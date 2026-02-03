Evaluación de la investigación (Plan CoARA)

Lideramos el cambio hacia una nueva cultura de la evaluación científica en la UOC

La reforma de la evaluación de la investigación es una prioridad estratégica de la UOC. Desde 2018, nuestra universidad impulsa acciones firmes para encaminar un movimiento internacional que busca un sistema de evaluación más justo, cualitativo y responsable.

La UOC fue la primera universidad del Estado español en firmar la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA), en 2019, fruto de una profunda reflexión en el marco de la Comisión de Investigación y Transferencia. Este hito marcó el inicio del eje sobre nuevos modelos de evaluación de la investigación de nuestro Plan de acción de conocimiento abierto.

Comprometidos con la transformación del modelo europeo, también firmamos el Acuerdo europeo sobre la reforma de la evaluación de la investigación, y somos miembros fundadores de la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA) desde 2022. Defendemos un sistema que prioriza la evaluación cualitativa mutua entre expertos y hace un uso responsable de los indicadores cuantitativos.

Como muestra de este compromiso activo, contamos con la hoja de ruta CoARA 2024-2027, un plan de acción que fija un marco claro y una serie de medidas concretas para transformar nuestro entorno científico. La gobernanza de este plan se articula a través de la Comisión CoARA de la UOC, integrada por personal docente, investigador y de gestión, coordinada por Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional, y con el apoyo de la Oficina de Ciencia Abierta.

Resultados de la participación comunitaria

El proyecto ECE4CoARA (2025-2026), financiado por el programa CoARA Boost Cascade Funding, ha servido para aterrizar los principios de la reforma en procesos reales de nuestra universidad, de manera participada con la comunidad de la UOC.

A través de la plataforma Decidim CoARA-UOC, la comunidad investigadora ha reflexionado sobre algunos de los procesos de evaluación internos y los ha mejorado, en un proceso participativo ahora concluido: