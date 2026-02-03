Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Curso Online de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos
Presentación
El objetivo de este curso es dotar al estudiante de las técnicas y los instrumentos clave para el análisis de datos cualitativos, entendidos como el complemento necesario al dato cuantitativo para comprender la complejidad del mundo actual. El enfoque se centra en la generación de conocimiento estratégico, no solo para hacer un diagnóstico preciso del presente, sino para proyectar cómo pueden evolucionar los escenarios de futuro.
A lo largo del curso, se aborda cómo analizar problemáticas organizativas, sociales o de política pública teniendo en cuenta los elementos del entorno que las condicionan. Para cerrar el ciclo, el curso proporciona las herramientas esenciales para la escritura de informes orientados a reducir la incertidumbre y facilitar una toma de decisiones informada y eficaz.
Este curso otorga una microcredencial.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
Estudiando este curso dominarás el análisis cualitativo y la construcción de escenarios de futuro para transformar datos estratégicos en decisiones de alto impacto.
Con nuestro modelo 100 % en línea y orientado a la práctica, conseguirás:
Visión 360°: irás más allá de los números e integrarás el contexto sociotécnico con herramientas cualitativas avanzadas.
Anticipación estratégica: dominarás el horizon scanning para detectar tendencias y liderar decisiones de dirección.
Dominio de la IA: utilizarás herramientas de inteligencia artificial para el análisis y la visualización de datos sociales.
Aplicabilidad real: crearás informes de inteligencia orientados a la acción desde el primer día.
¿Qué aprenderás?
Diagnóstico estratégico: transforma problemas complejos de organización en preguntas analíticas ejecutables.
Técnicas de captación: domina la observación, la entrevista en profundidad y la netnografía (escucha digital).
Visión 360°: irás más allá de los números e integrarás el contexto sociotécnico con herramientas cualitativas avanzadas.
Anticipación estratégica: dominarás el horizon scanning para detectar tendencias y liderar decisiones de dirección.
Dominio de la IA: utilizarás herramientas de inteligencia artificial para el análisis y la visualización de datos sociales.
Aplicabilidad real: crearás informes de inteligencia orientados a la acción desde el primer día.
Diagnóstico estratégico: transforma problemas complejos de organización en preguntas analíticas ejecutables.
Técnicas de captación: domina la observación, la entrevista en profundidad y la netnografía (escucha digital).
Estudiando este curso dominarás el análisis cualitativo y la construcción de escenarios de futuro para transformar datos estratégicos en decisiones de alto impacto.
Con nuestro modelo 100 % en línea y orientado a la práctica, conseguirás:
Visión 360°: irás más allá de los números e integrarás el contexto sociotécnico con herramientas cualitativas avanzadas.
Anticipación estratégica: dominarás el horizon scanning para detectar tendencias y liderar decisiones de dirección.
Dominio de la IA: utilizarás herramientas de inteligencia artificial para el análisis y la visualización de datos sociales.
Aplicabilidad real: crearás informes de inteligencia orientados a la acción desde el primer día.
¿Qué aprenderás?
Diagnóstico estratégico: transforma problemas complejos de organización en preguntas analíticas ejecutables.
Técnicas de captación: domina la observación, la entrevista en profundidad y la netnografía (escucha digital).
Procesamiento de datos: utiliza codificación temática y mapas mentales para detectar patrones ocultos y relaciones.
Prospectiva y estrategia: identifica tendencias innovadoras y señales débiles para construir escenarios de futuro sólidos.
Narrativa de marca (storytelling) e informes: elabora productos de datos conceptuales e informes de inteligencia que impulsen la acción.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
14 oct 2026
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20% dto.
Matrícula anticipada
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0
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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