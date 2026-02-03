Campus

Coneixement obert

A la UOC considerem que la universitat ha de ser un espai obert, un motor de diàleg col·lectiu que faciliti la cocreació i l'intercanvi de coneixement.

Per això, treballem activament perquè el coneixement generat gràcies a la nostra recerca sigui accessible a tothom, tingui el màxim impacte social i permeti avançar més de pressa cap al desenvolupament sostenible.

Un grup de quatre professionals somrients mirant junts la pantalla d'un portàtil en una oficina moderna.

El coneixement obert a la UOC

Codi Obert

Eix del pla de coneixement obert enfocat a impulsar la sobirania tecnològica i la capacitació digital mitjançant l'ús de tecnologies de codi obert.

Ciència ciutadana

Línia estratègica enfocada a consolidar el suport a projectes de ciència ciutadana impulsats per o des de la comunitat UOC.

Col·laboració amb actors no acadèmics

Prioritat estratègica per impulsar l’OpenLab (LIST) com a espai de referència per a la innovació transformativa i la col·laboració amb agents externs.

Infraestructures de ciència oberta

Línia dedicada a consolidar repositoris i plataformes interoperables que facilitin la descoberta i reutilització del coneixement seguint els estàndards globals.

Sensibilització, comunicació i formació

Àmbit d’actuació enfocat a fomentar una cultura del coneixement obert mitjançant la capacitació i la difusió de les seves pràctiques en tota la comunitat.

Incidència externa

Impuls del posicionament internacional de la institució, actuant com a motor del canvi i referent acadèmic en l'ecosistema de la ciència oberta.

Publicacions en obert

La UOC aposta perquè les seves publicacions siguin, per defecte, en obert, i et facilita l'accés a les seves publicacions científiques, tesis doctorals, revistes acadèmiques i altres recursos.

Revistes acadèmiques

Descobreix les revistes digitals d'accés obert impulsades pels estudis o els centres de recerca de la UOC.

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