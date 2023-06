Diploma de Posgrado de Retos Filosóficos Contemporáneos

Israel Rodríguez Giralt

Doctor en Psicología Social (UAB). Coordinador del grupo de investigación Care and Preparedness in the Network Society, CareNet (IN3, UOC). Trabaja en el campo de los estudios sociales de ciencia y tecnología (STS) investigando nuevas formas de experimentación social, movilización ciudadana y debate público en situaciones de crisis, desastre y controversias tecnocientíficas públicas. Representando de la línea: Care and community health. Colabora como docente en el Máster Internacional de E-learning de la UOC.