Empieza a explorar un futuro mejor
Te acompañamos a descubrir qué te apasiona
La educación superior te garantiza un futuro mejor
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Incorporación más rápida al mundo laboral
Más de la mitad de los titulados y las tituladas encuentran trabajo en menos de nueve meses después de graduarse.
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Mejores trabajos y mejor pagados
La educación superior se traduce en más estabilidad y mejor remuneración.
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La aliada en tu evolución profesional a lo largo de la vida
La formación que te conecta con tus aspiraciones de hoy y te ofrece las herramientas para las oportunidades de mañana.
Descubre cómo se accede a la educación superior según tu perfil
En la infografía encontrarás los diferentes puntos de acceso a la educación superior (ciclos formativos de grado superior, grados universitarios) según los estudios previos o si no dispones de una titulación académica previa.
Experiencias reales:
"Ellos tampoco lo tenían claro"
Encuentra los estudios que mejor se adaptan a ti
Este test de los Servicios de Carrera Profesional y Empleo de la UOC te ayuda a descubrir el ámbito temático que conecta mejor con tus intereses y habilidades.
¿Cómo funciona?
- Rápido: en menos de ocho minutos, definiremos tu potencial a partir de situaciones cotidianas.
- Tus ejes: analizaremos tus habilidades, valores y pasiones.
- Recomendación: obtendrás el ámbito formativo que mejor te encaja.
¿Por qué hacerlo?
Elegirás con la seguridad y la motivación de encontrar el programa que realmente conecta con quién eres.
Tú y la UOC: un match perfecto
¿Somos tu universidad? Tú y la UOC tenéis mucho en común:
¿Eres nativo o nativa digital?
Entonces ya hablamos el mismo idioma.
¿Quieres aprender diferente?
En la UOC no se memoriza, se aprende.
¿Prefieres no jugártelo todo a una sola carta?
Creemos en la evaluación continua. Tu esfuerzo diario es lo que cuenta, no un examen final.
¿Pasas de horarios fijos y de ir a clase?
Somos 100 % online. Tú decides cuándo, cómo y desde dónde estudias.
¿Tienes espíritu crítico y ganas de cambiar las cosas?
Perfecto, el inconformismo es uno de nuestros principales valores.
¿Buscas abrirte puertas en el mundo laboral?
Estudiarás tal como se trabaja en las empresas. Y con nuestros Servicios de Carrera Profesional y Empleo, siempre tendrás acompañamiento.
¿Quieres liderar el cambio?
De pioneros digitales a referentes en IA generativa. Te rodearás de la tecnología que ya está moviendo el mundo.
¿Piensas en dejar impronta en la sociedad?
La comunidad UOC y tú haremos posible un futuro más justo y sostenible.