Especialización de Trabajo social sanitario: Personas con Enfermedades de Baja Prevalencia y con Gran Afectación Social

Dolors Colom Masfret

Diplomada en trabajo social (UB). PG: la capacitación especializada en gestión de servicios personales y bienestar social (UAB) amplía la capacitación como trabajadora de salud social en el Bellevue Hospital Center of New York University y luego en el Departamento de Servicios Sociales Médicos y el Departamento de Medicina Comunitaria, en el División Internacional, del Mount Sinai Medical Center of New York. Investigadora, profesora y consultora en el campo social de los programas de salud, atención médica, residencial y de atención domiciliaria. Profesora experta y directora científica del MU de TSS de la UOC. Miembro fundador en 1994 del Instituto de Servicios Sociales y de Salud, del cual ha estado dirigiendo y publicando desde 2001 la revista Agathos y desde 2008 Agathos Edicions. Autora de varios libros y más de 75 artículos en revistas profesionales y científicas.