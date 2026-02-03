Curs d'Instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Curs Online d'Instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades

Presentació

L'objectiu d'aquest curs és dotar l'estudiant de les tècniques i els instruments clau per a l'anàlisi de dades qualitatives, enteses com el complement necessari a la dada quantitativa per comprendre la complexitat del món actual. L'enfocament se centra en la generació de coneixement estratègic, no només per fer un diagnòstic precís del present, sinó per projectar com poden evolucionar els escenaris de futur.

Al llarg del curs, s'aborda com analitzar problemàtiques organitzatives, socials o de política pública tenint en compte els elements de l'entorn que les condicionen. Per tancar el cicle, el curs proporciona les eines essencials per a l'escriptura d'informes orientats a reduir la incertesa i facilitar una presa de decisions informada i eficaç.

Aquest curs atorga una microcredencial.
20% de descompte

per matrícula anticipada

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

Estudiant aquest curs dominaràs l'anàlisi qualitativa i la construcció d'escenaris de futur per transformar dades estratègiques en decisions d'alt impacte.

Amb el nostre model 100 % en línia i orientat a la pràctica, aconseguiràs:

  • Visió 360°: aniràs més enllà dels números i integraràs el context sociotècnic amb eines qualitatives avançades.

  • Anticipació estratègica: dominaràs l'horizon scanning per detectar tendències i liderar decisions de direcció.

  • Domini de la IA: utilitzaràs eines d'intel·ligència artificial per a l'anàlisi i la visualització de dades socials.

  • Aplicabilitat real: crearàs informes d'intel·ligència orientats a l'acció des del primer dia.

 

Què aprendràs? 

  • Diagnòstic estratègic: transforma problemes complexos d'organització en preguntes analítiques executables.

  • Tècniques de captació: domina l'observació, l'entrevista en profunditat i la netnografia (escolta digital).

Estudiant aquest curs dominaràs l'anàlisi qualitativa i la construcció d'escenaris de futur per transformar dades estratègiques en decisions d'alt impacte.

Amb el nostre model 100 % en línia i orientat a la pràctica, aconseguiràs:

  • Visió 360°: aniràs més enllà dels números i integraràs el context sociotècnic amb eines qualitatives avançades.

  • Anticipació estratègica: dominaràs l'horizon scanning per detectar tendències i liderar decisions de direcció.

  • Domini de la IA: utilitzaràs eines d'intel·ligència artificial per a l'anàlisi i la visualització de dades socials.

  • Aplicabilitat real: crearàs informes d'intel·ligència orientats a l'acció des del primer dia.

 

Què aprendràs? 

  • Diagnòstic estratègic: transforma problemes complexos d'organització en preguntes analítiques executables.

  • Tècniques de captació: domina l'observació, l'entrevista en profunditat i la netnografia (escolta digital).

  • Processament de dades: utilitza codificació temàtica i mapes mentals per detectar patrons ocults i relacions.

  • Prospectiva i estratègia: identifica tendències innovadores i senyals febles per construir escenaris de futur sòlids.

  • Narrativa de marca (storytelling) i informes: elabora productes de dades conceptuals i informes d'intel·ligència que impulsin l'acció.


Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 20% dte.

    Matrícula anticipada

  • 0

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs d'Instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Estructura i contingut:

Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada aproximada de quatre mesos.

 

Continguts

Mòdul 1. Diagnòstic
Objectiu: transformar un problema en una pregunta analítica executable amb un enfocament qualitatiu.
En aquest mòdul, l'estudiant aprendrà a desglossar i definir un problema, identificar els actors implicats, entendre el context en què té lloc i veure com cal plantejar-ne l'estudi per trobar-hi una solució.

1.1. El valor de la dada qualitativa
1.2. Metodologies per delimitar el problema
1.3. Identificació d'actors i variables d'entorn
1.4. Construcció del marc conceptual

 

Mòdul 2. Tècniques de recollida de dades
Objectiu: captar evidències reals sobre el problema que es vol resoldre.
En aquest mòdul s'explica com s'apliquen les tècniques de recollida de dades tradicionalment emprades en la recerca social.

Programa acadèmic


Estructura i contingut:

Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada aproximada de quatre mesos.

 

Continguts

Mòdul 1. Diagnòstic
Objectiu: transformar un problema en una pregunta analítica executable amb un enfocament qualitatiu.
En aquest mòdul, l'estudiant aprendrà a desglossar i definir un problema, identificar els actors implicats, entendre el context en què té lloc i veure com cal plantejar-ne l'estudi per trobar-hi una solució.

