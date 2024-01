La mitad de las reservas de Semana Santa se hacen con el móvil

El 87% de reservas hoteleras de todo el mundo se realizan mediante sitios web como Booking o Expedia, según un estudio de la empresa Siteminder, y en España prácticamente la mitad utiliza el móvil para buscar y reservar un viaje, según el estudio de Travelport. Las reservas en línea son la herramienta mayoritaria para los miles de turistas que visitarán España esta Semana Santa. En abril del año pasado, el mes en el que cayó Semana Santa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió 7,1 millones de turistas, que optaron mayoritariamente por destinos de sol y playa, como las islas Canarias, Cataluña y Andalucía, esta última también favorecida por las procesiones y los actos religiosos que se celebran en todas partes de la comunidad durante estas fechas.



Un total de 46 de cada 100 viajeros españoles que aprovechen esta Semana Santa para hacer algún viaje reservará el vuelo o el hotel mediante el teléfono móvil y, una vez llegue a su destino, solo la mitad acabará desconectando el móvil. Son dos de las conclusiones del estudio El viajero digital español, publicado por la empresa Travelport, que analiza el comportamiento de los viajeros de diecinueve países. «Los turistas más tecnológicos no pueden pasar las vacaciones sin el móvil, puesto que esta herramienta les permite aumentar su experiencia vacacional: compartir informaciones, dar opiniones, etc.», afirma Pablo Díaz Luque, profesor de Turismo de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.



De promedio, cada viajero utiliza hasta 16 aplicaciones diferentes para programar la escapada y el 75% deja comentarios en las webs de opiniones. La tecnología ha cambiado la forma de hacer vacaciones. «El pequeño emprendedor que utilizaba el boca a boca o se anunciaba en un periódico para captar turistas ahora utiliza plataformas en línea para proyectarse en el mundo», explica el profesor Díaz Luque. El mismo estudio de Travelport señala que el 79% de personas de entre 18 y 24 años mira vídeos y fotografías que han publicado sus amigos en las redes sociales como parte de la investigación para preparar el viaje.



¿Líderes en turismo religioso?

La mayor parte de viajeros que visitan España lo hacen por ocio. La religión, excepto en los casos de Andalucía por Semana Santa o del Camino de Santiago a lo largo del año, todavía no es una razón de peso que condicione los viajes de los turistas que nos visitan. La cifra de personas que viajan movidas por la religión no llega al 10%. Sin embargo, hay muchos referentes culturales y religiosos que llaman poderosamente la atención de los viajeros. Según la guía Hertz Travelgram, laSagrada Familia de Barcelona es el monumento más visitado en España y el más etiquetado de la ciudad, con 1,2 millones de apariciones en la red social Instagram. La montaña de Montserratocupa el cuarto lugar. El potencial de la religión en España es muy elevado, pero según el turistólogo y profesor asociado de Turismo de la UOC Jordi Oller, todavía no se le ha sacado el suficiente partido.



El experto considera que, si un país quiere ser líder en turismo religioso, es necesario que cree sus propias plataformas de difusión, como por ejemplo redes sociales especializadas en este tipo de turismo, y comercialice sus propios paquetes turísticos. «Si queremos ser líderes, debemos gestionar a nuestros turistas y no esperar a que nos los traigan. Esto pasa por crear, comunicar y comercializar nuestros paquetes turísticos», explica.



El hecho de que empresas extranjeras como Booking o agencias de viajes de fuera nos lleven turistas es un arma de doble filo. Por un lado, sí es cierto que el turista deja riqueza en el territorio (según los últimos datos del INE, los 4,1 millones de turistas internacionales que visitaron España en el mes de enero dejaron 4.501 millones de euros), pero, por otro lado, puede traer problemas de masificación, turismofobia y salarios bajos. «Que lleguen muchos turistas en el mismo lugar y a la misma hora no lo sufre la empresa que los lleva y que no tiene interés en gestionarlo; los verdaderamente afectados son los habitantes de la zona», reflexiona Oller. Y añade que las empresas que llevan a sus propios turistas obtienen beneficios elevados, pueden pagar salarios altos y tributan por más impuestos. En este sentido insta a crear las propias empresas para captar turistas. «Tenemos que ser capaces de generar plataformas en línea de turismo religioso equivalentes a Airbnb», explica.



Un año más los destinos de sol y de nieve serán los mayoritarios en esta Semana Santa. Las procesiones de Andalucía y la costa del Sol y las islas Canarias serán dos de los principales destinos. El profesor Díaz Luque destaca la tendencia al alza del turismo espiritual en periodos vacacionales cortos como es el caso de Semana Santa, ya sea para realizar retiros de yoga o meditación en contacto con la naturaleza o para alejarse del estrés. El profesor Oller insta a crear empresas especializadas en este tipo de turismo.