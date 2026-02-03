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Asignatura Online de Estratificación social

Presentación

La asignatura analiza las desigualdades sociales desde una perspectiva crítica e histórica a partir de conceptos como clase, interseccionalidad o diversidad. A través de teorías clásicas y contemporáneas, se reflexiona sobre la desigualdad, la estratificación y las formas de concebirla y estudiarla en toda su complejidad. Forma parte del grado de Sociología y conecta con otras asignaturas de la disciplina.

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¿Por qué estudiar la asignatura libre Estratificación social en la UOC?

Si cursas la asignatura Estratificación social, obtendrás conocimientos sobre las siguientes temáticas:

  • Estudio crítico de las desigualdades sociales.
  • Herramientas teóricas y empíricas para analizar la estratificación social.
  • Conexión con teorías clásicas y contemporáneas de la sociología.
  • Conceptos clave como clase, interseccionalidad o diversidad.
  • Fomento del pensamiento analítico ante los cambios y retos sociales actuales.

Además, adquirirás una base fundamental para asignaturas centrales del grado.
  • Inicio

    23 sept 2026

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    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Estratificación social

Contenidos

Contenidos

Los contenidos de este curso se organizan en cuatro retos:

Reto 1. Evolución histórica de la desigualdad y de cómo la concebimos

En este primer reto nos aproximaremos a la asignatura y tomaremos conciencia de la aparición y la evolución histórica de la desigualdad entre humanos, así como de la aparición y la evolución histórica del concepto de estructura social.

Reto 2. Pensamientos clásicos sobre la estructura social

En la segunda unidad nos centraremos en la forma como se ha abordado la estratificación social en términos socioeconómicos desde el momento fundacional de la sociología como disciplina, y nos adentraremos en las aportaciones clásicas del pensamiento social de Marx, Weber y el funcionalismo.

Reto 3. ¿Qué es y qué sucede con la clase media?

Uno de los principales conceptos para concebir la estratificación es el de clase social. Se trata de un concepto que ha cambiado históricamente y que ha impulsado muchos debates, como el que está relacionado con las clases medias.

Contenidos


Los contenidos de este curso se organizan en cuatro retos:

Reto 1. Evolución histórica de la desigualdad y de cómo la concebimos

En este primer reto nos aproximaremos a la asignatura y tomaremos conciencia de la aparición y la evolución histórica de la desigualdad entre humanos, así como de la aparición y la evolución histórica del concepto de estructura social.

Reto 2. Pensamientos clásicos sobre la estructura social

En la segunda unidad nos centraremos en la forma como se ha abordado la estratificación social en términos socioeconómicos desde el momento fundacional de la sociología como disciplina, y nos adentraremos en las aportaciones clásicas del pensamiento social de Marx, Weber y el funcionalismo.

Reto 3. ¿Qué es y qué sucede con la clase media?

Uno de los principales conceptos para concebir la estratificación es el de clase social. Se trata de un concepto que ha cambiado históricamente y que ha impulsado muchos debates, como el que está relacionado con las clases medias. En esta unidad haremos distintos ejercicios que nos situarán en las formas de pensar y abordar empíricamente el análisis de las clases medias en el contexto actual.

Reto 4. Ejes de estructuración e interseccionalidad

Finalmente, con el último reto complicaremos el análisis introduciendo la confluencia de distintos ejes de desigualdad, en lo que actualmente se denomina interseccionalidad, junto con la dificultad de pensar el encaje de los elementos simbólicos y materiales en su estudio. Nos interesaremos por la articulación de lo que denominaremos dimensión incorporada, dimensión institucional y dimensión relacional de la desigualdad en el análisis de una entrevista en profundidad que cada estudiante llevará a cabo.

Objetivos y competencias

OBJETIVOS:

Comprender las estructuras de desigualdad social y las formas de estudiarlas empíricamente, y adquirir herramientas teóricas y empíricas útiles que faciliten promover políticas y prácticas inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades en distintos ámbitos.

COMPETENCIAS:

Básicas:

Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio correspondiente) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de carácter social, científico o ético. 

Generales:

Desarrollar actividades propias de la sociología de forma eficiente, comprometida, creativa y con un alto nivel de iniciativa.

Transversales:

Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.

Específicas:

Objetivos y competencias


OBJETIVOS:

Comprender las estructuras de desigualdad social y las formas de estudiarlas empíricamente, y adquirir herramientas teóricas y empíricas útiles que faciliten promover políticas y prácticas inclusivas que fomenten la igualdad de oportunidades en distintos ámbitos.

COMPETENCIAS:

Básicas:

Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de estudio correspondiente) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de carácter social, científico o ético. 

Generales:

Desarrollar actividades propias de la sociología de forma eficiente, comprometida, creativa y con un alto nivel de iniciativa.

Transversales:

Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.

Específicas: 

Aplicar los conceptos que abordan las dinámicas de reproducción y cambio social ligados a la continuidad y dinamismo de los fenómenos sociales, con especial atención a las formas consolidadas y emergentes de diferenciación y desigualdad social en sus distintas vertientes. 

Poner en diálogo tradiciones sociológicas no occidentales con el pensamiento sociológico occidental actual y en relación con el análisis de los retos globales actuales. 

Recursos para el aprendizaje

Lista de los principales recursos de aprendizaje:

  • La idea de estructura social en sociología (audiovisual).
  • Una mirada a la estructura social y las desigualdades (audiovisual).
  • Medir empíricamente la estructura social (1) (audiovisual).
  • Una cuidada selección de lecturas originales sobre la desigualdad de autores clásicos y contemporáneos.
Asignatura de Estratificación social

Profesorado

Dirección de estudios

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Historia. Ha sido directora de los Estudios de Asia Oriental, directora adjunta al Vicerrectorado de Ordenación Académica (UOC) . Su investigación se centra en las relaciones entre Europa y China durante los siglos XVI y XVII, el análisis de los textos generados por los españoles sobre China y su relación con los europeos de la misma época, y la construcción de la imagen china a partir de la información proporcionada por estos textos.

Asignatura de Estratificación social

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permite la convalidación —o el reconocimiento— de las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC, siempre y cuando se cumplan los requisitos previos determinados.

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Asignatura de Estratificación social

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

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89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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