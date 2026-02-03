Curs d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Intermedi (B2)

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Curs Online d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Intermedi (B2)

Presentació

En un entorn empresarial i professional cada cop més complex, volàtil i digitalitzat, la capacitat de prendre decisions encertades s'ha convertit en l'actiu més valuós de qualsevol perfil de gestió o lideratge. Aquest curs d'Intel·ligència artificial per a la presa de decisions, integrat en l'ecosistema del UOC Skills Lab, ha estat dissenyat específicament per dotar-te de les eines clau que et permetran evolucionar com a líder i destacar en la gestió d'equips altament motivats i orientats a resultats.

L'objectiu principal d'aquesta formació és oferir-te una visió estratègica que combina la potència de les noves tecnologies amb les habilitats humanes més essencials. Al llarg del programa, aprendràs com la intel·ligència artificial (IA) pot actuar com un catalitzador de la teva eficiència, i et pot permetre analitzar grans volums d'informació, identificar patrons i minimitzar els biaixos cognitius que sovint afecten el judici humà. No es tracta només d'entendre la tecnologia, sinó de saber-la aplicar per crear un entorn de treball positiu i productiu que faciliti el desenvolupament del talent i la col·laboració.

En un entorn empresarial i professional cada cop més complex, volàtil i digitalitzat, la capacitat de prendre decisions encertades s'ha convertit en l'actiu més valuós de qualsevol perfil de gestió o lideratge. Aquest curs d'Intel·ligència artificial per a la presa de decisions, integrat en l'ecosistema del UOC Skills Lab, ha estat dissenyat específicament per dotar-te de les eines clau que et permetran evolucionar com a líder i destacar en la gestió d'equips altament motivats i orientats a resultats.

L'objectiu principal d'aquesta formació és oferir-te una visió estratègica que combina la potència de les noves tecnologies amb les habilitats humanes més essencials. Al llarg del programa, aprendràs com la intel·ligència artificial (IA) pot actuar com un catalitzador de la teva eficiència, i et pot permetre analitzar grans volums d'informació, identificar patrons i minimitzar els biaixos cognitius que sovint afecten el judici humà. No es tracta només d'entendre la tecnologia, sinó de saber-la aplicar per crear un entorn de treball positiu i productiu que faciliti el desenvolupament del talent i la col·laboració.

Els cursos del UOC Skills Lab et permeten desenvolupar l'ús de la IA per a la presa de decisions i altres competències clau per al teu desenvolupament professional, a partir de les teves habilitats actuals i fins al nivell més avançat.

Microcredencials

Aquest curs atorga una microcredencial.

Prova de nivell

Fes la prova de nivell per determinar el nivell que et correspon!

Estudiar aquesta microcredencial a la UOC et permet dominar la IA des d'un enfocament humanista i pràctic, i situar-te al capdavant del mercat laboral. A diferència de formacions purament tècniques, el nostre model combina el rigor acadèmic amb l'expertesa de líders en actiu, a fi de garantir una aplicació immediata en la gestió d'equips. Aprendràs a delegar tasques optimitzables a la tecnologia per centrar-te en el lideratge estratègic i el talent. El format flexible i 100 % en línia s'adapta al teu ritme i t'ofereix una certificació àgil que valida les teves competències de futur.

El curs d'Intel·ligència artificial per a la presa de decisions de la UOC et permet desenvolupar i perfeccionar progressivament aquesta habilitat amb l'acompanyament de professorat expert i amb una metodologia en línia basada en recursos en format visual i videoreptes, amb els quals podràs posar en pràctica els diferents aspectes clau d'aquesta habilitat.

Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents.

Estudiar aquesta microcredencial a la UOC et permet dominar la IA des d'un enfocament humanista i pràctic, i situar-te al capdavant del mercat laboral. A diferència de formacions purament tècniques, el nostre model combina el rigor acadèmic amb l'expertesa de líders en actiu, a fi de garantir una aplicació immediata en la gestió d'equips. Aprendràs a delegar tasques optimitzables a la tecnologia per centrar-te en el lideratge estratègic i el talent. El format flexible i 100 % en línia s'adapta al teu ritme i t'ofereix una certificació àgil que valida les teves competències de futur.

El curs d'Intel·ligència artificial per a la presa de decisions de la UOC et permet desenvolupar i perfeccionar progressivament aquesta habilitat amb l'acompanyament de professorat expert i amb una metodologia en línia basada en recursos en format visual i videoreptes, amb els quals podràs posar en pràctica els diferents aspectes clau d'aquesta habilitat.

Aquest curs s'orienta a millorar les competències professionals següents.

Consulta l'apartat de coneixements previs per confirmar que aquest és el teu nivell.

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 2

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Sessió informativa video link

Sessió informativa

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Intermedi (B2)

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest curs és de 2 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 50 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de dos mesos.

Continguts

  • IA per a les decisions complexes i d'alt impacte.
  • Biaixos, errors i límits avançats de la IA.
  • Governança i responsabilitat en les decisions amb suport de la IA.

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents: 

  • Analitzar l'ús de la intel·ligència artificial en decisions complexes i d'alt impacte, i identificar els principals factors que condicionen la seva aplicació en contextos organitzatius.
  • Identificar biaixos, errors i límits avançats dels sistemes d'IA, i reconèixer com poden afectar la qualitat i la fiabilitat de les decisions.
  • Aplicar criteris de governança i responsabilitat en la presa de decisions amb suport de la IA, tenint en compte aspectes ètics, normatius i organitzatius.

