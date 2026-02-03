Campus

Conocimiento abierto

En la UOC consideramos que la universidad debe ser un espacio abierto, un motor de diálogo colectivo que facilite la cocreación y el intercambio de conocimiento.

Por este motivo, trabajamos activamente para que el conocimiento generado gracias a nuestra investigación sea accesible a todo el mundo, tenga el máximo impacto social y permita avanzar más deprisa hacia el desarrollo sostenible.

Un grupo de cuatro profesionales sonrientes mirando juntos la pantalla de un ordenador portátil en una oficina moderna.

El conocimiento abierto en la UOC

Código abierto

Eje del plan de conocimiento abierto enfocado a impulsar la soberanía tecnológica y la capacitación digital mediante el uso de tecnologías de código abierto.

Ciencia ciudadana

Línea estratégica enfocada a consolidar el apoyo a proyectos de ciencia ciudadana impulsados por o desde la comunidad UOC.

Colaboración con actores no académicos

Prioridad estratégica para impulsar el OpenLab (LIST) como espacio de referencia para la innovación transformativa y la colaboración con agentes externos.

Infraestructuras de ciencia abierta

Línea dedicada a consolidar repositorios y plataformas interoperables que faciliten el descubrimiento y la reutilización del conocimiento siguiendo los estándares globales.

Sensibilización, comunicación y formación

Ámbito de actuación enfocado a fomentar una cultura del conocimiento abierto mediante la capacitación y la difusión de sus prácticas en toda la comunidad.

Incidencia externa

Impulso del posicionamiento internacional de la institución, actuando como motor del cambio y referente académico en el ecosistema de la ciencia abierta.

Publicaciones en abierto

La UOC apuesta para que sus publicaciones sean, por defecto, en abierto, y te facilita el acceso a sus publicaciones científicas, tesis doctorales, revistas académicas y otros recursos.

Revistas académicas

Descubre las revistas digitales de acceso abierto impulsadas por los estudios o los centros de investigación de la UOC.

Más información

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