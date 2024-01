Cinema i Ciència de Dades, els dos nous graus de la UOC

S'amplia l'FP en línia amb un nou títol

La UOC i Jesuïtes Educació (JE) també amplien l'oferta d'FP en línia amb un grau superior. El nou títol és Educació Infantil i començarà a l'octubre. A més, es podrà fer el triple cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d'Aplicacions Web, i la doble titulació de Tècnic Superior de Màrqueting i Publicitat i d'Especialista en Punt de Venda, dos cicles que es complementen i que, cursats junts, permeten a l'estudiant estalviar-se aproximadament el 25% de les hores lectives.

Una altra de les novetats d'FP ja s'engega aquest març. Es tracta del cicle formatiu de grau superior d' Integració Social , que neix per a donar resposta a una demanda laboral creixent de perfils de treballadors del tercer sector i d'organismes de serveis socials. El curs permet als estudiants aprendre a aplicar recursos i estratègies per a programar activitats d'integració social, prevenir la violència de gènere, promoure la inserció laboral i ocupacional, desenvolupar intervencions socials per a persones de la tercera edat o crear plans d'acció per a integrar persones migrants en la societat, entre altres accions.

L'FP en línia dona servei a nous públics en un moment en què els entorns d'aprenentatge experimenten una profunda transformació i en què han de donar resposta a les necessitats del món empresarial.

La proposta de JE i la UOC també ofereix una alternativa a una part de la població que no té accés a aquests estudis, sigui perquè no disposa d'aquesta oferta al lloc on viu o perquè els horaris laborals no li permeten seguir aquesta formació presencialment.