Campus
Espacio de orientación para acceder a la educación superior

Empieza a explorar un futuro mejor

Te acompañamos a descubrir qué te apasiona

  • ¿Grado o FP? Empieza tu camino.

  • ¿En línea o presencial? Elige una universidad a tu medida.

  • ¿Analizar, crear, cuidar o liderar? Encuentra el ámbito que conecta contigo.

La educación superior te garantiza un futuro mejor

  • Incorporación más rápida al mundo laboral

    Más de la mitad de los titulados y las tituladas encuentran trabajo en menos de nueve meses después de graduarse.

  • Mejores trabajos y mejor pagados

    La educación superior se traduce en más estabilidad y mejor remuneración.

  • La aliada en tu evolución profesional a lo largo de la vida

    La formación que te conecta con tus aspiraciones de hoy y te ofrece las herramientas para las oportunidades de mañana.

Descubre cómo se accede a la educación superior según tu perfil

En la infografía encontrarás los diferentes puntos de acceso a la educación superior (ciclos formativos de grado superior, grados universitarios) según los estudios previos o si no dispones de una titulación académica previa.

Experiencias reales:

"Ellos tampoco lo tenían claro"

Haz este test de intereses y te orientamos

Encuentra los estudios que mejor se adaptan a ti

Este test de los Servicios de Carrera Profesional y Empleo de la UOC te ayuda a descubrir el ámbito temático que conecta mejor con tus intereses y habilidades.

¿Cómo funciona?

  • Rápido: en menos de ocho minutos, definiremos tu potencial a partir de situaciones cotidianas.
  • Tus ejes: analizaremos tus habilidades, valores y pasiones.
  • Recomendación: obtendrás el ámbito formativo que mejor te encaja.

¿Por qué hacerlo?

Elegirás con la seguridad y la motivación de encontrar el programa que realmente conecta con quién eres.

Haz el test de orientación

Tú y la UOC: un match perfecto

¿Somos tu universidad? Tú y la UOC tenéis mucho en común:

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¿Eres nativo o nativa digital?

Entonces ya hablamos el mismo idioma.

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¿Quieres aprender diferente?

En la UOC no se memoriza, se aprende.

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¿Prefieres no jugártelo todo a una sola carta?

Creemos en la evaluación continua. Tu esfuerzo diario es lo que cuenta, no un examen final.

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¿Pasas de horarios fijos y de ir a clase?

Somos 100 % online. Tú decides cuándo, cómo y desde dónde estudias.

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¿Tienes espíritu crítico y ganas de cambiar las cosas?

Perfecto, el inconformismo es uno de nuestros principales valores.

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¿Buscas abrirte puertas en el mundo laboral?

Estudiarás tal como se trabaja en las empresas. Y con nuestros Servicios de Carrera Profesional y Empleo, siempre tendrás acompañamiento.

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¿Quieres liderar el cambio?

De pioneros digitales a referentes en IA generativa. Te rodearás de la tecnología que ya está moviendo el mundo.

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¿Piensas en dejar impronta en la sociedad?

La comunidad UOC y tú haremos posible un futuro más justo y sostenible.