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Próxima matrícula: octubre 2026

Asignatura Online de Biología y fisiología aplicada al deporte

Presentación

En esta asignatura estratégica, te adentrarás en los mecanismos biológicos y fisiológicos que realmente transforman el cuerpo durante el ejercicio. No se trata solo de entrenar, sino de entender la biología molecular, la nutrición avanzada y cómo la cronobiología se convierte en tu mejor aliada para optimizar resultados.

Este curso otorga una microcredencial.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
Matrícula abierta

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¿Por qué elegir este programa de la UOC?

En un sector altamente competitivo, la base científica es lo que diferencia a los líderes. Si estudias este programa, obtendrás los siguientes conocimientos:

  • Domina los mecanismos moleculares y las adaptaciones fisiológicas que se producen durante el ejercicio físico.
  • Fusiona la nutrición, el metabolismo y la fisiología para orientar de forma fundamentada la mejora del rendimiento y el mantenimiento de la salud.
  • Diferénciate aplicando la neurofisiología y la cronobiología a la alimentación y la actividad física.
  • Desarrolla habilidades de aprendizaje autodirigido y autónomo en un entorno virtual eficiente y comprometido.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Asignatura de Biología y fisiología aplicada al deporte

Contenidos

Contenidos

Este curso consta de 4 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 100 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses.

Contenidos

  • Fisiología aplicada al rendimiento y la nutrición deportiva
  • Biología molecular y bioquímica aplicada al deporte y la nutrición
  • Necesidades nutricionales de la práctica deportiva
  • Cronobiología y neurofisiología aplicada a la alimentación y la actividad física

 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

 

Conocimientos

  • Comprensión de los mecanismos moleculares y las adaptaciones fisiológicas del cuerpo humano durante la actividad física.
  • Conocimiento de los sustratos energéticos y la función específica de los diferentes nutrientes en el rendimiento deportivo.
  • Conceptos fundamentales de cronobiología y neurofisiología vinculados a la práctica deportiva y la dieta.

Contenidos


Este curso consta de 4 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 100 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses.

Contenidos

  • Fisiología aplicada al rendimiento y la nutrición deportiva
  • Biología molecular y bioquímica aplicada al deporte y la nutrición
  • Necesidades nutricionales de la práctica deportiva
  • Cronobiología y neurofisiología aplicada a la alimentación y la actividad física

 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

 

Conocimientos

  • Comprensión de los mecanismos moleculares y las adaptaciones fisiológicas del cuerpo humano durante la actividad física.
  • Conocimiento de los sustratos energéticos y la función específica de los diferentes nutrientes en el rendimiento deportivo.
  • Conceptos fundamentales de cronobiología y neurofisiología vinculados a la práctica deportiva y la dieta.

Habilidades

  • Identificar, organizar, interpretar y valorar críticamente fuentes científicas relacionadas con la salud y el deporte.
  • Relacionar las necesidades nutricionales del deportista con su metabolismo y evaluar sus adaptaciones fisiológicas.
  • Transmitir información científica y de salud de forma eficiente a través de diferentes medios (incluidos los entornos virtuales) y adaptada a distintos contextos.

Competencias

Instruir de forma fundamentada y responsable sobre nutrición deportiva para mejorar el rendimiento y mantener la salud.

Aplicar la ética profesional garantizando la preservación de la confidencialidad y el respeto por los derechos fundamentales en el tratamiento y la comunicación de datos de salud.

Objetivos y competencias

Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

El objetivo principal es formar al estudiantado en los mecanismos biológicos y fisiológicos aplicados a la actividad física y el deporte, así como en las necesidades nutricionales de la práctica deportiva y en aspectos de cronobiología y neurofisiología aplicados a la alimentación y la actividad física.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de los siguientes conocimientos y competencias profesionales:

  • Fisiología del ejercicio.
  • Nutrición para deportistas.
  • Neurofisiología.
  • Gestión de fuentes de información.
  • Evaluación del estado de salud nutricional de los pacientes.
  • Comunicación de hallazgos científicos.

