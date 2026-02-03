Dades FAIR
La UOC aposta per aconseguir que l'any 2030 totes les dades de recerca generades pel seu personal investigador segueixin els principis FAIR (findable, accessible, interoperable i reusable, és a dir, trobable, accessible, interoperable i reutilitzable).
El desembre de 2025, la UOC va aprovar una Política de gestió de dades de recerca i Normativa de gestió de dades de recerca amb l’objectiu de garantir que les dades de l'activitat investigadora es gestionin de manera ètica, segura, sostenible i conforme a la legislació i als estàndards nacionals i internacionals.
CORA.eiNa DMP
Crea i comparteix un Pla de Gestió de Dades amb aquesta eina col·laborativa que conté les plantilles de les principals entitats finançadores.
CORA. Repositori de Dades de Recerca
Publica les dades de recerca en aquest repositori multidisciplinari i federat seguint els principis FAIR.