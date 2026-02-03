Curso de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

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Curso Online de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

Presentación

En un mundo en el que los algoritmos de inteligencia artificial parecen tener respuesta para todo, la diferencia entre un técnico y un analista estratégico no consiste en saber escribir código, sino en saber pensar bien antes y mientras se modeliza. Este curso ha sido diseñado para transformar tu mirada sobre los datos y dotarte de las herramientas intelectuales necesarias para liderar proyectos con impacto real.

Este curso otorga una microcredencial.
20% de descuento

por matrícula anticipada

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

A lo largo de este viaje, recorreremos los cuatro artes del analista, un ciclo de vida que te llevará desde la primera sospecha hasta la seguridad de tu futuro proyecto final:

  • El arte de la interrogación: aprenderás a domar el caos inicial. Transformarás "sospechas vagas" en preguntas analíticas verificables, a través de la exploración tanto de los números como de la riqueza del texto para encontrar evidencias sólidas.
  • El arte del triaje: descubrirás que el modelo más complejo no siempre es el mejor. Aprenderás a elegir el aliado algorítmico idóneo para cada pregunta y a priorizar el equilibrio entre riesgo, coste e interpretabilidad.
  • El arte de la auditoría: pasarás del simple acierto estadístico a la responsabilidad profesional. Aprenderás a analizar tus modelos con ojo crítico, para detectar sesgos ocultos y garantizar soluciones justas y robustas.
  • El arte de la prudencia: por último, levantarás la vista para mirar hacia el futuro.

A lo largo de este viaje, recorreremos los cuatro artes del analista, un ciclo de vida que te llevará desde la primera sospecha hasta la seguridad de tu futuro proyecto final:

  • El arte de la interrogación: aprenderás a domar el caos inicial. Transformarás "sospechas vagas" en preguntas analíticas verificables, a través de la exploración tanto de los números como de la riqueza del texto para encontrar evidencias sólidas.
  • El arte del triaje: descubrirás que el modelo más complejo no siempre es el mejor. Aprenderás a elegir el aliado algorítmico idóneo para cada pregunta y a priorizar el equilibrio entre riesgo, coste e interpretabilidad.
  • El arte de la auditoría: pasarás del simple acierto estadístico a la responsabilidad profesional. Aprenderás a analizar tus modelos con ojo crítico, para detectar sesgos ocultos y garantizar soluciones justas y robustas.
  • El arte de la prudencia: por último, levantarás la vista para mirar hacia el futuro. Integrarás la privacidad y la gobernanza en el corazón de tu diseño.
  • Este curso no va de fórmulas abstractas: va de decisiones. Nuestro objetivo es que, al finalizar, no solo seas capaz de utilizar la analítica de datos, sino que sepas cuándo, cómo y por qué usarla. ¿Estás a punto para pasar de la intuición al rigor?

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.

 
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 20% dto.

    Matrícula anticipada

  • 6

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Curso de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

Programa académico

Programa acadèmic

Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses.

Contenidos

Reto 1. El arte de la interrogación. El arte de transformar la sospecha en un descubrimiento con evidencias

A menudo, los proyectos de datos nacen de una intuición o una necesidad de negocio mal definida: "notamos que algo falla" o "queremos más información sobre nuestros usuarios". Sin embargo, en el mundo de la analítica, una sospecha no es operativa hasta que no se transforma en una pregunta verificable.

En este primer reto, te pondrás en la piel de una investigadora para aprender a "domesticar" el caos inicial. Tener datos no es suficiente: hay que saber interrogarlos. Trabajaremos el arte de la conceptualización, y aprenderemos a acotar problemas reales y a formular preguntas (descriptivas, predictivas o causales) que realmente puedan responderse con el rigor de los números y la riqueza de las palabras.

Programa acadèmic


Este curso consta de 6 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 150 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de cuatro meses.

Contenidos

Reto 1. El arte de la interrogación. El arte de transformar la sospecha en un descubrimiento con evidencias

A menudo, los proyectos de datos nacen de una intuición o una necesidad de negocio mal definida: "notamos que algo falla" o "queremos más información sobre nuestros usuarios". Sin embargo, en el mundo de la analítica, una sospecha no es operativa hasta que no se transforma en una pregunta verificable.

