«Los grandes oligopolios van a fallar en su intento de privatizar la red»

La mayoría de las personas conoce a los hackers por la imagen que se transmite de ellos en los medios: unos expertos que violan, sistemáticamente y por diversión, la seguridad informática de todo tipo de instituciones. Pero la comunidad hacker es un grupo heterogéneo cuyo núcleo principal comprende a los padres de la red y del software libre, como Richard Stallman , Tim Berners-Lee o Linus Torvalds. Su filosofía de trabajo se basa en el libre intercambio de conocimiento, la creación colectiva y la mejora continua del software de código abierto. Gracias a las aportaciones de esta comunidad, sus valores se han establecido como uno de los pilares de la cultura de internet. El profesor de la Universidad de Columbia Eben Moglen ha liderado las batallas legales de esta comunidad contra las grandes multinacionales de software privativo al frente de la Fundación para el Software Libre (Free Software Foundation, 2001-2006) y, actualmente, desde el Software Freedom Law Center. Moglen fue el protagonista del acto principal en el último encuentro de estudiantes de la UOC.