L'acte, que porta per títol «La dimensió de gènere de la tecnologia i la ciència», és organitzat per Science and Technology Options Assessment (STOA), un organisme oficial del Parlament Europeu que és responsable dels aspectes relacionats amb la ciència i la tecnologia. STOA col·labora amb les millors organitzacions en aquest àmbit tant d'Europa com d'altres continents. En l'esmorzar, en què intervenen eurodiputats i membres de STOA, també hi participa Jörg Müller, investigador de la UOC i coordinador de GenPORT.

GenPORT és un projecte europeu del 7è. Programa marc que es coordina des del grup de recerca Gènere i TIC de l'IN3 de la UOC. També participen en aquest projecte entitats especialitzades en la promoció de la igualtat de gènere, com l'Institut GESIS (Alemanya), la Fundazione Giacomo Brodolini (Itàlia), Portia (Regne Unit) i les universitats Matthiae Belli (Eslovàquia) i d'Orebro (Suècia).

GenPORT cobreix totes les ciències, des de les humanes i socials fins a les ciències naturals i l'enginyeria. El portal ofereix recursos i serveis per a incorporar la perspectiva de gènere a la recerca i a les universitats. A més, proporciona informació sobre investigacions, estudis i esdeveniments i ofereix accés a experts i expertes en gènere per a intercanviar coneixements.

Experts de prestigi

El portal es nodreix dels recursos que aporten els seus propis membres. En aquest sentit, des del començament del projecte l'estratègia utilitzada ha estat implicar-hi persones de rellevància internacional en l'àmbit del gènere i la ciència.

Les persones registrades al portal que siguin expertes en qualsevol disciplina de l'àmbit del gènere i la ciència poden formar part d'una base de dades que es vol que sigui de referència per a la cerca d'experts en gènere d'abast internacional. GenPORT també té com a objectiu crear comunitats científiques en què es comparteixin recursos i idees i es promoguin col·laboracions. En aquest sentit, des del consorci del GenPORT s'ha dissenyat el portal tenint en compte les interrelacions d'usuaris, recursos i organitzacions.

La presentació oficial de GenPORT ha coincidit amb la celebració a Barcelona de la Research Week, que, amb el títol Imagine the university of the future, entre el 18 i el 22 d'abril, reuneix investigadors de la UOC i experts internacionals per a reflexionar sobre la universitat del segle XXI. Un dels aspectes analitzats en aquesta trobada internacional ha estat els interessos acadèmics i ocupacionals basats en el gènere, amb la participació d'investigadores d'Espanya, Alemanya i els Estats Units.