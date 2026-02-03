Curs de Preguntes analítiques, dades i extracció de coneixement

Curs Online de Preguntes analítiques, dades i extracció de coneixement

Presentació

En un món en què els algorismes d'intel·ligència artificial semblen tenir resposta per a tot, la diferència entre un tècnic i un analista estratègic no consisteix a saber escriure codi, sinó a saber pensar bé abans i mentre es modelitza. Aquest curs ha estat dissenyat per transformar la teva mirada sobre les dades i dotar-te de les eines intel·lectuals necessàries per liderar projectes amb impacte real.

Al llarg d'aquest viatge, recorrerem els quatre arts de l'analista, un cicle de vida que et portarà des de la primera sospita fins a la seguretat del teu futur projecte final:

  • L'art de la interrogació: aprendràs a domar el caos inicial. Transformaràs "sospites vagues" en preguntes analítiques verificables, per mitjà de l'exploració tant dels números com de la riquesa del text per trobar evidències sòlides.
  • L'art del triatge: descobriràs que el model més complex no sempre és el millor. Aprendràs a triar l'aliat algorísmic idoni per a cada pregunta i a prioritzar l'equilibri entre risc, cost i interpretabilitat.
  • L'art de l'auditoria: passaràs del simple encert estadístic a la responsabilitat professional. Aprendràs a analitzar els teus models amb ull crític, per detectar biaixos ocults i garantir solucions justes i robustes.
  • L'art de la prudència: finalment, aixecaràs la vista per mirar cap al futur. Integraràs la privacitat i la governança al cor del teu disseny.

Aquest curs no va de fórmules abstractes: va de decisions. El nostre objectiu és que, en acabar, no només siguis capaç d'utilitzar l'analítica de dades, sinó que sàpigues quan, com i per què cal fer-la servir. Estàs a punt per passar de la intuïció al rigor?

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques. 
  6

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Programa acadèmic

Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada aproximada de quatre mesos.

Continguts

Repte 1. L'art de la interrogació. L'art de transformar la sospita en una descoberta amb evidències

Sovint, els projectes de dades neixen d'una intuïció o d'una necessitat de negoci mal definida: "notem que alguna cosa falla" o "voldríem saber més coses sobre els nostres usuaris". Però, en el món de l'analítica, una sospita no és operativa fins que no es transforma en una pregunta verificable.

En aquest primer repte, et posaràs en la pell d'una investigadora per aprendre a "domesticar" el caos inicial. No n'hi ha prou amb tenir dades: cal saber-les interrogar. Treballarem l'art de la conceptualització, i aprendrem a acotar problemes reals i a formular preguntes (descriptives, predictives o causals) que realment es puguin respondre amb el rigor dels números i la riquesa de les paraules.

Què faràs en aquest repte?

  • Transformaràs interessos en hipòtesis concretes i aprendràs a avaluar la distància entre les "dades ideals" i les "dades disponibles".
  • Aniràs més enllà de les simples mitjanes. Faràs una anàlisi exploratòria de dades (EDA) que combini la precisió de les variables numèriques amb una primera immersió en el món del text (NLP bàsic), per aprendre a extreure sentit de corpus petits mitjançant tècniques com la tokenització i el TF-IDF.
  • Aprendràs a mirar les dades amb ull crític per identificar biaixos, outliers i buits d'informació que podrien invalidar les teves conclusions abans de començar.
  • Començarem a traçar el mapa de riscos. D'on venen aquestes dades? Qui hi ha darrere? Quins permisos ens emparen?

Repte 2. L'art del triatge analític. El millor model per a cada pregunta

Si al repte 1 hem après a interrogar la realitat per obtenir evidències, en aquest segon estadi ens enfrontarem al dilema del decisor: amb quina eina hem de respondre? En l'era de la intel·ligència artificial, la temptació és utilitzar sempre el model més sofisticat. Amb tot, l'analista estratègic sap que la sofisticació no és sinònim d'èxit.

Aquest repte t'ensenyarà a fer un triatge analític: l'habilitat de mapar preguntes concretes amb mètodes específics. Aprendràs que cada elecció tècnica és, en realitat, una decisió de negoci que implica equilibrar precisió, cost, risc i, per damunt de tot, interpretabilitat.

Què faràs en aquest repte?

  • Aprendràs a navegar pel catàleg d'algorismes —des de la simplicitat d'una regla de negoci o una regressió fins a la potència de l'aprenentatge automàtic— per triar la solució òptima.
  • Aplicaràs el principi del no free lunch, que diu que, de vegades, un mètode simple és més robust i segur que un model de "caixa negra". Aprendràs a justificar la teva tria davant d'un decisor.
  • Passaràs de la teoria a la pràctica amb la implementació d'un prototip amb estructures de codi que hauràs de completar i validar.
  • Analitzaràs què entén realment el decisor de la teva solució. No busquem només que el model "l'encerti", sinó que sigui traçable, explicable i transparent.