Programa acadèmic


Aquest curs és de 2 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 50 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de dos mesos.

Continguts

  • IA per a les decisions complexes i d'alt impacte.
  • Biaixos, errors i límits avançats de la IA.
  • Governança i responsabilitat en les decisions amb suport de la IA.

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents: 

  • Analitzar l'ús de la intel·ligència artificial en decisions complexes i d'alt impacte, i identificar els principals factors que condicionen la seva aplicació en contextos organitzatius.
  • Identificar biaixos, errors i límits avançats dels sistemes d'IA, i reconèixer com poden afectar la qualitat i la fiabilitat de les decisions.
  • Aplicar criteris de governança i responsabilitat en la presa de decisions amb suport de la IA, tenint en compte aspectes ètics, normatius i organitzatius.

Aquest curs correspon al nivell 7 del Marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de postgrau.

Durada

Els cursos de soft skills de la UOC Skills Lab tenen una durada de 2 mesos.

Cada curs és de 2 crèdits ECTS i preveu una dedicació de l'estudiant de 50 hores (25 hores per crèdit).

Aquest programa no forma part d'un itinerari acadèmic

Al UOC Skills Lab trobaràs cursos pràctics i aplicats per desenvolupar i perfeccionar les teves habilitats úniques, i assoliràs el teu màxim potencial en un món laboral en canvi constant.

Oferim formació en les habilitats més demanades actualment en l'àmbit professional:

  • Creativitat.
  • Intel·ligència emocional.
  • Gestió del canvi. 
  • Lideratge i gestió d'equips. 
  • Resolució de conflictes.
  • Comunicació efectiva.
  • Intel·ligència artificial per a la presa de decisions.

Cada habilitat està estructurada en sis cursos o nivells, a fi que puguis avançar al teu ritme i en funció dels teus objectius:

  • Cursos A1 i A2: nivells bàsics.
  • Cursos B1 i B2: nivells intermedis.
  • Cursos C1 i C2: nivells avançats.

Combina els cursos per desenvolupar les teves competències personals i impulsa la teva trajectòria professional.
Curs d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Intermedi (B2)

Professorat

Direcció d'estudis

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Enginyeria Química, Máster en Química Experimental i enginyer químic industrial per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per l'Escola Europea de Negocis. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Curs d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Intermedi (B2)

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar la capacitat de presa de decisions estratègiques i potenciar les habilitats necessàries per integrar la intel·ligència artificial en la gestió d'equips, des de l'anàlisi crítica de dades i la reducció de biaixos fins a l'optimització de processos i el reforç del lideratge humà en entorns digitals.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

Aquest curs pot ser interessant per a qualsevol persona que vulgui entendre les claus de la presa de decisions amb suport de la intel·ligència artificial i adquirir les habilitats necessàries per utilitzar-la de manera efectiva i crítica.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

Competències

  • Prendre decisions empresarials estratègiques. 
  • Prendre decisions basades en dades. 
  • Prendre decisions operatives de manera autònoma. 
  • Conèixer els principis de la intel·ligència artificial.

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), a fi de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Sortides professionals

Aquest curs pot ser interessant per a qualsevol persona que vulgui adquirir les habilitats necessàries per ser un bon líder i gestionar equips de manera efectiva.

L'habilitat d'intel·ligència artificial per a la presa de decisions és especialment necessària i valorada en els perfils professionals següents:

  • Gerents i directius d'empreses i organitzacions.
  • Líders de grups de treball.
  • Directors de projecte, project managers i program managers.
  • Professionals de l'àmbit dels recursos humans.
  • Professionals de l'àmbit de la consultoria, dedicats a assessorar organitzacions en processos de canvi o transformació.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Intermedi (B2)

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert. Per tant, no cal tenir una titulació prèvia. No obstant això, per poder superar el curs amb èxit, és imprescindible dominar les competències definides en els nivells anteriors. 

Consulta l'apartat de coneixements previs per a més informació. 

Si tens dubtes sobre el teu nivell inicial, et recomanem que facis la prova de nivell.
Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

Per poder seguir amb èxit el curs de nivell avançat (B2) és important que comprovis que domines les habilitats del nivell B1:

  • Prendre decisions complexes i d'alt impacte amb IA.
  • Conèixer els biaixos, els errors i els límits avançats de la IA.
  • Saber interpretar la governança i la responsabilitat en les decisions amb suport de la IA.

Tens dubtes? Fes la nostra prova de nivell per definir el teu punt de partida.

Titulació

L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha dut a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si busques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.

  • La pots enllaçar fàcilment des del currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet reconèixer crèdits en diversos programes de postgrau d'Economia i Empresa de la UOC, en cas que vulguis continuar la formació.

Titulació


L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha dut a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si busques feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.

  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.

  • La pots enllaçar fàcilment des del currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet reconèixer crèdits en diversos programes de postgrau d'Economia i Empresa de la UOC, en cas que vulguis continuar la formació. 

Si vols més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?

Curs d'Intel·ligència Artificial per a la Presa de Decisions, Nivell Intermedi (B2)

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar un curs del UOC Skills Lab:

Per validar el teu nivell previ, cal que facis la prova de nivell de l'habilitat o habilitats de les quals et vols matricular.

Un cop feta la prova de nivell, et podràs matricular del curs.

Informació sobre el desistiment de matrícula

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
292,8 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

El comprovant de la transferència s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

Aquestes són les dades necessàries per a efectuar la transferència:

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi (transferència, domiciliació o targeta de crèdit).

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació