Asignatura de Biología y fisiología aplicada al deporte

Se proporciona una selección de recursos (Niu) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El Niu tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros recursos que la UOC tiene en la Biblioteca o recursos de la red.

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida alrededor de un reto , basada en competencias y cuyo núcleo es una actividad.

La UOC ofrece un modelo flexible que permite al estudiantado aprender en cualquier lugar y en cualquier momento . El estudiante puede adaptar el proceso de aprendizaje en función de su estilo de vida, y consultar y utilizar los recursos de aprendizaje en diferentes formatos y desde múltiples dispositivos.

Recursos para el aprendizaje

La UOC ofrece un modelo flexible que permite al estudiantado aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. El estudiante puede adaptar el proceso de aprendizaje en función de su estilo de vida, y consultar y utilizar los recursos de aprendizaje en diferentes formatos y desde múltiples dispositivos.

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida alrededor de un reto, basada en competencias y cuyo núcleo es una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

Flexible.

Próximo al ritmo y al esfuerzo del estudiantado.

Contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona una selección de recursos (Niu) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El Niu tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros recursos que la UOC tiene en la Biblioteca o recursos de la red. Cada recurso se acompaña de información que ayuda al estudiantado a planificar y organizar su trabajo.

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas. De este modo, el abanico de recursos se amplía con contenidos innovadores y atractivos para responder a los distintos estilos de aprendizaje y de generaciones de aprendices, incorporando las nuevas tendencias en aprendizaje en línea.

En este sentido, los recursos pueden estar presentes en diferentes idiomas (español o inglés), en función de su tipología.

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