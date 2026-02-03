Pla d'acció i política institucional
Pla d'Acció de Coneixement Obert
Som una universitat oberta a la societat que interactua amb l'alumnat mitjançant un model d'aprenentatge únic, que ofereix el seu coneixement i que obre vies de comunicació i de cocreació amb altres agents socials.
Amb el Pla d'acció Coneixement Obert, a la UOC apostem per convertir-nos en un node de coneixement obert i global que permeti contribuir a la resolució dels reptes globals identificats a l'Agenda 2030.
Política institucional
El coneixement que volem obrir
Què?
Articles de revista (Versió del registre (VR), preprint o postprint), proceeding papers, revisions, letters, capítols, parts de llibres i llibres.
Qui?
Personal docent i investigador i personal de gestió.
Què?
Dades estructurades generades durant el procés de recerca acadèmica.
Qui?
Personal docent i investigador i personal de gestió.
Què?
Versió digital completa de la tesi doctoral aprovada o, excepcionalment, la memòria pública.
Qui?
Doctorands i doctorandes de la UOC.
Què?
Informes, lliurables i memòries de projectes; ponències i pòsters en congressos; publicacions divulgatives, etc.
Qui?
Personal docent i investigador, personal de gestió.
Què?
Recursos d’aprenentatge, enunciats de les proves d’avaluació contínua (PAC), enunciats de les proves d’avaluació final (PAF), guies d’estudi (GES), MOOCS, seminaris web, etc.
Qui?
Personal docent i investigador, personal de gestió i personal docent col·laborador.
Què?
Treballs finals de grau, de màster o pràcticums (TFG-TFM-Pràcticum).
Qui?
Estudiants.
Què?
Materials institucionals, amb independència de quin sigui el suport, sempre que no estiguin sotmesos a cap limitació.
Qui?
Tota la comunitat de la UOC.