9/5/16 · Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones Estrategias para superar las adicciones al móvil ¿No puedes estar sin tener el móvil a mano? Pues sufres nomofobia. Esta es solo una de las psicopaTIClogías que han surgido debido al mal uso de los smartphones y las redes sociales. Se denominan así para diferenciarlas de los trastornos de salud mental que ya están establecidos y diagnosticados por organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su irrupción no es extraña si se tiene en cuenta que según el estudio «How many times do you check your mobile phone per day?», elaborado por Oracle Marketing Cloud, cada persona consulta su móvil ciento cincuenta veces al día. ¿Pero cómo se manifiestan estas psicopaTIClogías? El subdirector académico de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Manuel Armayones, las analiza en el libro El efecto smartphone. Conectarse con sentido (Editorial UOC), en el que explica las estrategias que hay que llevar a cabo para superar estas adiciones.

El mal uso de los teléfonos ha provocado la aparición de las psicopaTIClogías como la nomofobia, la FoMO o el efecto Google.