El acto, que lleva por título «La dimensión de género de la tecnología y la ciencia», está organizado por Science and Technology Options Assessment (STOA), un organismo oficial del Parlamento Europeo que es responsable de los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología. STOA colabora con las mejores organizaciones en este ámbito tanto de Europa como de otros continentes. En el desayuno, en el que intervienen eurodiputados y miembros de STOA, también participa Jörg Müller, investigador de la UOC y coordinador de GenPORT.

GenPORT es un proyecto europeo del 7.º Programa marco que se coordina desde el grupo de investigación Género y TIC del IN3 de la UOC. También participan en este proyecto entidades especializadas en la promoción de la igualdad de género, como el Instituto GESIS (Alemania), la Fundazione Giacomo Brodolini (Italia), Portia (Reino Unido) y las universidades Matthiae Belli (Eslovaquia) y de Orebro (Suecia).

GenPORT cubre todas las ciencias, desde las humanas y sociales hasta las ciencias naturales y la ingeniería. El portal ofrece recursos y servicios para incorporar la perspectiva de género en la investigación y en las universidades. Además, proporciona información sobre investigaciones, estudios y acontecimientos y ofrece acceso a expertos y expertas en género para intercambiar conocimientos.

Expertos de prestigio

El portal se nutre de los recursos que aportan sus propios miembros. En este sentido, desde el inicio del proyecto la estrategia utilizada ha sido implicar a personas de relevancia internacional en el ámbito del género y la ciencia.

Las personas registradas en el portal que sean expertas en cualquier disciplina del ámbito del género y la ciencia pueden formar parte de una base de datos que se pretende que sea de referencia para la búsqueda de expertos en género de alcance internacional. GenPORT también tiene como objetivo crear comunidades científicas en las que se compartan recursos e ideas y se promuevan colaboraciones. En este sentido, desde el consorcio del GenPORT se ha diseñado el portal teniendo en cuenta las interrelaciones de usuarios, recursos y organizaciones.

La presentación oficial de GenPORT ha coincidido con la celebración en Barcelona de la Research Week, que, con el título Imagine the university of the future, entre el 18 y el 22 de abril, reúne a investigadores de la UOC y a expertos internacionales para reflexionar sobre la universidad del siglo XXI. Uno de los aspectos analizados en este encuentro internacional ha sido los intereses académicos y ocupacionales basados en el género, con la participación de investigadoras de España, Alemania y Estados Unidos.