En este primer reto, te pondrás en la piel de una investigadora para aprender a "domesticar" el caos inicial. Tener datos no es suficiente: hay que saber interrogarlos. Trabajaremos el arte de la conceptualización, y aprenderemos a acotar problemas reales y a formular preguntas (descriptivas, predictivas o causales) que realmente puedan responderse con el rigor de los números y la riqueza de las palabras.

¿Qué harás en este reto?

  • Transformarás intereses en hipótesis concretas y aprenderás a evaluar la distancia entre los "datos ideales" y los "datos disponibles".
  • Irás más allá de las simples medias. Harás un análisis exploratorio de datos (EDA) que combine la precisión de las variables numéricas con una primera inmersión en el mundo del texto (NLP básico), para aprender a extraer sentido de corpus pequeños con técnicas como la tokenización y el TF-IDF.
  • Aprenderás a observar los datos con mirada crítica para identificar sesgos, outliers y vacíos de información que podrían invalidar tus conclusiones antes de empezar.
  • Empezaremos a trazar el mapa de riesgos. ¿De dónde provienen estos datos? ¿Quién está detrás? ¿Qué permisos nos amparan?

Reto 2. El arte del triaje analítico. El mejor modelo para cada pregunta

Si en el reto 1 hemos aprendido a interrogar la realidad para obtener evidencias, en este segundo estadio nos enfrentaremos al dilema del decisor: ¿con qué herramienta debemos responder? En la era de la inteligencia artificial, la tentación es usar siempre el modelo más sofisticado. No obstante, el analista estratégico sabe que la sofisticación no es sinónimo de éxito.

Este reto te enseñará a llevar a cabo un triaje analítico: la habilidad de mapear preguntas concretas con métodos específicos. Aprenderás que cada elección técnica es, en realidad, una decisión de negocio que implica equilibrar precisión, coste, riesgo y, sobre todo, interpretabilidad.

¿Qué harás en este reto?

  • Aprenderás a navegar por el catálogo de algoritmos —desde la simplicidad de una regla de negocio o una regresión hasta la potencia del aprendizaje automático— para elegir la solución óptima.
  • Aplicarás el principio del no free lunch, que determina que, a veces, un método simple es más robusto y seguro que un modelo de "caja negra". Aprenderás a justificar tu elección ante un decisor.
  • Pasarás de la teoría a la práctica con la implementación de un prototipo con estructuras de código que deberás completar y validar.
  • Analizarás qué entiende realmente el decisor de tu solución. No buscamos solamente que el modelo "acierte", sino que sea trazable, explicable y transparente.

El objetivo de este reto es que dejes de ver los algoritmos como fórmulas abstractas y empieces a entenderlos como estrategias de respuesta. Al final, elaborarás un informe de análisis y un prototipo funcional en el que la clave será la solidez de los argumentos para elegir el mejor modelo para tu pregunta.

Reto 3. El arte de la auditoría. Del acierto estadístico a la responsabilidad algorítmica

Tener un prototipo que "funciona" es solo el principio: el verdadero reto empieza cuando nos planteamos si el modelo es suficientemente seguro, justo y robusto. En este tercer reto, dejamos de lado el rol de "constructor" para adoptar el del "auditor crítico". Aprenderás que una alta precisión puede ser un espejismo si no se evalúa con rigor o si esconde sesgos sistemáticos.

En este módulo, aprenderás a someter tus modelos a un examen de estrés, entendiendo que la responsabilidad del analista no se limita al código, sino que también engloba las consecuencias de sus predicciones.

¿Qué harás en este reto?

