Plan de acción y política institucional

Somos una universidad abierta a la sociedad que interactúa con el alumnado mediante un modelo de aprendizaje único, ofrece su conocimiento y abre vías de comunicación y de cocreación con otros agentes sociales.

Con el Plan de acción Conocimiento Abierto, en la UOC apostamos por convertirnos en un nodo de conocimiento abierto y global que permita contribuir a la resolución de los retos globales identificados en la Agenda 2030.