Objetivos y competencias


Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

El objetivo principal es formar al estudiantado en los mecanismos biológicos y fisiológicos aplicados a la actividad física y el deporte, así como en las necesidades nutricionales de la práctica deportiva y en aspectos de cronobiología y neurofisiología aplicados a la alimentación y la actividad física.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de los siguientes conocimientos y competencias profesionales:

  • Fisiología del ejercicio.
  • Nutrición para deportistas.
  • Neurofisiología.
  • Gestión de fuentes de información.
  • Evaluación del estado de salud nutricional de los pacientes.
  • Comunicación de hallazgos científicos.
  • Asesoramiento a deportistas sobre alimentación.
  • Aplicación de la ética de la investigación y los principios de integridad científica a las actividades de investigación.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Recursos para el aprendizaje

La UOC ofrece un modelo flexible que permite al estudiantado aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. El estudiante puede adaptar el proceso de aprendizaje en función de su estilo de vida, y consultar y utilizar los recursos de aprendizaje en diferentes formatos y desde múltiples dispositivos.

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida alrededor de un reto, basada en competencias y cuyo núcleo es una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

  • Flexible.
  • Próximo al ritmo y al esfuerzo del estudiantado.
  • Contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona una selección de recursos (Niu) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El Niu tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros recursos que la UOC tiene en la Biblioteca o recursos de la red.

Recursos para el aprendizaje


La UOC ofrece un modelo flexible que permite al estudiantado aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. El estudiante puede adaptar el proceso de aprendizaje en función de su estilo de vida, y consultar y utilizar los recursos de aprendizaje en diferentes formatos y desde múltiples dispositivos.

En las aulas se trabaja en una modalidad de acción formativa compacta construida a partir de una situación definida alrededor de un reto, basada en competencias y cuyo núcleo es una actividad.

Esta modalidad permite un aprendizaje:

  • Flexible.
  • Próximo al ritmo y al esfuerzo del estudiantado.
  • Contextualizado en la realidad socioprofesional que da sentido a la titulación.

Se proporciona una selección de recursos (Niu) para la resolución de los retos que se plantean en las aulas. El Niu tiene una estructura tipo mosaico y permite integrar recursos producidos por la UOC, otros recursos que la UOC tiene en la Biblioteca o recursos de la red. Cada recurso se acompaña de información que ayuda al estudiantado a planificar y organizar su trabajo.

La UOC se plantea el reto de hacer evolucionar el concepto de módulo didáctico con la intención de ofrecer diversidad de formatos en función de las necesidades pedagógicas. De este modo, el abanico de recursos se amplía con contenidos innovadores y atractivos para responder a los distintos estilos de aprendizaje y de generaciones de aprendices, incorporando las nuevas tendencias en aprendizaje en línea.

En este sentido, los recursos pueden estar presentes en diferentes idiomas (español o inglés), en función de su tipología.

+ ¿Quieres consultar más información sobre los recursos de la UOC?

Asignatura de Biología y fisiología aplicada al deporte

Profesorado

Dirección de estudios

  • Salvador Macip Maresma
    Salvador Macip Maresma

    Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona. Profesor de Medicina Molecular en el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Leicester, donde dirige el Mechanisms of Cancer and Ageing Laboratory.
    Profesor de pregrado y posgrado desde 2008. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas biomédicas indexadas en PubMed. Ha publicado libros de divulgación científica y colabora regularmente con varios medios de comunicación.

Asignatura de Biología y fisiología aplicada al deporte

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas que permita la consulta y comprensión de recursos de aprendizaje y artículos científicos en inglés.

Se recomienda un nivel de competencia de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación llevada a cabo.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener 4 créditos en caso de que quieras seguir tu formación en el programa de diploma de experto de Nutrición, Deporte y Salud, o bien en el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, siempre que cumplas los requisitos de acceso a estas titulaciones.

Titulación


Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación llevada a cabo.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener 4 créditos en caso de que quieras seguir tu formación en el programa de diploma de experto de Nutrición, Deporte y Salud, o bien en el máster universitario de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte, siempre que cumplas los requisitos de acceso a estas titulaciones.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Biología y fisiología aplicada al deporte

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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