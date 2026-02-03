Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

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Matrícula abierta

Curso Online de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Presentación

El objetivo de este curso es dotar al estudiante de las técnicas y los instrumentos clave para el análisis de datos cualitativos, entendidos como el complemento necesario al dato cuantitativo para comprender la complejidad del mundo actual. El enfoque se centra en la generación de conocimiento estratégico, no solo para hacer un diagnóstico preciso del presente, sino para proyectar cómo pueden evolucionar los escenarios de futuro.

A lo largo del curso, se aborda cómo analizar problemáticas organizativas, sociales o de política pública teniendo en cuenta los elementos del entorno que las condicionan. Para cerrar el ciclo, el curso proporciona las herramientas esenciales para la escritura de informes orientados a reducir la incertidumbre y facilitar una toma de decisiones informada y eficaz.

Este curso otorga una microcredencial.
20% de descuento

por matrícula anticipada

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

Estudiando este curso dominarás el análisis cualitativo y la construcción de escenarios de futuro para transformar datos estratégicos en decisiones de alto impacto.

Con nuestro modelo 100 % en línea y orientado a la práctica, conseguirás:

  • Visión 360°: irás más allá de los números e integrarás el contexto sociotécnico con herramientas cualitativas avanzadas.

  • Anticipación estratégica: dominarás el horizon scanning para detectar tendencias y liderar decisiones de dirección.

  • Dominio de la IA: utilizarás herramientas de inteligencia artificial para el análisis y la visualización de datos sociales.

  • Aplicabilidad real: crearás informes de inteligencia orientados a la acción desde el primer día.

 

¿Qué aprenderás? 

  • Diagnóstico estratégico: transforma problemas complejos de organización en preguntas analíticas ejecutables.

  • Técnicas de captación: domina la observación, la entrevista en profundidad y la netnografía (escucha digital).

Estudiando este curso dominarás el análisis cualitativo y la construcción de escenarios de futuro para transformar datos estratégicos en decisiones de alto impacto.

Con nuestro modelo 100 % en línea y orientado a la práctica, conseguirás:

  • Visión 360°: irás más allá de los números e integrarás el contexto sociotécnico con herramientas cualitativas avanzadas.

  • Anticipación estratégica: dominarás el horizon scanning para detectar tendencias y liderar decisiones de dirección.

  • Dominio de la IA: utilizarás herramientas de inteligencia artificial para el análisis y la visualización de datos sociales.

  • Aplicabilidad real: crearás informes de inteligencia orientados a la acción desde el primer día.

 

¿Qué aprenderás? 

  • Diagnóstico estratégico: transforma problemas complejos de organización en preguntas analíticas ejecutables.

  • Técnicas de captación: domina la observación, la entrevista en profundidad y la netnografía (escucha digital).

  • Procesamiento de datos: utiliza codificación temática y mapas mentales para detectar patrones ocultos y relaciones.

  • Prospectiva y estrategia: identifica tendencias innovadoras y señales débiles para construir escenarios de futuro sólidos.

  • Narrativa de marca (storytelling) e informes: elabora productos de datos conceptuales e informes de inteligencia que impulsen la acción.


Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 20% dto.

    Matrícula anticipada

  • 0

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Programa académico

Programa académico

Estructura y contenido

Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses

 

Contenidos

Módulo 1. Diagnóstico
Objetivo: transformar un problema en una pregunta analítica ejecutable con un enfoque cualitativo.
En este módulo, el estudiante aprenderá a desglosar y definir un problema, identificar a los actores implicados, entender el contexto en el que tiene lugar y ver cómo plantear su estudio para encontrar una solución.

1.1. El valor del dato cualitativo
1.2. Metodologías para delimitar el problema
1.3. Identificación de actores y variables de entorno
1.4. Construcción del marco conceptual

 

Módulo 2. Técnicas de recopilación de datos
Objetivo: captar evidencias reales sobre el problema que se quiere resolver.
En este módulo se explica cómo se aplican las técnicas de recopilación de datos tradicionalmente usadas en la investigación social.

Programa académico


Estructura y contenido

Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses

 

Contenidos

Módulo 1. Diagnóstico
Objetivo: transformar un problema en una pregunta analítica ejecutable con un enfoque cualitativo.
En este módulo, el estudiante aprenderá a desglosar y definir un problema, identificar a los actores implicados, entender el contexto en el que tiene lugar y ver cómo plantear su estudio para encontrar una solución.

1.1. El valor del dato cualitativo
1.2. Metodologías para delimitar el problema
1.3. Identificación de actores y variables de entorno
1.4. Construcción del marco conceptual

 

Módulo 2. Técnicas de recopilación de datos
Objetivo: captar evidencias reales sobre el problema que se quiere resolver.
En este módulo se explica cómo se aplican las técnicas de recopilación de datos tradicionalmente usadas en la investigación social.

2.1. Entrevistas en profundidad
2.2. Observación directa
2.3. Focus group
2.4. Netnografía y escucha digital
2.5. Investigación documental

 

Módulo 3. Dar sentido a los datos
Objetivo: transformar los datos brutos en categorías, patrones y relaciones para obtener conocimiento.
Este módulo se centra en las técnicas que permiten procesar la información cualitativa para transformarla en un conocimiento profundo del problema. El objetivo es identificar patrones y relaciones que a menudo pasan desapercibidos a simple vista.

3.1. Codificación temática
3.2. Mapas mentales
3.3. Técnicas de análisis estructurado (matrices de relación, matrices de casos, listas de comprobación, etc.)
3.4. Sesgos cognitivos del analista

 

Módulo 4. Escenarios de futuro
Objetivo: a partir de la comprensión de la situación actual, analizar cómo puede evolucionar en un futuro.
Este módulo introduce cómo el análisis del presente puede ayudar a dibujar escenarios de futuro. No se trata de adivinar qué pasará, sino de estar preparados para los distintos caminos que puede tomar un problema o un mercado.

4.1. Horizon scanning: análisis de entorno para identificar señales
4.2. Tendencias, tendencias innovadoras y señales débiles
4.3. Técnicas de construcción de escenarios

 

Módulo 5. Elaboración de informes
Objetivo: elaborar informes de inteligencia que impulsen la acción y la toma de decisiones.

5.1. Arquitectura de un informe analítico
5.2. La redacción analítica
5.3. Recomendaciones
5.4 Visualizaciones conceptuales

 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

Conocimientos

  • K6. Explicar las técnicas, los métodos y los instrumentos adecuados para el análisis de datos a partir de un conjunto de preguntas analíticas.

  • K8. Examinar el contexto sociotécnico, ético y legal en el que se produce el uso de datos, y sus efectos en la toma de decisiones organizativas o en la investigación en ciencias sociales.

Habilidades

  • S1. Gestionar un flujo de trabajo para la resolución de casos específicos de aplicación del análisis de datos.

  • S4. Utilizar, en un nivel de usuario profesional, instrumentos y modelos de inteligencia artificial para la explotación, el análisis, la visualización y la presentación de datos, mediante el uso del software adecuado.

  • S7. Utilizar oportuna y profesionalmente técnicas e instrumentos cualitativos para el análisis de datos.

  • S9. Crear textos escritos y presentaciones orales en un contexto académico y profesional, y demostrar habilidades comunicativas.

  • S11. Utilizar las técnicas de análisis y presentación de datos adecuados para la detección de tendencias y la construcción de escenarios, incluyendo tendencias y escenarios disruptivos.

Competencias

  • C2. Gestionar proyectos de explotación, analítica y visualización de datos, adaptándose a las necesidades de las organizaciones y de la sociedad.

  • C3. Crear los productos de datos, como paneles de control (dashboards), historias de datos (data stories) u otros, más adecuados a cada contexto y uso concreto.

 

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.

Recursos para el aprendizaje

El origen de estos recursos de aprendizaje es múltiple. Se trata tanto de materiales didácticos preparados por el equipo de expertos para su actividad docente como de recursos externos.

Se recomienda disponer de máquinas y SO de 64 bits y 4 GB de RAM como mínimo (8 GB recomendados).

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses
Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Profesorado

Dirección del programa

  • Josep Cobarsí Morales

    Doctor en Organización de Empresas por la Universidad de Girona e ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Catalunya. Profesor de Sistemas de Información y Gestión del conocimiento de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Su ámbito de investigación gira en torno a los sistemas de información, la gestión del conocimiento, el comportamiento informacional, la inteligencia competitiva y la gestión de crisis.

Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Salidas profesionales

Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Con esta microcredencial conseguirás los siguientes objetivos:

  • Explicar las técnicas, los métodos y los instrumentos adecuados para el análisis de datos a partir de un conjunto de preguntas analíticas.

  • Examinar el contexto sociotécnico, ético y legal en el que se produce el uso de datos, y sus efectos en la toma de decisiones organizativas o en la investigación en ciencias sociales.

  • Gestionar un flujo de trabajo para la resolución de casos específicos de aplicación del análisis de datos.

  • Utilizar, en un nivel de usuario profesional, instrumentos y modelos de inteligencia artificial para la explotación, el análisis, la visualización y la presentación de datos.

  • Aplicar técnicas e instrumentos cualitativos para el análisis de datos de forma oportuna y profesional.

Objetivos


Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Con esta microcredencial conseguirás los siguientes objetivos:

  • Explicar las técnicas, los métodos y los instrumentos adecuados para el análisis de datos a partir de un conjunto de preguntas analíticas.

  • Examinar el contexto sociotécnico, ético y legal en el que se produce el uso de datos, y sus efectos en la toma de decisiones organizativas o en la investigación en ciencias sociales.

  • Gestionar un flujo de trabajo para la resolución de casos específicos de aplicación del análisis de datos.

  • Utilizar, en un nivel de usuario profesional, instrumentos y modelos de inteligencia artificial para la explotación, el análisis, la visualización y la presentación de datos.

  • Aplicar técnicas e instrumentos cualitativos para el análisis de datos de forma oportuna y profesional.

  • Crear textos escritos y presentaciones orales en un contexto académico y profesional con altas habilidades comunicativas.

  • Utilizar técnicas de análisis y presentación para la detección de tendencias y la construcción de escenarios (incluidos los innovadores).

  • Gestionar proyectos de explotación, analítica y visualización de datos, adaptándose a las necesidades de las organizaciones y la sociedad.

Crear productos de datos (como cuadros de mando o data stories) adecuados a cada contexto.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Esta formación es ideal para profesionales y estudiantes que quieren liderar la gestión ética y estratégica de proyectos de datos:

  • Analistas de datos que quieren incorporar la dimensión humana y social a sus métricas.

  • Responsables de estrategia y prospectiva en empresas o Administración pública.

  • Consultores en políticas públicas, recursos humanos o marketing.

  • Emprendedores y periodistas de datos que buscan detectar tendencias innovadoras.

  • Estudiantes de ciencias sociales y humanidades que quieren seguir su formación en investigación o doctorado.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Hacer investigación cualitativa.
  • Hacer entrevistas.
  • Recopilar datos. 
  • Analizar redes sociales y comunidades digitales. 
  • Analizar datos cualitativos. 
  • Detectar patrones en los datos. 
  • Evaluar o identificar la fiabilidad de la información. 
  • Aplicar aplicaciones de inteligencia artificial. 
  • Prever tendencias de futuro. 
  • Elaborar planificación. 
  • Asesorar sobre planificación estratégica. 
  • Presentar datos o visualizar información. 
  • Redactar informes analíticos. 
  • Asesorar sobre la toma de decisiones.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Salidas profesionales

Esta microcredencial te prepara para asumir roles analíticos y estratégicos en los que la interpretación del contexto es clave:

Perfiles profesionales:

  • Analista de prospectiva y estrategia.

  • Consultor/a de inteligencia corporativa.

  • Analista de políticas públicas e innovación.

  • Especialista en inteligencia de mercado (market intelligence). 

  • Periodista de datos e investigación.

 

Sectores de empleo:

  • Consultorías estratégicas, de negocio y de innovación.

  • Departamentos de I+D, marketing y recursos humanos de empresas.

  • Administración pública, instituciones y organismos internacionales.

  • Think tanks, centros de estudios y organizaciones del tercer sector (ONG).

  • Medios de comunicación y agencias de información.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

El acceso a este curso es abierto y, por tanto, no es necesario tener una titulación previa.
Potencia tu carrera profesional

La formación permanente de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación llevada a cabo.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener 6 créditos en el supuesto de que quieras seguir tu formación en el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados.

Titulación


Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación llevada a cabo.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener 6 créditos en el supuesto de que quieras seguir tu formación en el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
880 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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