El turista gastronómico gasta 90 euros al día en comidas en España

90 euros al día en comidas es el gasto medio de un turista que visita España atraído por su gastronomía. El visitante gasta este dinero en restauración del territorio, por tanto, no se contabilizan comidas o cenas en establecimientos de comida rápida. Lo recogen los primeros resultados de un estudio que elabora la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



El estudio, que todavía se está desarrollando, se empezó hace tres años y consiste en hacer un seguimiento diario durante el verano y mediante encuestas del perfil del turista que pasa las vacaciones en España. Entre los puntos turísticos que se analizan están Cataluña, el País Vasco, Navarra, Aragón, Asturias, Cantabria y, en menor medida, el sur de la Península.



A pesar de que es difícil cuantificar este tipo de turismo, el director de la Cátedra, Francesc Xavier Medina, asegura que crece año tras año. «Se trata de un visitante cualitativo que tiene como principal motivación del viaje conocer la gastronomía del destino escogido», concreta.



Para analizar precisamente qué impacto tiene este perfil de turismo en el territorio, la Cátedra UNESCO de Alimentación organiza el Congreso Alimentación, Gastronomía y Turismo: Perspectivas Sociales y Culturales, que se celebrará los próximos 25, 26 y 27 de mayo en el Espai Francesc Colomer (avenida Pelegrí, 6) de Tossa de Mar. En él participarán expertos internacionales de una decena de países, como México, Francia, Inglaterra, Brasil, Italia, Canadá, India, Alemania o España, entre los que se encuentra Helen Macbeth, profesora de la Universidad Brookes de Oxford, José Antonio Vázquez-Medina, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, y Ricardo Ávila, de la Universidad de Guadalajara, también en México.



«El objetivo es analizar los vínculos entre la gastronomía y el turismo y qué repercusión directa tienen en la economía, el comercio, la cultura, la nutrición, la salud, la identidad o el medio ambiente del territorio», concreta Medina. Cada uno de los expertos analizará casos concretos de su país relacionados con estos aspectos. Por ejemplo, una de las ponencias irá sobre la relación entre el tequila y el turismo en el caso de México y otra tratará del lazo entre la gastronomía y las grandes producciones televisivas analizando el caso de Juegos de tronos en Gerona.



También participan en la organización del Congreso el Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural (LABPACT), la International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF), la Universidad de Barcelona e Ibertur. Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tossa de Mar y la Universidad de Girona.