El turista gastronòmic gasta 90 euros diaris en àpats a l'Estat

90 euros al dia és la despesa mitjana que fa un turista que visita l'Estat espanyol atret per la seva gastronomia. El visitant gasta aquests diners en restauració del territori o souvenirs relacionats amb aquesta i, per tant, no es comptabilitzen dinars o sopars en establiments de menjar ràpid. Ho recullen els primers resultats d'un estudi que elabora la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'estudi, que encara s'està desenvolupant, es va començar fa tres anys i consisteix a fer un seguiment diari durant l'estiu i mitjançant enquestes del perfil de turista que passa les vacances a l'Estat. Entre els punts turístics que s'analitzen hi ha Catalunya, el País Basc, Navarra, Aragó, Astúries, Cantàbria i, en menor mesura, el sud de la Península.

Tot i que és difícil quantificar aquest tipus de turisme, el director de la Càtedra, Francesc Xavier Medina, assegura que creix any rere any. «Es tracta d'un visitant qualitatiu la principal motivació del viatge del qual és conèixer la gastronomia de la destinació triada», concreta.

Per analitzar precisament quin impacte té aquest perfil de turisme en el territori, la Càtedra UNESCO d'Alimentació organitza el Congrés Alimentació, Gastronomia i Turisme: Perspectives Socials i Culturals, que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de maig a l'Espai Francesc Colomer (avinguda Pelegrí, 6) de Tossa de Mar. Hi participaran experts internacionals d'una desena de països, com Mèxic, França, Anglaterra, Brasil, Itàlia, Canadà, Índia, Alemanya o l'Estat espanyol, entre els quals hi ha Helen Macbeth, professora de la Universitat Brookes d'Oxford, José Antonio Vázquez-Medina, de la Universitat Autònoma Metropolitana de Ciutat de Mèxic, i Ricardo Ávila, de la Universitat de Guadalajara, també a Mèxic.

«L'objectiu és analitzar els lligams entre la gastronomia i el turisme i quina repercussió directa tenen en l'economia, el comerç, la cultura, la nutrició, la salut, la identitat o el medi ambient del territori», concreta Medina. Cadascun dels experts analitzarà casos concrets del seu país relacionats amb aquests aspectes. Per exemple, una de les ponències serà sobre la relació entre el tequila i el turisme en el cas de Mèxic o una altra tractarà del lligam entre la gastronomia i les grans produccions televisives. Per fer-ho, analitzarà el cas de Jocs de trons a Girona.

En l'organització del Congrés també hi participen el Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural (LABPACT), la International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF), la Universitat de Barcelona i Ibertur. A més a més, hi ha la col·laboració de l'Ajuntament de Tossa de Mar i la Universitat de Girona.