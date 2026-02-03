Comença a explorar un futur millor
T'acompanyem a descobrir què t'apassiona.
L'educació superior et garanteix un futur millor
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Incorporació més ràpida al món laboral
Més de la meitat dels titulats i les titulades troben feina en menys de nou mesos després de graduar-se.
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Més bones feines i més ben pagades
L'educació superior es tradueix en més estabilitat i més remuneració.
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L'aliada en la teva evolució professional al llarg de la vida
La formació que et connecta amb les teves aspiracions d'avui i t'ofereix les eines per a les oportunitats de demà.
Descobreix com s'accedeix a l'educació superior segons el teu perfil
En la infografia trobaràs els diferents punts d'accés a l'educació superior (cicles formatius de grau superior, graus universitaris) segons els estudis previs o si no disposes d'una titulació acadèmica prèvia.
Experiències reals:
"Ells tampoc ho tenien clar"
Troba els estudis que millor s'adapten a tu
Aquest test dels Serveis de Carrera Professional i Ocupació de la UOC t'ajuda a descobrir l'àmbit temàtic que connecta millor amb els teus interessos i habilitats.
Com funciona:
- Ràpid: en menys de vuit minuts, definirem el teu potencial a partir de situacions quotidianes.
- Els teus eixos: analitzarem les teves habilitats, valors i passions.
- Recomanació: obtindràs l'àmbit formatiu que t'encaixa més.
Per què l'has de fer?
Triaràs amb la seguretat i la motivació de trobar el programa que realment connecta amb qui ets.
Tu i la UOC: un match perfecte
Som la teva universitat? Tu i la UOC teniu molt en comú:
Ets nadiu o nadiua digital?
Aleshores ja parlem el mateix idioma.
Vols aprendre diferent?
A la UOC no es memoritza, s'aprèn.
Prefereixes no jugar-t'ho tot a una sola carta?
Creiem en l'avaluació contínua. El teu esforç diari és el que compta, no un examen final.
Passes d'horaris fixos i d'anar a classe?
Som 100 % online. Tu decideixes quan i des d'on estudies.
Tens esperit crític i ganes de canviar les coses?
Perfecte, l'inconformisme és un dels nostres principals valors.
Cerques obrir-te portes al món laboral?
Estudiaràs tal com es treballa a les empreses. I amb els nostres Serveis de Carrera Professional i Ocupació, sempre tindràs acompanyament.
Vols liderar el canvi?
De pioners digitals a referents en IA generativa. T'envoltaràs de la tecnologia que ja està movent el món.
Penses a deixar empremta en la societat?
La comunitat UOC i tu farem possible un futur més just i sostenible.