Haz este test de intereses y te orientamos

Este test de los Servicios de Carrera Profesional y Empleo de la UOC te ayuda a descubrir el ámbito temático que conecta mejor con tus intereses y habilidades.

¿Cómo funciona?

Rápido: en menos de ocho minutos, definiremos tu potencial a partir de situaciones cotidianas.

en menos de ocho minutos, definiremos tu potencial a partir de situaciones cotidianas. Tus ejes: analizaremos tus habilidades, valores y pasiones.

analizaremos tus habilidades, valores y pasiones. Recomendación: obtendrás el ámbito formativo que mejor te encaja.

¿Por qué hacerlo?

Elegirás con la seguridad y la motivación de encontrar el programa que realmente conecta con quién eres.