Campus

Dades FAIR

La UOC aposta per aconseguir que l'any 2030 totes les dades de recerca generades pel seu personal investigador segueixin els principis FAIR (findable, accessible, interoperable i reusable, és a dir, trobable, accessible, interoperable i reutilitzable). 

El desembre de 2025, la UOC va aprovar una Política de gestió de dades de recerca i Normativa de gestió de dades de recerca amb l’objectiu de garantir que les dades de l'activitat investigadora es gestionin de manera ètica, segura, sostenible i conforme a la legislació i als estàndards nacionals i internacionals.

Gestió de les dades de recerca

Guia sobre la gestió de les dades de recerca a la UOC.

CORA.eiNa DMP

Crea i comparteix un Pla de Gestió de Dades amb aquesta eina col·laborativa  que conté les plantilles de les principals entitats finançadores.

CORA. Repositori de Dades de Recerca

Publica les dades de recerca en aquest repositori multidisciplinari i federat seguint els principis FAIR.

Enllaços d'interès

Bones pràctiques