1.1. El valor de la dada qualitativa
1.2. Metodologies per delimitar el problema
1.3. Identificació d'actors i variables d'entorn
1.4. Construcció del marc conceptual

 

Mòdul 2. Tècniques de recollida de dades
Objectiu: captar evidències reals sobre el problema que es vol resoldre.
En aquest mòdul s'explica com s'apliquen les tècniques de recollida de dades tradicionalment emprades en la recerca social.

2.1. Entrevistes en profunditat
2.2. Observació directa
2.3. Focus group
2.4. Netnografia i escolta digital
2.5. Recerca documental

 

Mòdul 3. Donar sentit a les dades
Objectiu: transformar les dades brutes en categories, patrons i relacions per obtenir coneixement.
Aquest mòdul se centra en les tècniques que permeten processar la informació qualitativa per transformar-la en un coneixement profund del problema. L'objectiu és identificar patrons i relacions que sovint passen desapercebuts a simple vista.

3.1. Codificació temàtica
3.2. Mapes mentals
3.3. Tècniques d'anàlisi estructurada (matrius de relació, matrius de casos, llistes de comprovació, etc.)
3.4. Biaixos cognitius de l'analista

 

Mòdul 4. Escenaris de futur
Objectiu: a partir de la comprensió de la situació actual, analitzar com pot evolucionar en un futur.
Aquest mòdul introdueix com l'anàlisi del present pot ajudar a dibuixar escenaris de futur. No es tracta d'endevinar què passarà, sinó d'estar preparats per als diferents camins que pot prendre un problema o un mercat.

4.1. Horizon scanning: anàlisi d'entorn per identificar senyals
4.2. Tendències, tendències innovadores i senyals febles
4.3. Tècniques de construcció d'escenaris


Mòdul 5. Elaboració d'informes
Objectiu: elaborar informes d'intel·ligència que impulsin l'acció i la presa de decisions.

5.1. Arquitectura d'un informe analític
5.2. La redacció analítica
5.3. Recomanacions
5.4. Visualitzacions conceptuals

 

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els següents coneixements, habilitats i competències:

Coneixements

  • K6. Explicar les tècniques, els mètodes i els instruments adequats per a l'anàlisi de dades a partir d'un conjunt de preguntes analítiques.

  • K8. Examinar el context sociotècnic, ètic i legal en què es produeix l'ús de dades, i els seus efectes en la presa de decisions organitzatives o en la recerca en ciències socials.

Habilitats

  • S1. Gestionar un flux de treball per a la resolució de casos específics d'aplicació de l'anàlisi de dades.

  • S4. Utilitzar, en un nivell d'usuari professional, instruments i models d'intel·ligència artificial per a l'explotació, l'anàlisi, la visualització i la presentació de dades, mitjançant l'ús del programari adequat.

  • S7. Utilitzar oportunament i professionalment tècniques i instruments qualitatius per a l'anàlisi de dades.

  • S9. Crear textos escrits i presentacions orals en un context acadèmic i professional, i demostrar habilitats comunicatives.

  • S11. Utilitzar les tècniques d'anàlisi i presentació de dades adequades per a la detecció de tendències i la construcció d'escenaris, incloent-hi tendències i escenaris innovadors.

 

Competències

  • C2. Gestionar projectes d'explotació, analítica i visualització de dades, adaptant-se a les necessitats de les organitzacions i de la societat.

  • C3. Crear els productes de dades, com ara quadres de comandament (dashboards), històries de dades (data stories) o altres, més adequats a cada context i ús concret.

 

Aquest curs correspon al nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de màster.

Recursos per a l'aprenentatge

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Es tracta tant de materials didàctics preparats per l'equip d'experts per a l'activitat docent com de recursos externs.

Es recomana disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM com a mínim (8 GB recomanats).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Curs d'Instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades

Professorat

Direcció del programa

  • Josep Cobarsí Morales

    Doctor en Organització d'Empreses per la Universitat de Girona i enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de Sistemes d'Informació i Gestió del coneixement dels Estudis d'Informàtica, Multimedia i Telecomunicació de la UOC. El seu àmbit de recerca gira a l'entorn dels sistemes d'informació, la gestió del coneixement, el comportament informacional, la intel·ligència competitiva i la gestió de crisis.

