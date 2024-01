Cine y Ciencia de Datos, los dos nuevos grados de la UOC

Se amplía la FP en línea con un nuevo título

La UOC y Jesuitas Educación (JE) también amplían la oferta de FP en línea con un grado superior. El nuevo título es Educación Infantil y empezará en octubre. Además, podrá hacerse el triple ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Administración de Sistemas Informáticos en Red y Desarrollo de Aplicaciones Web, y la doble titulación de Técnico Superior de Marketing y Publicidad y de Especialista en Punto de Venta, dos ciclos que se complementan y que, cursados juntos, permiten al estudiante ahorrarse aproximadamente el 25 % de las horas lectivas.

Otra de las novedades de FP ya se pone en marcha este marzo. Se trata del ciclo formativo de grado superior de Integración Social , que nace para dar respuesta a una demanda laboral creciente de perfiles de trabajadores del tercer sector y de organismos de servicios sociales. El curso permite a los estudiantes aprender a aplicar recursos y estrategias para programar actividades de integración social, prevenir la violencia de género, promover la inserción laboral y ocupacional, desarrollar intervenciones sociales para personas de la tercera edad o crear planes de acción para integrar a personas migrantes en la sociedad, entre otras acciones.

La FP en línea da servicio a nuevos públicos en un momento en el que los entornos de aprendizaje experimentan una profunda transformación y en el que deben dar respuesta a las necesidades del mundo empresarial.

La propuesta de JE y la UOC también ofrece una alternativa a una parte de la población que no tiene acceso a estos estudios, ya sea porque no dispone de esta oferta en el lugar donde vive o porque los horarios laborales no le permiten seguir esta formación presencialmente.