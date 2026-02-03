Conocimiento abierto
En la UOC consideramos que la universidad debe ser un espacio abierto, un motor de diálogo colectivo que facilite la cocreación y el intercambio de conocimiento.
Por este motivo, trabajamos activamente para que el conocimiento generado gracias a nuestra investigación sea accesible a todo el mundo, tenga el máximo impacto social y permita avanzar más deprisa hacia el desarrollo sostenible.
El conocimiento abierto en la UOC
Código abierto
Eje del plan de conocimiento abierto enfocado a impulsar la soberanía tecnológica y la capacitación digital mediante el uso de tecnologías de código abierto.
Ciencia ciudadana
Línea estratégica enfocada a consolidar el apoyo a proyectos de ciencia ciudadana impulsados por o desde la comunidad UOC.
Colaboración con actores no académicos
Prioridad estratégica para impulsar el OpenLab (LIST) como espacio de referencia para la innovación transformativa y la colaboración con agentes externos.
Infraestructuras de ciencia abierta
Línea dedicada a consolidar repositorios y plataformas interoperables que faciliten el descubrimiento y la reutilización del conocimiento siguiendo los estándares globales.
Sensibilización, comunicación y formación
Ámbito de actuación enfocado a fomentar una cultura del conocimiento abierto mediante la capacitación y la difusión de sus prácticas en toda la comunidad.
Incidencia externa
Impulso del posicionamiento internacional de la institución, actuando como motor del cambio y referente académico en el ecosistema de la ciencia abierta.