«Els grans oligopolis fallaran en l'intent de privatitzar la xarxa»
Eben Moglen
Eben Moglen
La majoria de les persones coneix els hackers per la imatge que se'n transmet als mitjans: uns experts que violen, sistemàticament i per diversió, la seguretat informàtica de tota mena d'institucions. Però la comunitat hacker és un grup heterogeni el nucli principal del qual comprèn els pares de la xarxa i del programari lliure, com Richard Stallman, Tim Berners-Leeo Linus Torvalds. La seva filosofia de treball es basa en el lliure intercanvi de coneixement, la creació col·lectiva i la millora contínua del programari de codi obert. Gràcies a les aportacions d'aquesta comunitat, els seus valors s'han establert com un dels pilars de la cultura d'internet. El professor de la Universitat de Colúmbia Eben Moglen ha liderat les batalles legals d'aquesta comunitat contra les grans multinacionals de programari privat al capdavant de la Fundació per al Programari Lliure (Free Software Foundation, 2001-2006) i, actualment, des del Software Freedom Law Center. Moglen va ser el protagonista de l'acte principal a l'última trobada d'estudiants de la UOC.
La majoria de les persones coneix els hackers per la imatge que se'n transmet als mitjans: uns experts que violen, sistemàticament i per diversió, la seguretat informàtica de tota mena d'institucions. Però la comunitat hacker és un grup heterogeni el nucli principal del qual comprèn els pares de la xarxa i del programari lliure, com Richard Stallman, Tim Berners-Leeo Linus Torvalds. La seva filosofia de treball es basa en el lliure intercanvi de coneixement, la creació col·lectiva i la millora contínua del programari de codi obert. Gràcies a les aportacions d'aquesta comunitat, els seus valors s'han establert com un dels pilars de la cultura d'internet. El professor de la Universitat de Colúmbia Eben Moglen ha liderat les batalles legals d'aquesta comunitat contra les grans multinacionals de programari privat al capdavant de la Fundació per al Programari Lliure (Free Software Foundation, 2001-2006) i, actualment, des del Software Freedom Law Center. Moglen va ser el protagonista de l'acte principal a l'última trobada d'estudiants de la UOC.