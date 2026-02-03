Assignatura d'Estratificació social

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Matrícula oberta

Assignatura Online d'Estratificació social

Presentació

L'assignatura analitza les desigualtats socials des d'una perspectiva crítica i històrica per mitjà de conceptes com classe, interseccionalitat o diversitat. A través de teories clàssiques i contemporànies, es reflexiona sobre la desigualtat, l'estratificació i les maneres de pensar-la i estudiar-la en tota la seva complexitat. Forma part del grau de Sociologia i connecta amb altres assignatures de la disciplina.

Matrícula oberta

Assignatures lliures

Per què estudiar l'assignatura lliure Estratificació social a la UOC?

Si curses l'assignatura Estratificació social, obtindràs coneixements sobre les temàtiques següents:

  • Estudi crític de les desigualtats socials.
  • Eines teòriques i empíriques per analitzar l'estratificació social.
  • Connexió amb teories clàssiques i contemporànies de la sociologia.
  • Conceptes clau com classe, interseccionalitat o diversitat.
  • Foment del pensament analític davant dels canvis i reptes socials actuals.

A més, adquiriràs una base fonamental per a assignatures centrals del grau.
  • Inici

    23 set. 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

Matricula't

Continguts

Els continguts d'aquest curs s'organitzen en quatre reptes:

Repte 1. Evolució històrica de la desigualtat i de com la pensem

En aquest primer repte ens acostarem a l'assignatura i prendrem consciència de l'aparició i l'evolució històrica de la desigualtat entre humans, i també de l'aparició i l'evolució històrica del concepte d'estructura social.

Repte 2. Pensaments clàssics sobre l'estructura social

En la segona unitat ens centrarem en la manera com s'ha abordat l'estratificació social en termes socioeconòmics des del moment fundacional de la sociologia com a disciplina, i ens endinsarem en les aportacions clàssiques del pensament social de Marx, Weber i el funcionalisme.

Repte 3. Què és i què passa amb la classe mitjana?

Un dels principals conceptes per pensar l'estratificació és el de classe social. Es tracta d'un concepte que ha canviat històricament i que ha impulsat molts debats, com el que té a veure amb les classes mitjanes.

Objectius i competències

OBJECTIUS

Comprendre les estructures de desigualtat social i les maneres d'estudiar-les empíricament, i adquirir eines teòriques i empíriques útils que facilitin promoure polítiques i pràctiques inclusives que fomentin la igualtat d'oportunitats en diversos àmbits.

COMPETÈNCIES

Bàsiques:

Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi corresponent) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caràcter social, científic o ètic. 

Generals:

Desenvolupar activitats pròpies de la sociologia de forma eficient, compromesa, creativa i amb un alt nivell d'iniciativa.

Transversals:

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Específiques:

Aplicar els conceptes que aborden les dinàmiques de reproducció i canvi social lligats a la continuïtat i el dinamisme dels fenòmens socials, amb especial atenció a les formes consolidades i emergents de diferenciació i desigualtat social en els diferents vessants.

Posar en diàleg tradicions sociològiques no occidentals amb el pensament sociològic occidental actual i en relació amb l'anàlisi dels reptes globals actuals.

Recursos per a l'aprenentatge

Llista dels recursos d'aprenentatge principals:

  • La idea d'estructura social en sociologia (audiovisual).
  • Una mirada a l'estructura social i les desigualtats (audiovisual).
  • Mesurar empíricament l'estructura social (1) (audiovisual).
  • Una selecció acurada de lectures originals sobre la desigualtat d'autors clàssics i contemporanis.
Professorat

Direcció d'estudis

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Història. Ha estat directora dels Estudis d'Àsia Oriental, directora adjunta del Virrectorat d'Ordenació Acadèmica (Universitat Oberta de Catalunya)  La seva investigació se centra en les relacions entre Europa i la Xina durant els segles XVI i XVII, les anàlisis dels textos generats pels espanyols sobre la Xina i la seva relació amb els europeus de la mateixa època i la construcció de la imatge xinesa a partir de la informació proporcionada per aquests textos.

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permet la convalidació —o el reconeixement— de les assignatures dels estudis universitaris de la UOC, sempre que es compleixin els requisits previs determinats.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació