Salud y tecnología: la mHealth BCN Conference se consolida

El acto se celebró el 28 de marzo en el Movistar Center de Barcelona con el objetivo de reunir a varios expertos de primera línea que pudieran aportar y compartir su experiencia en relación con la salud digital. La apertura del acto fue a cargo de Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC, e Imma Grau, presidenta de la Fundación iSYS.

Research in progress: algunos ejemplos de aplicaciones de salud digital

Manuel Armayones, director de desarrollo del eHealth Center, presentó la primera mesa de la jornada, centrada sobre todo en la presentación de aplicaciones digitales que contribuyen a la recopilación de datos para la investigación o la monitorización de los pacientes.

En esta primera mesa de debate estuvo presente Manel Ramos-Casals, que presentó una aplicación de geoepidemiología con Google. También intervino Ágata León, que expuso las ventajas de la monitorización de pacientes de VIH mediante la aplicación eMerge. Finalmente, el ambientólogo Pablo Fernández de Arroyabe mostró el impacto de las condiciones meteorológicas sobre la salud gracias a los datos obtenidos por la aplicación Oxyalert.

Macrodatos e investigación en salud

En la segunda parte, Antoni Sisó, presidente del CAMFIC, presentó la segunda mesa de debate, más centrada en los usos, las implicaciones y las oportunidades de los macrodatos en la investigación y la salud digital.

Jordi Conesa, miembro del eHealth Center, presentó un enfoque general del uso y la aplicación de los macrodatos en salud digital. Seguidamente, Miriam Méndez nos acercó a la vertiente jurídica exponiendo su experiencia como asesora jurídica en materia de ética y protección de datos en el Hospital Clínic de Barcelona. Andrea Barbiero nos introdujo su proyecto de modelos de cesión de datos SalusCoop.org. Para terminar, Núria Abdón nos expuso su trabajo en materia de datos y salud en la Fundació TIC Salut Social.

Las cinco mejores aplicaciones de salud digital

Antes de cerrar el acto, la Fundación iSYS dio a conocer las aplicaciones premiadas en el marco de la quinta edición del ranquin iSYScore de las mejores aplicaciones de salud iSYScore.

SocialDiabetes, OneDrop, MySugr, Propeller y Qardio Salud del corazón fueron distinguidas como las mejores aplicaciones de salud para pacientes, y en el ranquin de las mejores aplicaciones para profesionales fueron reconocidas ACO+, Espiro y SER.