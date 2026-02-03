Curso de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

Curso Online de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento
Presentación
En un mundo en el que los algoritmos de inteligencia artificial parecen tener respuesta para todo, la diferencia entre un técnico y un analista estratégico no consiste en saber escribir código, sino en saber pensar bien antes y mientras se modeliza. Este curso ha sido diseñado para transformar tu mirada sobre los datos y dotarte de las herramientas intelectuales necesarias para liderar proyectos con impacto real.
Este curso otorga una microcredencial.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
A lo largo de este viaje, recorreremos los cuatro artes del analista, un ciclo de vida que te llevará desde la primera sospecha hasta la seguridad de tu futuro proyecto final:
- El arte de la interrogación: aprenderás a domar el caos inicial. Transformarás "sospechas vagas" en preguntas analíticas verificables, a través de la exploración tanto de los números como de la riqueza del texto para encontrar evidencias sólidas.
- El arte del triaje: descubrirás que el modelo más complejo no siempre es el mejor. Aprenderás a elegir el aliado algorítmico idóneo para cada pregunta y a priorizar el equilibrio entre riesgo, coste e interpretabilidad.
- El arte de la auditoría: pasarás del simple acierto estadístico a la responsabilidad profesional. Aprenderás a analizar tus modelos con ojo crítico, para detectar sesgos ocultos y garantizar soluciones justas y robustas.
- El arte de la prudencia: por último, levantarás la vista para mirar hacia el futuro.
A lo largo de este viaje, recorreremos los cuatro artes del analista, un ciclo de vida que te llevará desde la primera sospecha hasta la seguridad de tu futuro proyecto final:
- El arte de la interrogación: aprenderás a domar el caos inicial. Transformarás "sospechas vagas" en preguntas analíticas verificables, a través de la exploración tanto de los números como de la riqueza del texto para encontrar evidencias sólidas.
- El arte del triaje: descubrirás que el modelo más complejo no siempre es el mejor. Aprenderás a elegir el aliado algorítmico idóneo para cada pregunta y a priorizar el equilibrio entre riesgo, coste e interpretabilidad.
- El arte de la auditoría: pasarás del simple acierto estadístico a la responsabilidad profesional. Aprenderás a analizar tus modelos con ojo crítico, para detectar sesgos ocultos y garantizar soluciones justas y robustas.
- El arte de la prudencia: por último, levantarás la vista para mirar hacia el futuro. Integrarás la privacidad y la gobernanza en el corazón de tu diseño.
- Este curso no va de fórmulas abstractas: va de decisiones. Nuestro objetivo es que, al finalizar, no solo seas capaz de utilizar la analítica de datos, sino que sepas cuándo, cómo y por qué usarla. ¿Estás a punto para pasar de la intuición al rigor?
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
14 oct 2026
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20% dto.
Matrícula anticipada
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6
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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