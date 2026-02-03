Plan de acción y política institucional
Plan de Acción de Conocimiento Abierto
Somos una universidad abierta a la sociedad que interactúa con el alumnado mediante un modelo de aprendizaje único, ofrece su conocimiento y abre vías de comunicación y de cocreación con otros agentes sociales.
Con el Plan de acción Conocimiento Abierto, en la UOC apostamos por convertirnos en un nodo de conocimiento abierto y global que permita contribuir a la resolución de los retos globales identificados en la Agenda 2030.
Política institucional
El conocimiento que queremos abrir
¿Qué?
Artículos de revista (VOR, preprint o postprint), proceeding papers, revisiones, letters, capítulos, partes de libros y libros.
¿Quién?
Personal docente e investigador y personal de gestión.
¿Qué?
Datos estructurados generados durante el proceso de investigación académica, habitualmente tabulado.
¿Quién?
Personal docente e investigador, y personal de gestión.
¿Qué?
Versión digital completa de la tesis doctoral aprobada o, excepcionalmente, la memoria pública.
¿Quién?
Doctorandos y doctorandas de la UOC.
¿Qué?
Informes, entregables y memorias de proyectos; ponencias y pósteres en congresos; publicaciones divulgativas, etc.
¿Quién?
Personal docente e investigador, personal de gestión.
¿Qué?
Recursos de aprendizaje, enunciados de las pruebas de evaluación contínua (PEC), enunciados de las pruebas de evaluación final (PEF), guías de estudio (GES), MOOCS, seminarios web, etc.
¿Quién?
Personal docente e investigador, personal de gestión y personal docente colaborador.
¿Qué?
Trabajos finales de grado, de máster o prácticums (TFG-TFM-Prácticum).
¿Quién?
Estudiantes.
¿Qué?
Materiales institucionales, con independencia de cuál sea su soporte, siempre que no estén sometidos a ninguna limitación.
¿Quién?
Toda la comunidad de la UOC.