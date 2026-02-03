Curs de Preguntes analítiques, dades i extracció de coneixement

Curs Online de Preguntes analítiques, dades i extracció de coneixement
En un món en què els algorismes d'intel·ligència artificial semblen tenir resposta per a tot, la diferència entre un tècnic i un analista estratègic no consisteix a saber escriure codi, sinó a saber pensar bé abans i mentre es modelitza. Aquest curs ha estat dissenyat per transformar la teva mirada sobre les dades i dotar-te de les eines intel·lectuals necessàries per liderar projectes amb impacte real.
Al llarg d'aquest viatge, recorrerem els quatre arts de l'analista, un cicle de vida que et portarà des de la primera sospita fins a la seguretat del teu futur projecte final:
- L'art de la interrogació: aprendràs a domar el caos inicial. Transformaràs "sospites vagues" en preguntes analítiques verificables, per mitjà de l'exploració tant dels números com de la riquesa del text per trobar evidències sòlides.
- L'art del triatge: descobriràs que el model més complex no sempre és el millor. Aprendràs a triar l'aliat algorísmic idoni per a cada pregunta i a prioritzar l'equilibri entre risc, cost i interpretabilitat.
- L'art de l'auditoria: passaràs del simple encert estadístic a la responsabilitat professional. Aprendràs a analitzar els teus models amb ull crític, per detectar biaixos ocults i garantir solucions justes i robustes.
- L'art de la prudència: finalment, aixecaràs la vista per mirar cap al futur. Integraràs la privacitat i la governança al cor del teu disseny.
Aquest curs no va de fórmules abstractes: va de decisions. El nostre objectiu és que, en acabar, no només siguis capaç d'utilitzar l'analítica de dades, sinó que sàpigues quan, com i per què cal fer-la servir. Estàs a punt per passar de la intuïció al rigor?
Inici
14 d’oct. 2026
6
Crèdits ECTS
Idiomes: Català, Castellà
Titulació pròpia
Durada:
Metodologia 100% online
