, en lo que actualmente se denomina interseccionalidad, junto con la dificultad de pensar el encaje de los elementos simbólicos y materiales en su estudio. Nos interesaremos por la articulación de lo que denominaremos dimensión incorporada, dimensión institucional y dimensión relacional de la desigualdad en el análisis de una entrevista en profundidad que cada estudiante llevará a cabo.