La meitat de les reserves de Setmana Santa es fan amb el mòbil

El 87% de reserves hoteleres d’arreu del món es fan mitjançant llocs web com Booking o Expedia, segons un estudi de l’empresa Siteminder, i a Espanya pràcticament la meitat utilitza el mòbil per a buscar i reservar un viatge, segons l’estudi de Travelport. Les reserves en línia són l’eina majoritària per als milers de turistes que visitaran l’Estat espanyol aquesta Setmana Santa. L’abril de l’any passat, el mes en què va caure Setmana Santa, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Estat espanyol va rebre 7,1 milions de turistes, que van optar majoritàriament per destinacions de sol i platja, com ara les illes Canàries, Catalunya i Andalusia, aquesta última afavorida també per les processons i els actes religiosos que se celebren arreu de la comunitat durant aquestes dates.

Un total de 46 de cada 100 viatgers espanyols que aprofitin aquesta Setmana Santa per a fer algun viatge reservarà el vol o l’hotel per mitjà del telèfon mòbil i, un cop arribi a la seva destinació, només la meitat acabarà desconnectant el mòbil. Son dues de les conclusions de l’estudi El viajero digital español, publicat per l’empresa Travelport, que analitza el comportament dels viatgers de 19 països. «Els turistes més tecnològics no poden passar les vacances sense el mòbil, ja que aquesta eina els permet augmentar la seva experiència vacacional: compartir informacions, donar opinions, etc.», afirma Pablo Díaz Luque, professor de Turisme dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.

De mitjana, cada viatger fa servir fins a 16 aplicacions diferents per a programar l’escapada i el 75% deixa comentaris als webs d’opinions. La tecnologia ha canviat la manera de fer vacances. «El petit emprenedor que feia servir el boca-orella o que s’anunciava en un diari per a captar turistes ara utilitza plataformes en línia per a projectar-se al món», explica el professor Díaz Luque. El mateix estudi de Travelport assenyala que el 79% de persones d’entre 18 i 24 anys mira vídeos i fotografies que han publicat els seus amics a les xarxes socials com a part de la investigació per a preparar el viatge.



Líders en turisme religiós?

La major part de viatgers que visiten Espanya ho fan per lleure. La religió, excepte en els casos d’Andalusia per Setmana Santa o del Camí de Sant Jaume al llarg de l’any, encara no és una raó de pes que condicioni els viatges dels turistes que ens visiten. La xifra de persones que viatgen mogudes per la religió no arriba al 10%. No obstant això, hi ha molts referents culturals i religiosos que criden poderosament l’atenció dels viatgers. Segons la guia Hertz Travelgram, la Sagrada Família de Barcelona és el monument més visitat a Espanya i el més etiquetat de la ciutat, amb 1,2 milions d’aparicions a la xarxa social Instagram. La muntanya de Montserrat ocupa el quart lloc. El potencial de la religió a Espanya és molt gran, però segons el turistòleg i professor associat de Turisme de la UOC Jordi Oller, encara no se n’ha tret prou partit.

Aquest expert considera que, si un país vol ser líder en turisme religiós, cal que creï les seves pròpies plataformes de difusió, com ara xarxes socials especialitzades en aquest tipus de turisme, i comercialitzi els seus propis paquets turístics. «Si volem ser líders, hem de gestionar els nostres turistes i no esperar que ens els portin. Això passa per crear, comunicar i comercialitzar els nostres paquets turístics», explica.

El fet que empreses estrangeres com Booking o agències de viatges de fora ens portin turistes és una arma de doble tall. Per una banda, sí que és cert que el turista deixa riquesa al territori (segons les darreres dades de l’INE, els 4,1 milions de turistes internacionals que van visitar Espanya el mes de gener van deixar 4.501 milions d’euros), però, per l’altra, pot portar problemes de massificació, turismofòbia i salaris baixos. «Que arribin molts turistes al mateix lloc i a la mateixa hora no ho pateix l’empresa que els porta i que no té interès a gestionar-ho; els veritablement afectats són els habitants de la zona», reflexiona Oller. I afegeix que les empreses que porten els seus propis turistes obtenen beneficis elevats, poden pagar salaris alts i tributen per més impostos. En aquest sentit insta a crear les pròpies empreses per a captar turistes. «Hem de ser capaços de generar plataformes en línia de turisme religiós equivalents a Airbnb», explica.

Un any més les destinacions de sol i de neu seran les majoritàries aquesta Setmana Santa. Les processons d’Andalusia i la costa del Sol i les illes Canàries seran dues de les destinacions principals. El professor Díaz Luque destaca la tendència a l’alça del turisme espiritual en períodes de vacances curts com és el cas de Setmana Santa, sigui per a fer retirs de ioga o de meditació en contacte amb la natura o per a allunyar-se de l’estrès. El professor Oller insta a crear empreses especialitzades en aquest tipus de turisme.