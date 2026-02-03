Datos FAIR
La UOC apuesta por conseguir que en 2030 todos los datos de investigación generados por su personal investigador sigan los principios FAIR (findable, accesible, interoperable y reusable, es decir, encontrable, accesible, interoperable y reutilizable).
En diciembre de 2025, la UOC aprobó una Política de gestión de datos de investigación y Normativa de gestión de datos de investigación con el objetivo de garantizar que los datos de la actividad investigadora se gestionen de manera ética, segura, sostenible y conforme a la legislación y a los estándares nacionales e internacionales.
Gestión de los datos de investigación
Guia sobre la gestión de los datos de investigación en la UOC.
CORA. eiNa DMP
Crea y comparte un Plan de Gestión de Datos (PGD) con esta herramienta colaborativa que contiene las plantillas de las principales entidades financiadoras.
CORA. Repositori de Dades de Recerca
Publica los datos de investigación en este repositorio multidisciplinar y federado siguiendo los principios FAIR.