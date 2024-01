Luz Adriana Osorio es una de los tres mil egresados de la Universitat Oberta de Catalunya en Colombia. Esta profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes y directora del centro Conecta-TE conoció la UOC en 2004 y cursó el doctorado de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Hoy sigue vinculada con la UOC en diferentes proyectos y feliz por la inauguración de la sede en Bogotá, «un espacio de encuentro que permita el fortalecimiento de redes entre los egresados».

¿Cómo y cuándo conociste la UOC?

Conozco la UOC desde el año 2004. Puedo hablar de su modelo no solo como estudiante, después de haberlo vivido, sino también desde el análisis de la apuesta pedagógica, debido a mi trayectoria profesional. La encontré en mi búsqueda de opciones de doctorado: descubrí el programa de doctorado de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

¿Por qué decidiste estudiar con nosotros?

La modalidad del doctorado se ajustaba a mis circunstancias laborales y familiares. Por otro lado, el contenido del programa resultaba de mi total interés, pues hice mi tesis doctoral sobre temas de educación virtual y mixta. Dado que este era el tema de investigación, participar en el programa como estudiante me parecía un reto de coherencia. Vengo trabajando en temas de tecnología y educación desde hace muchos años: tomar un doctorado en la modalidad virtual era la oportunidad de vivirlo como estudiante, tenerlo como experiencia directa y de vida.

¿Qué crees que te aportará profesionalmente?

La experiencia me enriqueció como estudiante de la modalidad, como investigadora del tema y en mi práctica profesional, pues dirijo un grupo de investigación y desarrollo sobre innovación educativa con apoyo de TIC. Este modelo te invita a la autogestión, pero además me permitió llegar al límite de mis posibilidades, hasta donde yo quisiera, y profundizar.

Como experta en educación y profesora, ¿qué destacarías del modelo de nuestra universidad?

El modelo pedagógico está centrado en el estudiante, en aprender haciendo. Por otro lado, también se promueve la colaboración e interacción estudiante-estudiante, estudiante-profesor y estudiante-contenido. Los diseños curriculares son adecuados, los recursos tienen muy buena calidad y los profesores han apropiado la modalidad. Este conjunto de elementos logra una experiencia de aprendizaje de calidad. Sé que la UOC ha venido trabajando, desde que yo estudié, en la revisión de su modelo de manera constante.

¿Te resultó fácil estudiar en un centro a miles de kilómetros?

No tuve problema con la distancia. Me sentí cerca de los compañeros y de los profesores. Logré un diálogo continuo y fluido con el director de tesis, que resultó cercano, y vivir una experiencia compleja pero muy rica y con resultados gratificantes. Sigo en contacto con mi director de tesis, Josep Maria Duart, y trabajando en proyectos con él.

¿Qué crees que podemos aportar al mundo educativo y universitario colombiano?

Pueden ampliar la oferta formativa con un modelo pertinente y actualizado a las formas de aprender y enseñar que requiere la sociedad de hoy.

¿Y a la sociedad colombiana?

En el modelo de la UOC, se promueve la interacción con otros, el intercambio de ideas y el construir desde la diferencia. Estudiamos en un ambiente de libertad y confianza. Tienes la posibilidad de participar a partir de lo que piensas, expresándote, porque en un entorno virtual no puedes quedarte callado; si no, no existes. Eso aporta. La solidaridad, la colaboración, la tolerancia... son valores que están presentes en la opción educativa de la UOC. Somos tres mil personas las que hemos egresado desde la UOC: sin duda eso ha generado un impacto en los que nos hemos formado bajo la propuesta de esta universidad, que nos ha generado nuevas capacidades. ¡Eso tiene un impacto social importante! Ahora estos profesionales estamos multiplicando los aprendizajes e impregnando los sellos propios a lo que hacemos cotidianamente. Multiplicamos los efectos en los diferentes contextos en que estamos.

¿Cómo valoras la situación de la universidad en Colombia? ¿Y el papel de sus docentes?

La universidad debe desempeñar su papel como institución social ahora más que nunca. La formación integral, en valores y en competencias, que nos permita ser actores transformadores de la sociedad, es fundamental. El papel del profesor como guía y acompañante, diseñando los ambientes de aprendizaje y acompañando los procesos particulares, es determinante de la experiencia de aprendizaje.