  • Aprenderás a validar tus resultados con escepticismo. Utilizarás particiones de datos (train/test) y métricas de precisión avanzadas (F1-Score, curvas ROC) para entender los costes reales de cada error, especialmente en escenarios de datos descompensados. 
  • Analizarás el comportamiento del modelo por subgrupos (como género o edad) para detectar si el algoritmo discrimina silenciosamente. No solamente identificaremos el sesgo, sino que esbozaremos estrategias para mitigarlo. 
  • Aprenderás a abrir la "caja negra" del modelo para abordar la explicabilidad de los resultados. Utilizarás técnicas para comunicar qué factores pesan más en las decisiones, para garantizar que el modelo sea comprensible para un público mixto.
  • Elaborarás un bias & impact statement, un ejercicio de honestidad profesional en el que definirás a partir de qué criterios el modelo es apto para ser desplegado y qué riesgos hay que vigilar de cerca.

El objetivo final es que entiendas que el dato nunca es neutro. Al finalizar este reto, no solo entregarás una auditoría técnica, sino también un compromiso de responsabilidad, para garantizar que tu solución no es solo inteligente, sino también ética y trazable.

Reto 4. El arte de la prudencia. Gobernanza, límites y el mapa de tu TFM

Propósito: incorporar el privacy by design, la seguridad y la gobernanza en el diseño analítico, y entender qué no puede responder la IA, además de conectarlo con una idea de TFM (temática, datos, riesgos).

Llegamos a la última etapa del viaje. Hemos aprendido a interrogar la realidad, a elegir el mejor aliado algorítmico y a auditar su rigor. Ahora, el reto final consiste en levantar la mirada del código para entender el ecosistema donde vivirá nuestra solución. En este módulo, aprenderás que la potencia de la IA solo es transformadora si va acompañada de seguridad, privacidad y una gobernanza sólida.

Este reto sirve para poner el escudo final a tu diseño analítico y, al mismo tiempo, para convertir todo el conocimiento adquirido en la semilla de un potencial trabajo final de máster (TFM). Es el momento de demostrar que no solo sabes modelizar, sino que sabes liderar proyectos con sentido y visión de futuro.

¿Qué harás en este reto?

  • Integrarás la privacidad no como un trámite legal de última hora, sino como un control técnico y procedimental desde la génesis del proyecto. Aprenderás a proteger la identidad y los derechos detrás de cada dato.
  • Explorarás las fronteras de la tecnología. Debatiremos sobre qué no puede responder la IA (o no debe responder) y analizaremos dilemas éticos, el "sentido común" artificial y la seguridad ante ataques adversarios.
  • Definirás los criterios críticos para decidir cuándo un sistema no debe desplegarse, y aprenderás a gestionar las expectativas y los riesgos de un entorno real (gobernanza).
  • Transformarás una idea en un proyecto viable. Elaborarás una nota de concepto que defina tu problema, las fuentes de datos, los riesgos previstos y tu plan de evaluación de impacto.
  • El objetivo final de este reto es dotarte de la madurez profesional necesaria para diseñar sistemas resilientes. Al finalizar, no solo habrás entregado un ejercicio, sino que habrás trazado la hoja de ruta de tu propio futuro académico y profesional, que garantizará que tu camino hacia el TFM sea viable, ético y con impacto real.

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

Conocimientos

  • K1. Analizar críticamente las necesidades, las potencialidades, las limitaciones, los riesgos y las tendencias en la aplicación de la ciencia de datos a contextos organizativos y de investigación social, integrando consideraciones técnicas, éticas y de impacto social.
  • K2. Seleccionar, mediante criterios técnicos y metodológicos, las fuentes de datos y los conjuntos de datos relevantes para una aplicación de negocio o una investigación social determinada, teniendo en cuenta el contenido, la tipología y el formato.
  • K3. Diagnosticar los puntos críticos y los factores de éxito técnicos, humanos y normativos que condicionan el desarrollo de proyectos de analítica de datos en entornos complejos.
  • K4. Justificar el proceso y las fases de un proyecto de analítica de datos y sus implicaciones técnicas y metodológicas en la toma de decisiones sobre la selección, captura, almacenamiento, tratamiento, análisis y presentación de los datos.
  • K8. Examinar el contexto sociotécnico, ético y legal en el que se produce el uso de datos, y sus efectos en la toma de decisiones organizativas o en la investigación en ciencias sociales.

