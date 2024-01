9/5/16 · Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions Estratègies per a superar les addiccions al mòbil No pots estar sense tenir el mòbil a mà? Doncs pateixes nomofòbia. Aquesta és només una de les psicopaTIClogies que han sorgit a causa del mal ús dels smartphones i les xarxes socials. S'anomenen així per a diferenciar-les dels trastorns de salut mental que ja estan establerts i diagnosticats per organismes oficials com l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La seva irrupció no és estranya si es té en compte que segons l'estudi «How many times do you check your mobile phone per day?», elaborat per Oracle Marketing Cloud, cada persona consulta el seu mòbil cent cinquanta vegades al dia. Però com es manifesten aquestes psicopaTIClogies? El subdirector acadèmic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Manuel Armayones, les analitza en el llibre El efecto smartphone. Conectarse con sentido (Editorial UOC), en el qual explica les estratègies que s'han de dur a terme per a superar aquestes addicions.

