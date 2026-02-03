Campus
Espai d'orientació per accedir a l'educació superior

Comença a explorar un futur millor

T'acompanyem a descobrir què t'apassiona.

  • Grau o FP? Comença el teu camí.

  • En línia o presencial? Tria una universitat a la teva mida.

  • Analitzar, crear, cuidar o liderar? Troba l'àmbit que connecta amb tu.

L'educació superior et garanteix un futur millor

  • Incorporació més ràpida al món laboral

    Més de la meitat dels titulats i les titulades troben feina en menys de nou mesos després de graduar-se.

  • Més bones feines i més ben pagades

    L'educació superior es tradueix en més estabilitat i més remuneració.

  • L'aliada en la teva evolució professional al llarg de la vida

    La formació que et connecta amb les teves aspiracions d'avui i t'ofereix les eines per a les oportunitats de demà.

Descobreix com s'accedeix a l'educació superior segons el teu perfil

En la infografia trobaràs els diferents punts d'accés a l'educació superior (cicles formatius de grau superior, graus universitaris) segons els estudis previs o si no disposes d'una titulació acadèmica prèvia.

Experiències reals:

"Ells tampoc ho tenien clar"

Fes aquest test d'interessos i t'orientem

Troba els estudis que millor s'adapten a tu

Aquest test dels Serveis de Carrera Professional i Ocupació de la UOC t'ajuda a descobrir l'àmbit temàtic que connecta millor amb els teus interessos i habilitats.

Com funciona:

  • Ràpid: en menys de vuit minuts, definirem el teu potencial a partir de situacions quotidianes.
  • Els teus eixos: analitzarem les teves habilitats, valors i passions.
  • Recomanació: obtindràs l'àmbit formatiu que t'encaixa més.

Per què l'has de fer?

Triaràs amb la seguretat i la motivació de trobar el programa que realment connecta amb qui ets.

Fes el test d'orientació

Tu i la UOC: un match perfecte

Som la teva universitat? Tu i la UOC teniu molt en comú:

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Ets nadiu o nadiua digital?

Aleshores ja parlem el mateix idioma.

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Vols aprendre diferent?

A la UOC no es memoritza, s'aprèn.

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Prefereixes no jugar-t'ho tot a una sola carta?

Creiem en l'avaluació contínua. El teu esforç diari és el que compta, no un examen final.

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Passes d'horaris fixos i d'anar a classe?

Som 100 % online. Tu decideixes quan i des d'on estudies.

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Tens esperit crític i ganes de canviar les coses?

Perfecte, l'inconformisme és un dels nostres principals valors.

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Cerques obrir-te portes al món laboral?

Estudiaràs tal com es treballa a les empreses. I amb els nostres Serveis de Carrera Professional i Ocupació, sempre tindràs acompanyament.

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Vols liderar el canvi?

De pioners digitals a referents en IA generativa. T'envoltaràs de la tecnologia que ja està movent el món.

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Penses a deixar empremta en la societat?

La comunitat UOC i tu farem possible un futur més just i sostenible.