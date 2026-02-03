Campus

Pla d'acció i política institucional

Pla d'Acció de Coneixement Obert

Som una universitat oberta a la societat que interactua amb l'alumnat mitjançant un model d'aprenentatge únic, que ofereix el seu coneixement i que obre vies de comunicació i de cocreació amb altres agents socials.

Amb el Pla d'acció Coneixement Obert, a la UOC apostem per convertir-nos en un node de coneixement obert i global que permeti contribuir a la resolució dels reptes globals identificats a l'Agenda 2030.

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Política institucional

Estableix el marc institucional que permet compartir i transferir obertament el coneixement que es genera a la UOC: recerca, docència, innovació o gestió institucional.

Política Institucional PDF

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El coneixement que volem obrir

Què?

Articles de revista (Versió del registre (VR), preprint o postprint), proceeding papers, revisions, letters, capítols, parts de llibres i llibres.

Qui?

Personal docent i investigador i personal de gestió.

Què?

Dades estructurades generades durant el procés de recerca acadèmica.

Qui?

Personal docent i investigador i personal de gestió.

Què?

Versió digital completa de la tesi doctoral aprovada o, excepcionalment, la memòria pública.

Qui?

Doctorands i doctorandes de la UOC.

Què?

Informes, lliurables i memòries de projectes; ponències i pòsters en congressos; publicacions divulgatives, etc.

Qui?

Personal docent i investigador, personal de gestió.

Què?

Recursos d’aprenentatge, enunciats de les proves d’avaluació contínua (PAC), enunciats de les proves d’avaluació final (PAF), guies d’estudi (GES), MOOCS, seminaris web, etc.

Qui?

Personal docent i investigador, personal de gestió i personal docent col·laborador.

Què?

Treballs finals de grau, de màster o pràcticums (TFG-TFM-Pràcticum).

Qui?

Estudiants.

Què?

Materials institucionals, amb independència de quin sigui el suport, sempre que no estiguin sotmesos a cap limitació.

Qui?

Tota la comunitat de la UOC.