L'objectiu d'aquest repte és que deixis de veure els algorismes com a fórmules abstractes i els comencis a entendre com a estratègies de resposta. Al final, elaboraràs un informe d'anàlisi i un prototip funcional en què la clau serà la solidesa dels arguments per triar el millor model per a la teva pregunta.

Repte 3. L'art de l'auditoria. De l'encert estadístic a la responsabilitat algorísmica

Tenir un prototip que "funciona" és només el principi: el veritable repte comença quan ens preguntem si el model és prou segur, just i robust. En aquest tercer repte, deixem de banda el rol de "constructor" per adoptar el de l'"auditor crític". Aprendràs que una alta precisió pot ser un miratge si no s'avalua amb rigor o si amaga biaixos sistemàtics.

En aquest mòdul, aprendràs a sotmetre els teus models a un examen d'estrès, entenent que la responsabilitat de l'analista no acaba en el codi, sinó en les conseqüències de les seves prediccions.

Què faràs en aquest repte?

  • Aprendràs a validar els teus resultats amb escepticisme. Utilitzaràs particions de dades (train/test) i mètriques de precisió avançades (F1-Score, corbes ROC) per entendre els costos reals de cada error, especialment en escenaris de dades descompensades. 
  • Analitzaràs el comportament del model per subgrups (com gènere o edat) per detectar si l'algorisme discrimina silenciosament. No només identificarem el biaix, sinó que esbossarem estratègies per mitigar-lo. 
  • Aprendràs a obrir la "caixa negra" del model per abordar l'explicabilitat dels resultats. Utilitzaràs tècniques per comunicar quins factors pesen més en les decisions, per garantir que el model sigui comprensible per a un públic mixt.
  • Elaboraràs un bias & impact statement, un exercici d'honestedat professional en què hauràs de definir a partir de quins criteris el model és apte per ser desplegat i quins riscos cal vigilar de prop.

L'objectiu final és que entenguis que la dada mai és neutra. En acabar aquest repte, no només lliuraràs una auditoria tècnica, sinó també un compromís de responsabilitat, per garantir que la teva solució no és només intel·ligent, sinó també ètica i traçable.

Repte 4. L'art de la prudència. Governança, límits i el mapa del teu TFM

Propòsit: incorporar el privacy by design, la seguretat i la governança en el disseny analític, i entendre què no pot respondre la IA, a més de connectar-ho amb una idea de TFM (temàtica, dades, riscos).

Arribem a l'última etapa del viatge. Hem après a interrogar la realitat, a triar el millor aliat algorísmic i a auditar-ne el rigor. Ara, el repte final consisteix a aixecar la mirada del codi per entendre l'ecosistema on viurà la nostra solució. En aquest mòdul, aprendràs que la potència de la IA només és transformadora si va acompanyada de seguretat, privacitat i una governança sòlida.

Aquest repte serveix per posar l'escut final al teu disseny analític i, alhora, per convertir tot el coneixement adquirit en la llavor d'un potencial treball final de màster (TFM). És el moment de demostrar que no només saps modelitzar, sinó que saps liderar projectes amb sentit i visió de futur.

Què faràs en aquest repte?

  • Integraràs la privacitat no com un tràmit legal de darrera hora, sinó com un control tècnic i procedimental des de la gènesi del projecte. Aprendràs a protegir la identitat i els drets darrere de cada dada.
  • Exploraràs les fronteres de la tecnologia. Debatrem sobre què no pot respondre la IA (o no ha de respondre) i analitzarem dilemes ètics, el "sentit comú" artificial i la seguretat davant d'atacs adversaris.
  • Definiràs els criteris crítics per decidir quan un sistema no s'ha de desplegar, i aprendràs a gestionar les expectatives i els riscos d'un entorn real (governança).
  • Transformaràs una idea en un projecte viable. Elaboraràs una nota de concepte que defineixi el teu problema, les fonts de dades, els riscos previstos i el teu pla d'avaluació d'impacte.
  • L'objectiu final d'aquest repte és dotar-te de la maduresa professional necessària per dissenyar sistemes resilients. En acabar, no només hauràs lliurat un exercici, sinó que hauràs traçat el full de ruta del teu propi futur acadèmic i professional, que garantirà que el teu camí cap al TFM és viable, ètic i amb impacte real.

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

Coneixements

  • K1. Analitzar críticament les necessitats, les potencialitats, les limitacions, els riscos i les tendències en l'aplicació de la ciència de dades a contextos organitzatius i de recerca social, integrant consideracions tècniques, ètiques i d'impacte social.
  • K2. Seleccionar, mitjançant criteris tècnics i metodològics, les fonts de dades i els conjunts de dades rellevants per a una aplicació de negoci o una recerca social determinada, tenint en compte el contingut, la tipologia i el format.
  • K3. Diagnosticar els punts crítics i factors d'èxit tècnics, humans i normatius que condicionen el desenvolupament de projectes d'analítica de dades en entorns complexos.
  • K4. Justificar el procés i les fases d'un projecte d'analítica de dades i les seves implicacions tècniques i metodològiques en la presa de decisions sobre selecció, captura, emmagatzematge, tractament, anàlisi i presentació de dades.
  • K8. Examinar el context sociotècnic, ètic i legal en què es produeix l'ús de dades, i els efectes que té en la presa de decisions organitzatives o en la recerca en ciències socials.

