Salut i tecnologia: la mHealth BCN Conference es consolida

Salut i tecnologia: la mHealth BCN Conference es consolidaLa Fundació iSYS, amb el suport de l'eHealth Center de la UOC, ha organitzat amb gran èxit la segona edició de la mHealth BCN Conference, en què s'han presentat i lliurat els diplomes a les cinc millors aplicacions de salut digital del 2018.
L'acte es va celebrar el 28 de març al Movistar Center de Barcelona amb l'objectiu de reunir diversos experts de primera línia que poguessin aportar i compartir la seva experiència en relació amb la salut digital. L'obertura de l'acte va anar a càrrec de Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, i Imma Grau, presidenta de la Fundació iSYS.
Research in progress: alguns exemples d'aplicacions de salut digital
Manuel Armayones, director de desenvolupament de l'eHealth Center, va presentar la primera taula de la jornada, centrada sobretot en la presentació d'aplicacions digitals que contribueixen a la recopilació de dades per a la recerca o el monitoratge dels pacients.
En aquesta primera taula de debat hi va ser present Manel Ramos-Casals, que va presentar una aplicació de geoepidemiologia amb Google. També hi va intervenir Ágata León, que va exposar els avantatges del monitoratge de pacients de VIH mitjançant l'aplicació eMerge. Finalment, l'ambientòleg Pablo Fernández de Arroyabe va mostrar l'impacte de les condicions meteorològiques sobre la salut gràcies a les dades obtingudes per l'aplicació Oxyalert.
Dades massives i recerca en salut
En la segona part, Antoni Sisó, president del CAMFIC, va presentar la segona taula de debat, més centrada en els usos, les implicacions i les oportunitats de les dades massives en la recerca i la salut digital.
Jordi Conesa, membre de l'eHealth Center, va presentar un enfocament general de l'ús i l'aplicació de les dades massives en salut digital. Seguidament, Miriam Méndez ens va acostar a la vessant jurídica exposant la seva experiència com a assessora jurídica en matèria d'ètica i protecció de dades a l'Hospital Clínic de Barcelona. Andrea Barbiero ens va introduir el seu projecte de models de cessió de dades SalusCoop.org. Per acabar, Núria Abdón ens va exposar la seva tasca en matèria de dades i salut a la Fundació TIC Salut Social.
Les cinc millors aplicacions de salut digital
Abans de cloure l'acte, la Fundació iSYS va donar a conèixer les aplicacions premiades com a millors aplicacions de salut en el marc de la cinquena edició del rànquing iSYScore.
SocialDiabetes, OneDrop, MySugr, Propeller i Qardio salut del cor van ser distingides com les millors aplicacions de salut per a pacients, i en el rànquing de les millors aplicacions per a professionals van ser reconegudes ACO+, Espiro i SER.