Especialización de Gestión Logística

Eduard Josep alvarez Palau

Doctor en Ingeniería e Infraestructuras de Transporte (UPC), ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (UPC), y master en Dirección de Organizaciones (UOC). Investigador postdoctoral en la University of Cambridge, becario de la Comisión Europea (DG MOVE) y profesor asociado de la UPC. Estancias de investigación en la University of California Irvine, en la Koz University, y en la Universidad Nacional de La Plata. Experiencia en la dirección de proyectos de ingeniería civil, planificación urbanística y de transportes en la empresa privada. Investigador del grupo de investigación Sustainability, Management and Transport (SUMAT)