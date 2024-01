La UOC aposta per la recerca responsable

Amb l'objectiu de promoure una recerca i innovació responsables (RRI, per les sigles en anglès), la UOC llança un pla de formació que permet a professors i investigadors aplicar els principis de la RRI a la recerca. Amb aquesta iniciativa, la universitat impulsa un enfocament en què ciència i societat abordin junts els reptes de futur.

Per aquest motiu, el 21 de febrer s'engega el curs en línia Responsible Research and Innovation (RRI) for Researchers - An Introduction, disponible per mitjà de l'Escola de Doctorat, que permetrà relacionar el concepte de recerca responsable amb la pràctica diària dels investigadors. Aquest curs forma part de l'estratègia de la UOC de promoure la ciència oberta i responsable. «Les universitats hem de donar resposta als reptes globals a què ens enfrontem com a societat. Des de la UOC apostem per una recerca i innovació obertes i responsables precisament per abordar aquests reptes tenint en compte les necessitats i expectatives dels diferents actors. Fent-ho així estem convençuts que, alhora, contribuïm a incrementar la integritat, reproductibilitat i legitimitat de les recerques dutes a terme», explica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació.