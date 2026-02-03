Curso de Instrumentos cualitativos de análisis y presentación de datos

Módulo 2. Técnicas de recopilación de datos Objetivo: captar evidencias reales sobre el problema que se quiere resolver. En este módulo se explica cómo se aplican las técnicas de recopilación de datos tradicionalmente usadas en la investigación social.

1.1. El valor del dato cualitativo 1.2. Metodologías para delimitar el problema 1.3. Identificación de actores y variables de entorno 1.4. Construcción del marco conceptual

Módulo 1. Diagnóstico Objetivo: transformar un problema en una pregunta analítica ejecutable con un enfoque cualitativo. En este módulo, el estudiante aprenderá a desglosar y definir un problema, identificar a los actores implicados, entender el contexto en el que tiene lugar y ver cómo plantear su estudio para encontrar una solución.

Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses

Programa académico

Estructura y contenido

Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses

Contenidos

Módulo 1. Diagnóstico

Objetivo: transformar un problema en una pregunta analítica ejecutable con un enfoque cualitativo.

En este módulo, el estudiante aprenderá a desglosar y definir un problema, identificar a los actores implicados, entender el contexto en el que tiene lugar y ver cómo plantear su estudio para encontrar una solución.

1.1. El valor del dato cualitativo

1.2. Metodologías para delimitar el problema

1.3. Identificación de actores y variables de entorno

1.4. Construcción del marco conceptual

Módulo 2. Técnicas de recopilación de datos

Objetivo: captar evidencias reales sobre el problema que se quiere resolver.

En este módulo se explica cómo se aplican las técnicas de recopilación de datos tradicionalmente usadas en la investigación social.

2.1. Entrevistas en profundidad

2.2. Observación directa

2.3. Focus group

2.4. Netnografía y escucha digital

2.5. Investigación documental

Módulo 3. Dar sentido a los datos

Objetivo: transformar los datos brutos en categorías, patrones y relaciones para obtener conocimiento.

Este módulo se centra en las técnicas que permiten procesar la información cualitativa para transformarla en un conocimiento profundo del problema. El objetivo es identificar patrones y relaciones que a menudo pasan desapercibidos a simple vista.

3.1. Codificación temática

3.2. Mapas mentales

3.3. Técnicas de análisis estructurado (matrices de relación, matrices de casos, listas de comprobación, etc.)

3.4. Sesgos cognitivos del analista

Módulo 4. Escenarios de futuro

Objetivo: a partir de la comprensión de la situación actual, analizar cómo puede evolucionar en un futuro.

Este módulo introduce cómo el análisis del presente puede ayudar a dibujar escenarios de futuro. No se trata de adivinar qué pasará, sino de estar preparados para los distintos caminos que puede tomar un problema o un mercado.

4.1. Horizon scanning: análisis de entorno para identificar señales

4.2. Tendencias, tendencias innovadoras y señales débiles

4.3. Técnicas de construcción de escenarios

Módulo 5. Elaboración de informes

Objetivo: elaborar informes de inteligencia que impulsen la acción y la toma de decisiones.

5.1. Arquitectura de un informe analítico

5.2. La redacción analítica

5.3. Recomendaciones

5.4 Visualizaciones conceptuales

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

Conocimientos

K6. Explicar las técnicas, los métodos y los instrumentos adecuados para el análisis de datos a partir de un conjunto de preguntas analíticas.

K8. Examinar el contexto sociotécnico, ético y legal en el que se produce el uso de datos, y sus efectos en la toma de decisiones organizativas o en la investigación en ciencias sociales.

Habilidades

S1. Gestionar un flujo de trabajo para la resolución de casos específicos de aplicación del análisis de datos.

S4. Utilizar, en un nivel de usuario profesional, instrumentos y modelos de inteligencia artificial para la explotación, el análisis, la visualización y la presentación de datos, mediante el uso del software adecuado.

S7. Utilizar oportuna y profesionalmente técnicas e instrumentos cualitativos para el análisis de datos.

S9. Crear textos escritos y presentaciones orales en un contexto académico y profesional, y demostrar habilidades comunicativas.

S11. Utilizar las técnicas de análisis y presentación de datos adecuados para la detección de tendencias y la construcción de escenarios, incluyendo tendencias y escenarios disruptivos.

Competencias

C2. Gestionar proyectos de explotación, analítica y visualización de datos, adaptándose a las necesidades de las organizaciones y de la sociedad.

C3. Crear los productos de datos, como paneles de control (dashboards), historias de datos (data stories) u otros, más adecuados a cada contexto y uso concreto.

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.