Habilidades

  • S9. Crear textos escritos y presentaciones orales en un contexto académico y profesional, para demostrar habilidades comunicativas.

Competencias

  • C1. Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, incorporar la perspectiva de género tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas.
  • C5. Presentar proyectos de explotación, analítica y visualización de datos, y adecuarse al público al que se dirige la presentación.

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses
Curso de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

Profesorado

Dirección de los estudios

  • Daniel Riera Terrén
    Daniel Riera Terrén

    Doctor en Ingeniería Informática por la UAB. Director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC. Su actividad docente se centra en la inteligencia artificial, y la modelización, simulación y optimización de sistemas. Su ámbito de investigación gira en torno al desarrollo de algoritmos híbridos (combinando IA, OR y CP) para la resolución de problemas combinatorios, y el diseño de ludificación.

Curso de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

Salidas profesionales

Objectius

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo. 

Con esta microcredencial conseguirás los siguientes objetivos:

  • Evaluar el impacto de la IA: analizar críticamente las potencialidades, las limitaciones y los riesgos de la aplicación de la ciencia de datos, integrando consideraciones técnicas y de impacto social.
  • Selección estratégica de datos: seleccionar las fuentes de datos más relevantes para cada reto de negocio, y justificar su uso según criterios técnicos y metodológicos.
  • Diagnóstico de proyectos: identificar los factores de éxito y los puntos críticos (humanos, normativos y técnicos) que condicionan los proyectos de analítica en entornos complejos.
  • Auditoría y ética algorítmica: examinar el contexto legal de los datos para actuar de forma socialmente responsable y garantizar soluciones libres de sesgos y respetuosas con la diversidad.

Objectius


Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo. 

Con esta microcredencial conseguirás los siguientes objetivos:

  • Evaluar el impacto de la IA: analizar críticamente las potencialidades, las limitaciones y los riesgos de la aplicación de la ciencia de datos, integrando consideraciones técnicas y de impacto social.
  • Selección estratégica de datos: seleccionar las fuentes de datos más relevantes para cada reto de negocio, y justificar su uso según criterios técnicos y metodológicos.
  • Diagnóstico de proyectos: identificar los factores de éxito y los puntos críticos (humanos, normativos y técnicos) que condicionan los proyectos de analítica en entornos complejos.
  • Auditoría y ética algorítmica: examinar el contexto legal de los datos para actuar de forma socialmente responsable y garantizar soluciones libres de sesgos y respetuosas con la diversidad.
  • Trazabilidad del ciclo de vida: justificar cada fase de un proyecto de datos, desde la selección y captura hasta el tratamiento y la explotación.
  • Comunicación de alto nivel: crear presentaciones y textos académicos y profesionales para comunicar eficazmente los resultados de proyectos analíticos al público decisor.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfil

Esta formación es ideal para los siguientes perfiles:

  • Analistas de datos que quieren incorporar la dimensión humana y social a sus métricas.
  • Responsables de estrategia y prospectiva en empresas o Administración pública.
  • Consultores en políticas públicas, recursos humanos o marketing.
  • Emprendedores y periodistas de datos que buscan detectar tendencias innovadoras.
  • Estudiantes de ciencias sociales y humanidades que quieren seguir su formación en investigación o doctorado.

Competències

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Analizar datos empresariales, capacidad para formular preguntas analíticas y hacer el análisis exploratorio de datos (EDA).
  • Evaluar el impacto de la tecnología en la sociedad, relacionado con el análisis ético, la identificación de sesgos y la auditoría algorítmica.
  • Integrar principios de privacidad en el diseño para la implementación de la gobernanza de datos desde el diseño.
  • Validar modelos de inteligencia artificial, competencia para llevar a cabo el triaje analítico y la auditoría de modelos.
  • Asesorar sobre estrategia de datos, para guiar la toma de decisiones justificando el uso de IA en la resolución de problemas de negocio complejos.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Competències


Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Analizar datos empresariales, capacidad para formular preguntas analíticas y hacer el análisis exploratorio de datos (EDA).
  • Evaluar el impacto de la tecnología en la sociedad, relacionado con el análisis ético, la identificación de sesgos y la auditoría algorítmica.
  • Integrar principios de privacidad en el diseño para la implementación de la gobernanza de datos desde el diseño.
  • Validar modelos de inteligencia artificial, competencia para llevar a cabo el triaje analítico y la auditoría de modelos.
  • Asesorar sobre estrategia de datos, para guiar la toma de decisiones justificando el uso de IA en la resolución de problemas de negocio complejos.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

 

Sortides professionals

Esta microcredencial te prepara para asumir roles analíticos y estratégicos en los que la interpretación del contexto es clave:

Perfiles profesionales:

  • Auditor/a algorítmico/a y de ética en IA: evaluación de modelos y bases de datos para identificar y mitigar sesgos algorítmicos.
  • Consultor/a de gobernanza y compliance de datos: diseño de estrategias de privacy by design y cumplimiento normativo.
  • Analista estratégico/a de datos (business intelligence): traducción de necesidades de negocio en preguntas analíticas operativas.
  • Responsable de estrategia de datos (chief data officer): liderazgo de proyectos de explotación de datos desde una perspectiva de responsabilidad social y negocio.
  • Especialista en políticas públicas tecnológicas: evaluación del impacto sociotécnico y regulador de sistemas automatizados.

Sectores de empleo:

  • Consultorías estratégicas, de compliance legal y de transformación digital.

Sortides professionals


Esta microcredencial te prepara para asumir roles analíticos y estratégicos en los que la interpretación del contexto es clave:

Perfiles profesionales:

  • Auditor/a algorítmico/a y de ética en IA: evaluación de modelos y bases de datos para identificar y mitigar sesgos algorítmicos.
  • Consultor/a de gobernanza y compliance de datos: diseño de estrategias de privacy by design y cumplimiento normativo.
  • Analista estratégico/a de datos (business intelligence): traducción de necesidades de negocio en preguntas analíticas operativas.
  • Responsable de estrategia de datos (chief data officer): liderazgo de proyectos de explotación de datos desde una perspectiva de responsabilidad social y negocio.
  • Especialista en políticas públicas tecnológicas: evaluación del impacto sociotécnico y regulador de sistemas automatizados.

Sectores de empleo:

  • Consultorías estratégicas, de compliance legal y de transformación digital.
  • Departamentos de innovación corporativa, servicios jurídicos y gobernanza de datos.
  • Administración pública, agencias de protección de datos e instituciones de regulación.
  • Empresas tecnológicas y desarrolladoras de soluciones de inteligencia artificial.
  • Think tanks, instituciones de investigación y observatorios de ética tecnológica.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

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    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curso de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

El acceso a este curso es abierto y, por tanto, no es necesario tener una titulación previa.
Potencia tu carrera profesional

La formación permanente de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

Para seguirlo con éxito se necesitan conocimientos básicos de estadística y de programación en R.

Requisitos tecnológicos

  • Ordenador con arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínimo de memoria y 40-80 GB de espacio de disco libres.
  • Sistemas operativos: preferiblemente Windows 11 (o 10, pero caducará en 2025) y/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Se puede utilizar cualquiera de los dos, uno como sistema operativo principal y el otro virtualizado (por ejemplo, mediante VirtualBox).
  • Para ordenadores Apple MacOS con Apple Silicon (M1/M2), el estudiantado debe ser consciente de que no se podrá utilizar mucho del software docente. Se recomienda disponer de un ordenador con un sistema alternativo.

Titulación

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación llevada a cabo.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.


Además, esta microcredencial te permite obtener 6 créditos en el supuesto de que quieras seguir tu formación en el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados.

Titulación


Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación llevada a cabo.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.


Además, esta microcredencial te permite obtener 6 créditos en el supuesto de que quieras seguir tu formación en el máster universitario de Análisis y Visualización de Datos Aplicados.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

 

Curso de Preguntas analíticas, datos y extracción de conocimiento

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
880 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

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Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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