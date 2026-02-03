Asignatura de Biología y fisiología aplicada al deporte

Asignatura Online de Biología y fisiología aplicada al deporte
Presentación
En esta asignatura estratégica, te adentrarás en los mecanismos biológicos y fisiológicos que realmente transforman el cuerpo durante el ejercicio. No se trata solo de entrenar, sino de entender la biología molecular, la nutrición avanzada y cómo la cronobiología se convierte en tu mejor aliada para optimizar resultados.
Este curso otorga una microcredencial.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
¿Por qué elegir este programa de la UOC?
En un sector altamente competitivo, la base científica es lo que diferencia a los líderes. Si estudias este programa, obtendrás los siguientes conocimientos:
- Domina los mecanismos moleculares y las adaptaciones fisiológicas que se producen durante el ejercicio físico.
- Fusiona la nutrición, el metabolismo y la fisiología para orientar de forma fundamentada la mejora del rendimiento y el mantenimiento de la salud.
- Diferénciate aplicando la neurofisiología y la cronobiología a la alimentación y la actividad física.
- Desarrolla habilidades de aprendizaje autodirigido y autónomo en un entorno virtual eficiente y comprometido.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
-
Inicio
-
100%
Online
-
Idiomas:
-
Precio:
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.