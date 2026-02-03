Conocimiento abierto

En la UOC consideramos que la universidad debe ser un espacio abierto, un motor de diálogo colectivo que facilite la cocreación y el intercambio de conocimiento.

Por este motivo, trabajamos activamente para que el conocimiento generado gracias a nuestra investigación sea accesible a todo el mundo, tenga el máximo impacto social y permita avanzar más deprisa hacia el desarrollo sostenible.