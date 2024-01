La UOC apuesta por la investigación responsable

Con el objetivo de promover una investigación e innovación responsables (RRI, por sus siglas en inglés), la UOC lanza un plan de formación que permite a profesores e investigadores aplicar los principios de la RRI en su investigación. Con esta iniciativa, la universidad impulsa un enfoque en el que ciencia y sociedad aborden juntos los retos de futuro.

Por este motivo, el 21 de febrero se pone en marcha el curso en línea Responsible Research and Innovation (RRI) for Researchers - An Introduction, disponible por medio de la Escuela de Doctorado, que permitirá relacionar el concepto de investigación responsable con la práctica diaria de los investigadores. Este curso forma parte de la estrategia de la UOC de promover la ciencia abierta y responsable. «Las universidades debemos dar respuesta a los retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad. Desde la UOC apostamos por una investigación e innovación abiertas y responsables para precisamente abordar estos retos teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los diferentes actores. Haciéndolo de esta manera estamos convencidos de que, a la vez, contribuimos a incrementar la integridad, reproducibilidad y legitimidad de las investigaciones llevadas a cabo», explica Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación.