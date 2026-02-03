Coneixement obert
A la UOC considerem que la universitat ha de ser un espai obert, un motor de diàleg col·lectiu que faciliti la cocreació i l'intercanvi de coneixement.
Per això, treballem activament perquè el coneixement generat gràcies a la nostra recerca sigui accessible a tothom, tingui el màxim impacte social i permeti avançar més de pressa cap al desenvolupament sostenible.
El coneixement obert a la UOC
Codi Obert
Eix del pla de coneixement obert enfocat a impulsar la sobirania tecnològica i la capacitació digital mitjançant l'ús de tecnologies de codi obert.
Ciència ciutadana
Línia estratègica enfocada a consolidar el suport a projectes de ciència ciutadana impulsats per o des de la comunitat UOC.
Col·laboració amb actors no acadèmics
Prioritat estratègica per impulsar l’OpenLab (LIST) com a espai de referència per a la innovació transformativa i la col·laboració amb agents externs.
Infraestructures de ciència oberta
Línia dedicada a consolidar repositoris i plataformes interoperables que facilitin la descoberta i reutilització del coneixement seguint els estàndards globals.
Sensibilització, comunicació i formació
Àmbit d’actuació enfocat a fomentar una cultura del coneixement obert mitjançant la capacitació i la difusió de les seves pràctiques en tota la comunitat.
Incidència externa
Impuls del posicionament internacional de la institució, actuant com a motor del canvi i referent acadèmic en l'ecosistema de la ciència oberta.