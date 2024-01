Luz Adriana Osorio és una dels tres mil titulats a la Universitat Oberta de Catalunya a Colòmbia. Aquesta professora de la Facultat d'Educació de la Universitat dels Andes i directora del centre Conecta-TE va conèixer la UOC el 2004 i hi va cursar el doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement. Avui continua vinculada a la UOC en diferents projectes i se sent feliç per la inauguració de la seu a Bogotà, «un espai de trobada que permeti l'enfortiment de xarxes entre els titulats».

Com i quan vas conèixer la UOC?

Conec la UOC des de l'any 2004. Puc parlar del seu model no solament com a estudiant, després d'haver-lo viscut, sinó també des de l'anàlisi de l'aposta pedagògica, per la meva trajectòria professional. La vaig trobar en la meva recerca d'opcions de doctorat: vaig descobrir el programa de doctorat de la Societat de la Informació i el Coneixement.

Per què vas decidir estudiar amb nosaltres?

La modalitat del doctorat s'ajustava a les meves circumstàncies laborals i familiars. D'altra banda, em va interessar molt el contingut sencer del programa, perquè vaig fer la tesi doctoral sobre temes d'educació virtual i mixta. Com que aquest era el tema de recerca, participar en el programa com a estudiant em semblava un repte de coherència. Treballo en temes de tecnologia i educació des de fa molts anys: fer un doctorat en la modalitat virtual era l'oportunitat de viure'l com a estudiant, tenir-ne l'experiència directa i de vida.

Què penses que t'aportarà professionalment?

L'experiència em va enriquir com a estudiant de la modalitat, com a investigadora del tema i en la meva pràctica professional, ja que dirigeixo un grup de recerca i desenvolupament sobre innovació educativa amb suport de TIC. Aquest model et convida a l'autogestió, però a més em va permetre arribar al límit de les meves possibilitats, fins on jo volgués, i aprofundir-hi.

Com a experta en educació i professora, què destacaries del model de la nostra universitat?

El model pedagògic se centra en l'estudiant, a aprendre fent. D'altra banda, també es promou la col·laboració i la interacció estudiant-estudiant, estudiant-professor i estudiant-contingut. Els dissenys curriculars són adequats, els recursos tenen molt bona qualitat i els professors han adaptat la modalitat. Aquest conjunt d'elements aconsegueix una experiència d'aprenentatge de qualitat. Sé que la UOC ha treballat, des que jo hi vaig estudiar, en la revisió del seu model constantment.

Et va resultar fàcil estudiar en un centre a milers de quilòmetres?

No vaig tenir cap problema amb la distància. Em vaig sentir a prop dels companys i dels professors. Vaig tenir un diàleg continu i fluid amb el director de tesi, que sempre vaig sentir proper, i vaig viure una experiència complexa però molt rica i amb resultats gratificants. Continuo en contacte amb el meu director de tesi, Josep Maria Duart, i treballant-hi en diferents projectes.

Què et sembla que podem aportar al món educatiu i universitari colombià?

Podeu ampliar l'oferta formativa amb un model pertinent i actualitzat a les maneres d'aprendre i ensenyar que necessita la societat d'avui.

I a la societat colombiana?

En el model de la UOC, es promou la interacció amb altres, l'intercanvi d'idees i la construcció des de la diferència. Estudiem en un ambient de llibertat i confiança. Tens la possibilitat de participar-hi a partir del que penses, expressant-te, perquè en un entorn virtual no et pots quedar callat; si no, no existeixes. Això aporta. La solidaritat, la col·laboració, la tolerància... són valors que són presents en l'opció educativa de la UOC. Som tres mil persones les que ens hem titulat a la UOC: sens dubte això ha generat un impacte en els que ens hem format sota la proposta d'aquesta universitat, que ens ha generat noves capacitats. Això té un impacte social important! Ara aquests professionals multipliquem els aprenentatges i impregnem els segells propis al que fem quotidianament. Multipliquem els efectes en els diferents contextos en què som.

Com consideres la situació de la universitat a Colòmbia? I el paper dels seus docents?

La universitat ha de desenvolupar el seu paper com a institució social ara més que mai. La formació integral, en valors i en competències, que ens permeti ser actors transformadors de la societat, és fonamental. El paper del professor com a guia i acompanyant, dissenyant els ambients d'aprenentatge i acompanyant els processos particulars, és determinant de l'experiència d'aprenentatge.