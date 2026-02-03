Curso de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Intermedio (B2)

Curso Online de Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones, Nivel Intermedio (B2)
Presentación
En un entorno empresarial y profesional cada vez más complejo, volátil y digitalizado, la capacidad de tomar decisiones acertadas se ha convertido en el activo más valioso de cualquier perfil de gestión o liderazgo. Este curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones, integrado en el ecosistema del UOC Skills Lab, ha sido diseñado específicamente para dotarte de las herramientas clave que te permitirán evolucionar como líder y destacar en la gestión de equipos altamente motivados y orientados a resultados.
El principal objetivo de esta formación es ofrecerte una visión estratégica que combina la potencia de las nuevas tecnologías con las habilidades humanas más esenciales. A lo largo del programa, aprenderás cómo la inteligencia artificial (IA) puede actuar como un catalizador de tu eficiencia, y puede permitirte analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y minimizar los sesgos cognitivos que a menudo afectan al juicio humano. No se trata solamente de entender la tecnología, sino de saber aplicarla para crear un entorno de trabajo positivo y productivo que facilite el desarrollo del talento y la colaboración.
En un entorno empresarial y profesional cada vez más complejo, volátil y digitalizado, la capacidad de tomar decisiones acertadas se ha convertido en el activo más valioso de cualquier perfil de gestión o liderazgo. Este curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones, integrado en el ecosistema del UOC Skills Lab, ha sido diseñado específicamente para dotarte de las herramientas clave que te permitirán evolucionar como líder y destacar en la gestión de equipos altamente motivados y orientados a resultados.
El principal objetivo de esta formación es ofrecerte una visión estratégica que combina la potencia de las nuevas tecnologías con las habilidades humanas más esenciales. A lo largo del programa, aprenderás cómo la inteligencia artificial (IA) puede actuar como un catalizador de tu eficiencia, y puede permitirte analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y minimizar los sesgos cognitivos que a menudo afectan al juicio humano. No se trata solamente de entender la tecnología, sino de saber aplicarla para crear un entorno de trabajo positivo y productivo que facilite el desarrollo del talento y la colaboración.
Los cursos del UOC Skills Lab te permiten desarrollar el uso de la IA para la toma de decisiones y otras competencias clave para tu desarrollo profesional, a partir de tus habilidades actuales y hasta el nivel más avanzado.
Estudiar esta microcredencial en la UOC te permite dominar la IA desde un enfoque humanista y práctico, y situarte al frente del mercado laboral. A diferencia de formaciones puramente técnicas, nuestro modelo combina el rigor académico con la experiencia de líderes en activo, con el objetivo de garantizar una aplicación inmediata en la gestión de equipos. Aprenderás a delegar tareas optimizables en la tecnología para centrarte en el liderazgo estratégico y el talento. El formato flexible y 100 % en línea se adapta a tu ritmo y te ofrece una certificación ágil que valida tus competencias de futuro.
El curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones de la UOC te permite desarrollar y perfeccionar progresivamente esta habilidad con el acompañamiento de profesorado experto y con una metodología en línea basada en recursos en formato visual y videorretos, con los que podrás poner en práctica los distintos aspectos clave de esta habilidad.
Este curso se orienta a mejorar las siguientes competencias profesionales.
Estudiar esta microcredencial en la UOC te permite dominar la IA desde un enfoque humanista y práctico, y situarte al frente del mercado laboral. A diferencia de formaciones puramente técnicas, nuestro modelo combina el rigor académico con la experiencia de líderes en activo, con el objetivo de garantizar una aplicación inmediata en la gestión de equipos. Aprenderás a delegar tareas optimizables en la tecnología para centrarte en el liderazgo estratégico y el talento. El formato flexible y 100 % en línea se adapta a tu ritmo y te ofrece una certificación ágil que valida tus competencias de futuro.
El curso de Inteligencia artificial para la toma de decisiones de la UOC te permite desarrollar y perfeccionar progresivamente esta habilidad con el acompañamiento de profesorado experto y con una metodología en línea basada en recursos en formato visual y videorretos, con los que podrás poner en práctica los distintos aspectos clave de esta habilidad.
Este curso se orienta a mejorar las siguientes competencias profesionales.
Consulta el apartado de conocimientos previos para confirmar que este es tu nivel.
-
Inicio
14 oct 2026
-
100%
Online
-
2
Créditos ECTS
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación propia
-
Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.