Curs d'Instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

Amb aquesta microcredencial aconseguiràs els objectius següents:

  • Explicar les tècniques, els mètodes i els instruments adequats per a l'anàlisi de dades a partir d'un conjunt de preguntes analítiques.

  • Examinar el context sociotècnic, ètic i legal en què es produeix l'ús de dades, i els seus efectes en la presa de decisions organitzatives o en la recerca en ciències socials.

  • Gestionar un flux de treball per a la resolució de casos específics d'aplicació de l'anàlisi de dades.

  • Utilitzar, en un nivell d'usuari professional, instruments i models d'intel·ligència artificial per a l'explotació, l'anàlisi, la visualització i la presentació de dades.

  • Aplicar tècniques i instruments qualitatius per a l'anàlisi de dades de manera oportuna i professional.

Objectius


Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

Amb aquesta microcredencial aconseguiràs els objectius següents:

  • Explicar les tècniques, els mètodes i els instruments adequats per a l'anàlisi de dades a partir d'un conjunt de preguntes analítiques.

  • Examinar el context sociotècnic, ètic i legal en què es produeix l'ús de dades, i els seus efectes en la presa de decisions organitzatives o en la recerca en ciències socials.

  • Gestionar un flux de treball per a la resolució de casos específics d'aplicació de l'anàlisi de dades.

  • Utilitzar, en un nivell d'usuari professional, instruments i models d'intel·ligència artificial per a l'explotació, l'anàlisi, la visualització i la presentació de dades.

  • Aplicar tècniques i instruments qualitatius per a l'anàlisi de dades de manera oportuna i professional.

  • Crear textos escrits i presentacions orals en un context acadèmic i professional amb altes habilitats comunicatives.

  • Emprar tècniques d'anàlisi i presentació per a la detecció de tendències i la construcció d'escenaris (inclosos els innovadors).

  • Gestionar projectes d'explotació, analítica i visualització adaptant-se a les necessitats de les organitzacions i la societat.

  • Crear productes de dades (com quadres de comandament o data stories) adequats a cada context.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquesta formació és ideal per a professionals i estudiants que volen liderar la gestió ètica i estratègica de projectes de dades:

  • Analistes de dades que volen incorporar la dimensió humana i social a les seves mètriques.

  • Responsables d'estratègia i prospectiva en empreses o Administració pública.

  • Consultors en polítiques públiques, recursos humans o màrqueting.

  • Emprenedors i periodistes de dades que busquen detectar tendències innovadores.

  • Estudiants de ciències socials i humanitats que volen continuar la formació en recerca o doctorat.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • Fer recerca qualitativa.
  • Fer entrevistes.
  • Recopilar dades. 
  • Analitzar xarxes socials i comunitats digitals. 
  • Analitzar dades qualitatives. 
  • Detectar patrons en les dades. 
  • Avaluar o identificar la fiabilitat de la informació. 
  • Aplicar aplicacions d'intel·ligència artificial. 
  • Preveure tendències de futur. 
  • Elaborar planificació. 
  • Assessorar sobre planificació estratègica. 
  • Presentar dades o visualitzar informació. 
  • Redactar informes analítics. 
  • Assessorar sobre la presa de decisions.

Aquestes competències clau en el mercat del treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), a fi de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Sortides professionals

Aquesta microcredencial et prepara per assumir rols analítics i estratègics en què la interpretació del context és clau:

Perfils professionals:

  • Analista de prospectiva i estratègia.

  • Consultor/a d'intel·ligència corporativa.

  • Analista de polítiques públiques i innovació.

  • Especialista en intel·ligència de mercat (market intelligence). 

  • Periodista de dades i investigació.

Sectors d'ocupació:

  • Consultories estratègiques, de negoci i d'innovació.

  • Departaments d'R+D, màrqueting i recursos humans d'empreses.

  • Administració pública, institucions i organismes internacionals.

  • Think tanks, centres d'estudis i organitzacions del tercer sector (ONG).

  • Mitjans de comunicació i agències d'informació.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs d'Instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Qüestions tècniques

Consulta els requisits informàtics mínims necessaris per estudiar a la UOC

Link text

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 

Titulació

Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació duta a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si busques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.

  • La pots enllaçar fàcilment des del currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir 6 crèdits en cas que vulguis continuar la teva formació en el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina

Titulació


Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació duta a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si busques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.

  • La pots enllaçar fàcilment des del currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir 6 crèdits en cas que vulguis continuar la teva formació en el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?

Curs d'Instruments qualitatius d'anàlisi i de presentació de dades

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
880 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació