La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el observatorio del Future for Work Institute (FFWi) han iniciado este mes de junio un estudio que analizará qué percepción tiene el trabajador sobre la automatización que experimenta el mundo laboral. «Se ha hablado mucho de la automatización laboral, pero no hay estudios que exploren cómo la viven los trabajadores, y cuando se les pregunta si afectará a su puesto de trabajo, muchos no saben qué contestar», explica Eva Rimbau, profesora de recursos humanos de la UOC y asesora científica de FFWi.

En una primera fase del estudio, se ha elaborado un cuestionario en el que se prevé que participen trabajadores de todos los sectores y niveles formativos. Deberán contestar preguntas como si «le preocupa que las máquinas o el software reemplacen a los trabajadores de su empresa», si «cree que la automatización puede mejorar su trabajo» o «de quién es responsabilidad que las personas consigan adaptarse a los cambios que puede experimentar el trabajo en los próximos años».

En septiembre se elaborará un informe con las principales conclusiones de esta encuesta para ayudar a empresas y trabajadores a adaptarse a los cambios que provoca la automatización laboral. En función de la dimensión que presente, habrá una segunda fase en la que se incluirá este estudio en un proyecto de investigación sobre digitalización y trabajo que elaboran conjuntamente investigadores de la UOC, la Universidad de Castilla - La Mancha, la Universidad de Deusto, la Universidad de Alicante y la Universidad de Jaén. La investigadora principal es María Luz Rodríguez, de la Universidad de Castilla - La Mancha, y por parte de la UOC participan, además de Rimbau, otros dos profesores de los Estudios de Economía y Empresa: Xavier Baraza y Mar Sabadell.

El proyecto, financiado por el hasta ahora Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, investigará cómo el proceso de transformación digital y la economía 4.0 impactan en las condiciones de trabajo y empleo, las relaciones laborales y la protección social. «La hipótesis de partida es que el avance de la digitalización producirá efectos disruptivos sobre todas las instituciones laborales tal como las conocemos, por lo que hay que detectar y medir cuáles serán los impactos que se producirán», explica Rimbau. En este sentido, la profesora añade que la digitalización tiene pros y contras: «Por un lado, puede perjudicar las condiciones de trabajo, pero, por el otro, permite trabajar de forma más eficiente y puede potenciar las capacidades humanas. El objetivo final es elaborar recomendaciones de actuación política y social para afrontar los desafíos y ampliar los beneficios de esta digitalización», explica Rimbau.

La investigación analizará siete temáticas: empleabilidad y formación; tiempo de trabajo; conciliación de la vida profesional y personal; control de la vida privada de los trabajadores frente a derechos fundamentales; aspectos de seguridad y salud en el trabajo; problemas de configuración de un modelo de Seguridad Social basado en un nivel alto de ocupación, y definición de los sujetos de las relaciones de trabajo y los nuevos mecanismos de acción colectiva.

El proyecto será interdisciplinario porque, aparte de investigadores del ámbito de la dirección de empresas, también participarán investigadores de la UOC de derecho y prevención de riesgos laborales, y de otras universidades de las áreas de economía, derecho y sociología.

«Estarán en continua relación con empresas, instituciones y agentes sociales implicados en el análisis, la planificación y la actuación en relación con los impactos de la economía 4.0 en las relaciones de trabajo. Esto se desarrollará mediante estudios de casos, especialmente en empresas de perfil tecnológico, y entrevistas a responsables políticos y sindicatos, y a figuras nacionales e internacionales representativas del mundo de la tecnología», especifica la profesora de la UOC.

El proyecto de investigación, que se ha iniciado este año, se alargará hasta finales de 2020.