Habilitats

  • S9. Crear textos escrits i presentacions orals en un context acadèmic i professional, per demostrar habilitats comunicatives.

Competències

  • C1. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, incorporar la perspectiva de gènere tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.
  • C5. Presentar projectes d'explotació, analítica i visualització de dades, i adequar-se al públic al qual es dirigeix la presentació.

Aquest curs correspon al nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de màster.

 

Recursos per a l'aprenentatge

L'origen d'aquests recursos d'aprenentatge és múltiple. Es tracta tant de materials didàctics preparats per l'equip d'experts per a l'activitat docent com de recursos externs.

Es recomana disposar de màquines i SO de 64 bits i 4 GB de RAM com a mínim (8 GB recomanats).

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Professorat

Direcció dels estudis

  • Daniel Riera Terrén
    Doctor en Enginyeria Informàtica per la UAB. Director dels Estudis dInformàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. La seva activitat docent se centra en la intel·ligència artificial, i la modelització, simulació i optimització de sistemes.El seu àmbit de recerca gira a l’entorn del desenvolupament d’algorismes híbrids (combinant IA, OR i CP) per a la resolució de problemes combinatoris, i el disseny de ludificació.

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball. 

Amb aquesta microcredencial aconseguiràs els objectius següents:

  • Avaluar l'impacte de la IA: analitzar críticament les potencialitats, les limitacions i els riscos de l'aplicació de la ciència de dades, integrant consideracions tècniques i d'impacte social.
  • Selecció estratègica de dades: triar les fonts de dades més rellevants per a cada repte de negoci, i justificar-ne l'ús segons criteris tècnics i metodològics.
  • Diagnòstic de projectes: identificar els factors d'èxit i els punts crítics (humans, normatius i tècnics) que condicionen els projectes d'analítica en entorns complexos.
  • Auditoria i ètica algorísmica: examinar el context legal de les dades per actuar de manera socialment responsable i garantir solucions lliures de biaixos i respectuoses amb la diversitat.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquesta formació és ideal per als perfils següents:

  • Analistes de dades que volen incorporar la dimensió humana i social a les seves mètriques.
  • Responsables d'estratègia i prospectiva en empreses o Administració pública.
  • Consultors en polítiques públiques, recursos humans o màrqueting.
  • Emprenedors i periodistes de dades que busquen detectar tendències innovadores.
  • Estudiants de ciències socials i humanitats que volen continuar la seva formació en recerca o doctorat.

 

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • Analitzar dades empresarials, capacitat per formular preguntes analítiques i fer l'anàlisi exploratòria de dades (EDA).
  • Avaluar l'impacte de la tecnologia en la societat, relacionat amb l'anàlisi ètica, la identificació de biaixos i l'auditoria algorísmica.
  • Integrar principis de privadesa en el disseny per a la implementació de la governança de dades des del disseny.
  • Validar models d'intel·ligència artificial, competència per fer el triatge analític i l'auditoria de models.
  • Assessorar sobre estratègia de dades, per guiar la presa de decisions justificant l'ús d'IA en la resolució de problemes de negoci complexos.

Aquestes competències clau en el mercat del treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), a fi de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

  • Consultories estratègiques, de compliance legal i de transformació digital.

Aquesta microcredencial et prepara per assumir rols analítics i estratègics en què la interpretació del context és clau:

Perfils professionals:

  • Auditor/a algorísmic/a i d'ètica en IA: avaluació de models i bases de dades per identificar i mitigar biaixos algorísmics.
  • Consultor/a de governança i compliance de dades: disseny d'estratègies de privacy by design i compliment normatiu.
  • Analista estratègic/a de dades (business intelligence): traducció de necessitats de negoci en preguntes analítiques operatives.
  • Responsable d'estratègia de dades (chief data officer): lideratge de projectes d'explotació de dades des d'una perspectiva de responsabilitat social i negoci.
  • Especialista en polítiques públiques tecnològiques: avaluació de l'impacte sociotècnic i regulador de sistemes automatitzats.

Sectors d'ocupació:

  • Consultories estratègiques, de compliance legal i de transformació digital.
  • Departaments d'innovació corporativa, serveis jurídics i governança de dades.
  • Administració pública, agències de protecció de dades i institucions de regulació.
  • Empreses tecnològiques i desenvolupadores de solucions d'intel·ligència artificial.
  • Think tanks, institucions de recerca i observatoris d'ètica tecnològica.

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Qüestions tècniques

Consulta els requisits informàtics mínims necessaris per estudiar a la UOC

Coneixements previs

Per seguir-lo amb èxit es necessiten coneixements bàsics d'estadística i de programació en R.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.

 

Titulació

Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació duta a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si busques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir 6 crèdits en cas que vulguis continuar la teva formació en el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
880 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

